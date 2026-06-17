„Pinterest-hús“ Keaton komið aftur á markað fyrir milljónir

Einstakt hönnunarhús leikkonunnar heitu Diane Keaton er komið aftur á markað fyrir áhugasama, sem eiga 22,9 milljónir dala í handraðanum.
Þessi víðáttumikla eign, sem kölluð hefur verið „Pinterest-húsið“ er staðsett í Sullivan Canyon að Riviera Ranch Road og er vitnisburður um áratugalangan áhuga Keaton á byggingarlist, hönnun og endurgerð heimila.
Leikkonan varði átta árum í að breyta eigninni í draumaheimili sitt eftir að hafa keypt hana árið 2011 fyrir 4,7 milljónir dala. Endurbæturnar urðu innblástur að hönnunarbók hennar frá árinu 2017, The House That Pinterest Built, sem lýsti því hvernig óteljandi klukkustundir sem hún varði í að fletta í gegnum Pinterest hjálpuðu til við að móta einstaka fagurfræði heimilisins.
Húsið, sem er um það bil 855 fermetrar að stærð, blandar saman iðnaðarstíl og hlýju í sveitastíl og skapar rými sem er eins og blanda af umbreyttu vöruhúsi í New York, búgarði í Kaliforníu og setti sígildrar myndar Nancy Meyer, Something’s Gotta Give, með Keaton og Jack Nicholson í aðalhlutverkum.
Húsið sem er meðal annars með fimm svefnherbergi og átta baðherbergi er full af einstökum smáatriðum. Risavaxnir verksmiðjugluggar með stálgrind sjá um að náttúrulegt ljós nær í öll rými á meðan endurnýttir viðarbjálkar, berir múrsteinar og hátt loftrými skapa stórkostlegt andrúmsloft.
Eldhúsið í húsinu er einstakt og einkennist af einlita litasamsetningu og sveitalegum sjarma.
Húsið er með fjórum örnum, sérsmíðuðum stofum, gestahúsi, sundlaug og aðskildum bílskúr.