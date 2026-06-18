Leikkonan Daveigh Chase látin, 35 ára að aldri

Samkvæmt fréttamiðlinum TMZ lést Chase á þriðjudag eftir baráttu við heilahimnubólgu og alvarlega blóðsýkingu sem leiddi til sýklasóttar. Roy Hernandez, kærasti Daveigh, staðfesti andlát hennar í samtali við bandaríska fjölmiðla.
Chase fæddist árið 1990 og vakti mikla athygli árið 2002 þegar hún fór með hlutverk Samöru Morgan í The Ring. Frammistaða hennar í myndinni skilaði henni meðal annars MTV Movie Award-verðlaunum. Sama ár sló hún einnig í gegn sem rödd Lilo í Disney-myndinni Lilo & Stitch og hlaut hún Annie-verðlaun fyrir talsetningu sína.
Á ferli sínum kom Chase einnig fram í myndum og þáttum á borð við Donnie Darko, Big Love, Sabrina the Teenage Witch, ER, Mercy og Beethoven’s 5th. Síðasta skráða leikhlutverk hennar samkvæmt IMDb var í tölvuleiknum Let It Die árið 2016.
Undanfarin ár hafði Chase að mestu horfið úr sviðsljósinu. Hún komst þó nokkrum sinnum í fréttir vegna mála sem tengdust lögreglu, meðal annars vegna vörslu fíkniefna og vegna aksturs á stolnum bíl.
Skömmu áður en Chase lést stofnaði Hernandez fjáröflunarsíðu á GoFundMe þar sem hann greindi frá því að hún væri alvarlega veik. Þar lýsti hann henni sem ljósi í lífi sínu og sagði að hún hefði glímt við mikla erfiðleika í einkalífi sínu. Hann sagði jafnframt að læknar hefðu varað við því að hún ætti mögulega stutt eftir ólifað.