Rífur loks þögnina – Varð ólétt að barni Simons Cowell á meðan hún var enn gift öðrum

Simon Cowell er hvað þekktastur fyrir að vera dómarinn sem er fúll á móti í hæfileikakeppnunum American Idol, Britain’s Got Talent, X Factor og America’s Got Talent. Unnusta hans er Lauren Silverman en hún hefur loksins rofið þögnina um upphaf sambands þeirra, en hún var þá enn gift fyrrverandi eiginmanni sínum.
Silverman segir að það hafi verið erfiðasti tími lífs hennar þegar hún komst að því að hún gengi með son sinn, Eric sem í dag er 12 ára, undir belti.
Í hlaðvarpinu Happy Mum segir Silverman:
„Það voru svo margar tilfinningar sem fylgdu þessu því þetta þýddi endalok hjónabands míns, augljóslega. Þetta var einn erfiðasti tími lífs míns því – ég vil ekki segja að ég sjái eftir þessu því ég sé ekki eftir neinu – en ég vildi óska þess að þetta hefði gerst með öðrum hætti, að sjálfsögðu.“
Silverman trúir því þó að það sé tilgangur með öllu sem gerist í lífinu.
„Þetta var bara ein af þessum stundum þar sem ég vissi að þetta væri rétt og að þetta væri það sem ég vildi og að Simon væri manneskjan sem ég vildi verja lífinu með. Einhvern veginn komumst við í gegnum þetta og ég trúi því að við séum ætluð hvort öðru.“
Sonurinn Eric kom í heiminn í febrúar árið 2014 en þegar fréttir bárust af óléttunni var Silverman enn gift fyrrverandi eiginmanni sínum, Andrew, sem er faðir eldri sonar hennar Adam sem í dag er tvítugur. Þau skildu fljótlega eftir að óléttan varð opinber.
„Þegar ég skildi… þetta voru ekkert frábærar aðstæður. Þetta var hræðilegt. Ég er stolt af því að segja að við erum komin yfir þennan hjalla. Minn fyrrverandi og ég eigum í dag gott samband og eins mikið og ég vildi að ég gæti farið til baka og fjarlægt öll særindin og sársaukann sem ég olli fyrrverandi manni mínum og Adam, þá gerðist þetta svona.“
Silverman segir að aðstæður hafi rænt hana tækifærinu til að njóta meðgöngunnar og eins hafi athygli fjölmiðla verið óþægileg.
„Ég var bara að í „berjast eða flýja“-viðbragðinu því það var svo mikill áhugi á því sem var að gerast. Ég var bara að reyna að brotna ekki. Hvert sem ég fór, það var bara hvernig fólk horfði á mig. Ég var á forsíðu allra tímarita og það var stöðugur fréttaflutningur. Þetta var ömurlegt.“
Silverman segist hafa reynt að vera sterk. Hún hafi reynt að taka á stóra sínum og komast í gegnum þetta, enda fannst henni hún eiga allt umtalið skilið. Hún hafi því reynt hvað hún gat að ganga með veggjum og láta lítið fyrir sér fara.
Þrátt fyrir allt muni hún aldrei gleyma því þegar Eric kom í heiminn.
„Ég mun aldrei gleyma þeirri stund því Simon var svo hrærður og ég man eftir að hafa hugsað: Guð, lífið þitt er að fara að breytast og þú hefur enga hugmynd um hvað er í vændum. Að verða faðir þá kollvarpaði lífi hans.“