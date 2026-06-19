Lestu 11 orða handskrifaða erfðaskrá Buffy-leikarans

Meint handskrifuð erfðaskrá Nicholas Brendon, sem þekktastur var fyrir hlutverk sitt í þáttunum Buffy the Vampire Slayer, hefur verið afhjúpuð, aðeins þremur mánuðum eftir andlát hans, 54 ára að aldri.
Í dómsskjölum sem lögð voru fram á mánudag, krefst tvíburabróðir hans, Kelton Schultz, þess að erfðaréttur staðfesti erfðaskrána.
„Erfðaskrá mín: Sara fær ekkert, Kel allt. Hann getur fundið út úr þessu,“ stóð í meintu handskrifuðu erfðaskránni. Skilaboðin vísa til tvíburabróðurins og fyrrverandi kærustu Brendon, Söruh Marker.
Foreldrar Brendons, Robert Schultz og Kathleen Schultz, voru einnig skráð í skjölunum. Ekkert var minnst á eignir leikarans þar.
Þann 25. maí sótti Kelton um að vera fulltrúi dánarbús bróður síns, málið verður tekið fyrir 16. júlí.
Fjölskylda Brendon tilkynnti andlát hans í yfirlýsingu á Instagram þann 20. mars.
„Við erum miður okkar að tilkynna andlát bróður okkar og sonar, Nicholas Brendon. Hann lést í svefni af náttúrulegum orsökum,“ skrifuðu þau og bættu við að „flestir þekkja Nicky fyrir störf hans sem leikari og fyrir persónurnar sem hann hefur vakið til lífsins í gegnum árin.“
Í yfirlýsingunni kom fram að Brendon væri „ástríðufullur, næmur og endalaust knúinn áfram af sköpun.“ Fjölskyldan minntist á heilsufarsvandamál hans og sagði að Brendon „væri á lyfjum og meðferð til að takast á við greiningu sína og að hann væri bjartsýnn á framtíðina þegar hann lést.“
Árið 2022 greindi Brendon frá því að hann hefði fengið hjartaáfall og verið greindur með meðfæddan hjartagalla. Hann gekkst einnig undir margar aðgerðir á hrygg eftir að hann greindist með cauda equina heilkenni.
Dánarorsök Brendons var æðakölkun og háþrýstingssjúkdómur í hjarta- og æðum. Bráð lungnabólga og fyrra hjartaáfall voru talin upp sem meðvirkandi þættir.
Brendon lék í vampíruþáttunum í öllum sjö þáttaröðunum frá 1997 til 2003 ásamt Söruh Michelle Gellar, Anthony Head, Charisma Carpenter, David Boreanaz, Seth Green og Hannigan.