Tíu ódýrustu einbýlishúsin á höfuðborgarsvæðinu í dag

Marga dreymir um að eignast einbýlishús. Síðustu helgi tók DV saman lista yfir þau tíu dýrustu sem eru til sölu á Íslandi í dag, verðið á þeim var á bilinu 690 til 300 milljónir króna. Helgina þar á undan skoðaði DV tíu ódýrustu einbýlishúsin á landinu en verðið á þeim var á bilinu 11 til 30 milljónir króna og staðsetningin fjarri höfuðborgarsvæðinu.
Hér gefur að líta tíu ódýrustu einbýlishúsin sem eru til sölu á höfuðborgarsvæðinu í dag.
Verð: 105,8 milljónir
Fermetrar: 230
Byggingarár: 1984
Rúmgott einbýlishús á hornlóð í Breiðholti. Tveir sólpallar. Óinnréttaður kjallari en gert ráð fyrir geymslu, þvottahúsi, baðherbergi og hobbý-herbergi. Miklir möguleikar fyrir laghenta.
Verð: 99,5 milljónir
Fermetrar: 107
Byggingarár: 1936
Fallegt og snyrtilegt einbýlishús sem hefur verið endurnýjað mikið á síðustu árum. Árið 1996 var nýtt rafmagn dregið í húsið ásamt pípulögnum. Árið 2017 var jarðhæðin öll múruð að utan og máluð. Sama ár var sett nýtt járn á þakið og nýr þakpappi og skipt um þær sperrur sem þurfti. Árið 2019 var smíðaður nýr sólpallur með skjólveggjum. Árið 2023 var mokað frá öllu húsinu og settur drendúkur og ný möl. Sama ár var bílaplan hellulagt og settur hiti í það.
Verð: 102 milljónir
Fermetrar: 98
Byggingarár: 1962
Eignin skiptist í efri og neðri hæð. Á neðri hæð er forstofa, gangur, geymsla, eldhús, stofa. Á efri hæð eru þrjú svefnherbergi og baðherbergi með tengingu fyrir þvottavél. Huggulegur garður. Skólplagnir voru endurnýjaðar úti árið 2021 og inni árið 2010. Árið 2018 var nýtt rafmagn dregið í allstaðar. Þak var endurnýjað árið 2017. Nýtt gler 2018. Nýr gluggi í stofu 2022. Árið 2018 var baðherbergi og eldhús endurnýjað að mestu.
Verð: 99,9 milljónir
Fermetrar: 107
Byggingarár: 1947
Sjarmerandi einbýlishús með stórum garði í Vesturbænum í Hafnarfirði. Húsið hefur verið mikið endurnýjað og byggt við það og lítur það vel út að innan sem utan. Útsýni út á sjóinn og höfnina. Góður garður með stórri verönd og heitum potti. Húsið fór í miklar endurbætur um aldamótin og svo var farið í mikið viðhald frá 2020 til 2023.
Verð: 104 milljónir
Fermetrar: 104
Byggingarár: 1968
Fjögurra herbergja einbýlishús á einni hæð með suður verönd í rólegum botnlanga skammt frá Mjóddinni. Stutt í Elliðaárdalinn.
Verð: 114,9 milljónir
Fermetrar: 160
Byggingarár: 1960
Fimm herbergja einbýlishús á einni hæð ásamt viðbyggingu sem breytt hefur verið í auka stúdíóíbúð með sérinngangi. Húsið er alls skráð 160,5 fermetrar og þar af er íbúða rými á hæð 100,3 fermetrar, aukaíbúðin ásamt geymslu 32,1 fermetrar einnig er þvottahús og geymsla í kjallara skráð 28,1 fermetrar.
Verð: 109,7 milljónir
Fermetrar: 130
Byggingarár: 1938
Tveggja hæða einbýlishús á Kársnesinu með stórum garði og sjávarútsýni. Húsið er skráð 130 fm og þar af er viðbygging 20 fm sem í dag er nýtt sem saumastofa. Húsið er byggt af Jóni úr Vör og er hluti af sögu Kópavogs. „Þetta er hús með sál,“ segir í lýsingunni.
Verð: 122,9 milljónir
Fermetrar: 210
Byggingarár: 1900
Talsvert endurnýjað einbýlishús með tveimur aukaíbúðum í Hafnarfirði. Eignin er skráð 176,9 fermetrar en til viðbótar er 33,4 fermetra geymsla staðsett í kjallara undir bílskúrnum þar sem er í dag er stúdíóíbúð.
Verð: 78,9 milljónir
Fermetrar: 121
Byggingarár: 1928
Timburhús á hornlóð skammt frá Laugardalnum. Húsið er komið að endurnýjun. Auglýst sem gott tækifæri fyrir iðnaðarmenn eða verktaka.
Verð: 79,5 milljónir
Fermetrar: 66
Byggingarár: 1945
Einbýlishús er teygjanlegt hugtak en þetta litla einnar hæðar einbýlishús er staðsett á milli einbýlishúsa í Kópavogi.