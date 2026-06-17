Ragnhildur mælir með að þú gerir þetta: „Mylsnur eru líka brauð“

Pistlar Ragnhildur Þórðardóttir sálfræðings, betur þekkt sem Ragga nagli, sem skrifaðir eru á mannamáli njóta mikilla vinsælda á Facebook-síðu hennar. Í þeim nýjasta fjallar Ragga um sjálfsrækt, eitthvað sem mörg okkar sinnum ekki nógu vel eða höldum að þurfi að hafa mikið fyrir.
„Sjálfsrækt er ekki alltaf eitthvað epískt og stórkostlegt. Litlu hlutirnir skipta ekki síður máli því þeir safnast saman eins fyrir rólegra taugakerfi. Mylsnur eru líka brauð.
Að vera ekki alltaf með sinnep í rassinum í kasti að komast frá A til B. Gefa skít í dugnaðarkvíðann sem hamast á þér að vera stanslaust með tusku á lofti og tóma óhreinatauskörfu. Dúllast í sófanum með prjóna, bók, eða fjarstýringu í hönd að glápa á imbann og vera drull. Fokk jú dugnaðarkvíði!“
Ragga segir að gefa megi símanum frí heilan dag og vera ekki með andlitið stöðugt á samfélagsmiðlum í gegndarlausum samanburði.
„Hætta að vera eins og íkorni að gera átján hluti samtímis, og tileinka sér að mónótaska.
Sía út fólk sem ítrekað vanvirðir mörkin þín og takmarka samskipti.
Taka rólegt og rómantískt aðflug fyrir svefninn og keyra þig í sefkerfið, í staðinn fyrir að magalenda uppi í rúmi eftir stanslausan hamagang í haus og skrokki og taugakerfið tætt og tjúllað.
Gúlla Rhodiola sem eykur viðnám við streitu og kortisóli, og L-theanine sem virkjar alfabylgjurnar og róar taugakerfið. Gefa þér tíma í að velja viðbrögðin þín þegar þú ert í krefjandi samskiptum.“
Ragga mælir með að gefa þér nægan tíma til að borða matinn þinn í rólegheitum og finna bragð, áferð og stimpla upplifunina í harða drifið í heilanum.
„Hvaða litlu hlutir veita þér frið í sálinni? Hvað þarft þú að vinna meira í?“