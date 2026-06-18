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Sabrina Carpenter segir frá ógnvekjandi reynslu af meintum eltihrelli

Fókus
Fimmtudaginn 18. júní 2026 10:30

Sabrina Carpenter. Mynd/Getty

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Bandaríska poppstjarnan Sabrina Carpenter hefur fengið í gegn fimm ára nálgunarbann gegn manni sem hún sakar um ítrekaða áreitni.

AP-fréttaveitan segir frá því að dómari í Los Angeles hafi staðfest nálgunarbannið í gær en áður hafði tímabundið nálgunarbann verið gefið út gegn manninum, hinum 31 árs gamla William Applegate.

Applegate kom sjálfur fram fyrir dóminn án lögmanns og mótmælti kröfunni, hélt hann því fram að hann og Carpenter væru hluti af leynilegri hernaðaráætlun og þyrftu að vera saman af „þjóðaröryggisástæðum“.

Carpenter sagði að hún hefði aldrei áður upplifað jafn alvarlegt brot á friðhelgi einkalífs og persónulegu öryggi.

Í skjölum sem lögð voru fram fyrir dóminn sagði hún að Applegate hefði ítrekað komið að heimili hennar í Hollywood Hills-hverfinu í Los Angeles og reynt að komast inn.

Þann 23. maí síðastliðinn hafi hann til dæmis reynt að opna útidyrnar á heimili hennar og síðan slegið öryggisvörð sem stöðvaði hann. Applegate hafi þá haldið því fram að söngkonan hefði átt von á honum. Þá hefði hann margoft sést á eftirlitsmyndavélum við heimili hennar undanfarnar vikur og mánuði.

Í yfirlýsingu til dómstólsins sagði Carpenter að eltihrellirinn hefði fylgst með henni, farið inn á lóð hennar ítrekað og valdið henni mikilli vanlíðan. Hún kvaðst óttast hvað gæti gerst ef dómstólar gripu ekki til aðgerða.

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