Loki snýr aftur

Loki, teiknimyndafígúran sem var alltaf á sínum stað á baksíðu DV, er snúinn aftur á DV.is. Hefur honum verið fundinn staður efst á forsíðu DV.is þegar vefurinn er opnaður í tölvu.
Á árum árum var Loki staðsettur í horninu á baksíðu blaðsins og sagði eitthvað sem vísaði í frétt á síðunni, stundum var það ekki augljóst hvaða frétt hann var að visa í en í dag er hægt að smella á það sem hann segir og fara þannig inn í þá frétt.
Hver er Loki?
Nafnið Loki vísar í Loka Laufeyjarson úr norrænu goðafræðinni, óútreiknanleg og óáreiðanleg persóna, þar að auki var hann alltaf á baksíðunni, eða sá sem lokar blaðinu.
Jón Óskar er maðurinn sem teiknaði upphaflega Loka, kom hann fyrst fram á baksíðu Vísis þriðjudaginn 20. mars 1979, var hann þá kynntur til leiks sem „teiknifígúru sem tjáir sig meinlega um málefni líðandi stundar.“ Á þeim tíma starfaði Jón Óskar, sem þá var um tvítugt, sem útlitsteiknari á blaðinu. Loki endaði svo í DV þegar Vísir sameinaðist Dagblaðinu árið 1981.
„Hugsunin var að Loki myndi snúa úr fréttunum á baksíðunni. Með tíkarlegar athugasemdir og útúrsnúning,“ sagði Jón Óskar myndlistarmaður í viðtali við DV fyrir nokkrum árum.
„Þá voru Þorsteinn Pálsson og Ólafur Ragnarsson ritstjórar Vísis, en Loki var hugmynd Ólafs. Ég held að fyrirmyndin hafi verið Karlinn í kassanum, sem var geðvond fígúra í Mánudagsblaðinu í gamla daga. Ólafur var nýkominn á blaðið eftir að hafa verið fréttaþulur hjá Sjónvarpinu, hann var uppátækjasamur ritstjóri. Þorsteinn sá um stjórnmálahlutann en Ólafur var aðallega í menningar- og dægurmálum, hann var alltaf á tánum að finna eitthvað til að hrista upp í blaðinu. Við eigum þetta beibí saman ég og Ólafur.“
Glíma að finna rétta glottið
Loki hefur alltaf litið eins út en það er búið að hreinsa hann til í gegnum tíðina. Var það Jón Óskar sjálfur sem sá um að fíngera teikninguna þegar hann hefur sinnt afleysingastörfum hjá DV, síðast skömmu eftir aldamót. Varðandi teikninguna segir Jón Óskar það hafa tekið tíma að finna réttan svip. „Það var glíma að finna rétta glottið, hann mátti ekki vera sætur á baksíðunni, hann þurfti að vera dálítið kvikindislegur. Ég held að ég hafi gert 30 teikningar þangað til ég náði rétta svipnum.“
Það var ekki fyrirséð á þeim tíma hversu margir myndu eiga aðkomu að Loka. „Loki fer bara eftir því hvaða blaðamaður eru á vakt. Sumir eru voða fyndnir á meðan sumir eru þyngri. Útkoman er að Loki er eins og geðsjúklingur, því þetta eru þúsund persónur að baki.“