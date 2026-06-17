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Miðvikudagur 17.júní 2026

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Tíu ódýrustu einbýlishúsin á höfuðborgarsvæðinu í dag

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Miðvikudaginn 17. júní 2026 14:00

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Marga dreymir um að eignast einbýlishús. Síðustu helgi tók DV saman lista yfir þau tíu dýrustu sem eru til sölu á Íslandi í dag, verðið á þeim var á bilinu 690 til 300 milljónir króna. Helgina þar á undan skoðaði DV tíu ódýrustu einbýlishúsin á landinu en verðið á þeim var á bilinu 11 til 30 milljónir króna og staðsetningin fjarri höfuðborgarsvæðinu.

Hér gefur að líta tíu ódýrustu einbýlishúsin sem eru til sölu á höfuðborgarsvæðinu í dag.

 

Hraunberg, Reykjavík

Verð: 105,8 milljónir

Fermetrar: 230

Byggingarár: 1984

Rúmgott einbýlishús á hornlóð í Breiðholti. Tveir sólpallar. Óinnréttaður kjallari en gert ráð fyrir geymslu, þvottahúsi, baðherbergi og hobbý-herbergi. Miklir möguleikar fyrir laghenta.

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Krosseyrarvegur, Hafnarfirði

Verð: 99,5 milljónir

Fermetrar: 107

Byggingarár: 1936

Fallegt og snyrtilegt einbýlishús sem hefur verið endurnýjað mikið á síðustu árum. Árið 1996 var nýtt rafmagn dregið í húsið ásamt pípulögnum. Árið 2017 var jarðhæðin öll múruð að utan og máluð. Sama ár var sett nýtt járn á þakið og nýr þakpappi og skipt um þær sperrur sem þurfti. Árið 2019 var smíðaður nýr sólpallur með skjólveggjum. Árið 2023 var mokað frá öllu húsinu og settur drendúkur og ný möl. Sama ár var bílaplan hellulagt og settur hiti í það.

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Sogavegur, Reykjavík

Verð: 102 milljónir

Fermetrar: 98

Byggingarár: 1962

Eignin skiptist í efri og neðri hæð. Á neðri hæð er forstofa, gangur, geymsla, eldhús, stofa. Á efri hæð eru þrjú svefnherbergi og baðherbergi með tengingu fyrir þvottavél. Huggulegur garður. Skólplagnir voru endurnýjaðar úti árið 2021 og inni árið 2010. Árið 2018 var nýtt rafmagn dregið í allstaðar. Þak var endurnýjað  árið 2017. Nýtt gler 2018.  Nýr gluggi í stofu 2022. Árið 2018 var baðherbergi og eldhús endurnýjað að mestu.

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Langeyrarvegur, Hafnarfirði

Verð: 99,9 milljónir

Fermetrar: 107

Byggingarár: 1947

Sjarmerandi einbýlishús með stórum garði í Vesturbænum í Hafnarfirði. Húsið hefur verið mikið endurnýjað og byggt við það og lítur það vel út að innan sem utan. Útsýni út á sjóinn og höfnina. Góður garður með stórri verönd og heitum potti. Húsið fór í miklar endurbætur um aldamótin og svo var farið í mikið viðhald frá 2020 til 2023.

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Skriðustekkur, Reykjavík

Verð: 104 milljónir

Fermetrar: 104

Byggingarár: 1968

Fjögurra herbergja einbýlishús á einni hæð með suður verönd í rólegum botnlanga skammt frá Mjóddinni. Stutt í Elliðaárdalinn.

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Lækjarfit, Garðabæ

Verð: 114,9 milljónir

Fermetrar: 160

Byggingarár: 1960

Fimm herbergja einbýlishús á einni hæð ásamt viðbyggingu sem breytt hefur verið í auka stúdíóíbúð með sérinngangi. Húsið er alls skráð 160,5 fermetrar og þar af er íbúða rými á hæð 100,3 fermetrar, aukaíbúðin ásamt geymslu 32,1 fermetrar einnig er þvottahús og geymsla í kjallara skráð 28,1 fermetrar.

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Litlavör, Kópavogi

Verð: 109,7 milljónir

Fermetrar: 130

Byggingarár: 1938

Tveggja hæða einbýlishús á Kársnesinu með stórum garði og sjávarútsýni. Húsið er skráð 130 fm og þar af er viðbygging 20 fm sem í dag er nýtt sem saumastofa. Húsið er byggt af Jóni úr Vör og er hluti af sögu Kópavogs. „Þetta er hús með sál,“ segir í lýsingunni.

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Brattakinn, Hafnarfirði

Verð: 122,9 milljónir

Fermetrar: 210

Byggingarár: 1900

Talsvert endurnýjað einbýlishús með tveimur aukaíbúðum í Hafnarfirði. Eignin er skráð 176,9 fermetrar en til viðbótar er 33,4 fermetra geymsla staðsett í kjallara undir bílskúrnum þar sem er í dag er stúdíóíbúð.

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Hjallavegur, Reykjavík

Verð: 78,9 milljónir

Fermetrar: 121

Byggingarár: 1928

Timburhús á hornlóð skammt frá Laugardalnum. Húsið er komið að endurnýjun. Auglýst sem gott tækifæri fyrir iðnaðarmenn eða verktaka.

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Hlíðarvegur, Kópavogi

Verð: 79,5 milljónir

Fermetrar: 66

Byggingarár: 1945

Einbýlishús er teygjanlegt hugtak en þetta litla einnar hæðar einbýlishús er staðsett á milli einbýlishúsa í Kópavogi.

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