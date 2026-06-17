Miðvikudagur 17.júní 2026
Hafa samband
DV - Frjáls og óháður miðill
Tarot Spil á DV
Smelltu hér til að sjá spádóm þinn í dag
Miðvikudagur 17.júní 2026
Fréttir
Fókus
Matur
433
Eyjan
Pressan
Kynning
Fasteignir
Kvikmyndir
DV
Loka leit
x
Search for:
Leit
Fólk
Stjörnufréttir
Kynlíf
Heimili
Heilsa og útlit
Fjölskyldan
Sakamál
Fréttir
Skrýtið
Innlent
Erlent
Fókus
Fólk
Tímavélin
Skjárinn
Menning
Tónlist
433
Enski boltinn
Besta deildin
Landsliðið
Meistaradeildin
433 TV
Stjörnufréttir
Fjölskyldan
Fræga fólkið
Heilsa
Heimilið
Lífið
Útlit
Kynlíf
Matur
Brögð í eldhúsinu
Fréttir og fróðleikur
Uppskriftir
Korter í kvöldmat
Eyjan
Lífsstíll
Pennar
Pressan
Fréttir
Fasteignir
Atvinna
Kvikmyndir
UPPLÝSINGAR
Rekstur og stjórn
Starfsfólk
Um DV
Yfirlýsing um persónuvernd
Fókus
Könnun:
Ætlar þú að taka þátt í eða vera viðstaddur/viðstödd hátíðahöld á 17. júní?
Fókus
Miðvikudaginn 17. júní 2026 11:00
Frá 17. júní 2020
Ekki missa af
Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt
Lesa nánar
17.júní
Facebook
Twitter
Linkedin
Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.
Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.
Fleiri fréttir
Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Könnun: Ætlar þú að taka þátt í eða vera viðstaddur/viðstödd hátíðahöld á 17. júní?
Hversu vel þekkirðu söguna á bak við þjóðhátíðardag Íslands og sjálfstæðisbaráttuna?
Fókus
Fyrir 17 klukkutímum
Hversu vel þekkirðu söguna á bak við þjóðhátíðardag Íslands og sjálfstæðisbaráttuna?
Hafrún María tók út sílikonið og hætti í bótoxinu:
„Ég kafnaði“
Fókus
Fyrir 19 klukkutímum
Hafrún María tók út sílikonið og hætti í bótoxinu: „Ég kafnaði“
Atli Fannar biðst afsökunar á ummælum sínum:
„Ég brást móður minni, eiginkonu og ekki síst dóttur“
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Atli Fannar biðst afsökunar á ummælum sínum: „Ég brást móður minni, eiginkonu og ekki síst dóttur“
Grunsamlegar mannaferðir við hús Hafþórs Júlíusar:
„Af öllum húsunum í Garðabæ“
Fókus
Í gær
Grunsamlegar mannaferðir við hús Hafþórs Júlíusar: „Af öllum húsunum í Garðabæ“
Dularfull mynd frá Íslandi vekur heimsathygli – Er þetta tímaferðalangur?
Fókus
Í gær
Dularfull mynd frá Íslandi vekur heimsathygli – Er þetta tímaferðalangur?
Fluttu á paradísareyju og lifa á leigutekjum – Lífið þar er svo ódýrt að þau þurfa ekki að vinna
Fókus
Í gær
Fluttu á paradísareyju og lifa á leigutekjum – Lífið þar er svo ódýrt að þau þurfa ekki að vinna
Sif greindist með MND-sjúkdóminn – „Virkilega aðdáunarvert hvað þau hjónin standa þétt saman“
Fókus
Í gær
Sif greindist með MND-sjúkdóminn – „Virkilega aðdáunarvert hvað þau hjónin standa þétt saman“
Kynbomban 93 ára afhjúpar leyndarmálið um hvernig hún heldur sér ungri
Mest lesið
Sló í gegn fyrir að nota óhefðbundnar en löglegar leiðir til að losna við hústökufólk
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum
Sló í gegn fyrir að nota óhefðbundnar en löglegar leiðir til að losna við hústökufólk
Hafrún María tók út sílikonið og hætti í bótoxinu: „Ég kafnaði“
Fókus
Fyrir 17 klukkutímum
Hafrún María tók út sílikonið og hætti í bótoxinu:
„Ég kafnaði“
Hafa miklar áhyggjur af því að ríkisstjórn Íslands hafi reitt Trump til reiði – „Hann ber bara virðingu fyrir peningum og völdum“
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Hafa miklar áhyggjur af því að ríkisstjórn Íslands hafi reitt Trump til reiði – „Hann ber bara virðingu fyrir peningum og völdum“
Atli Fannar biðst afsökunar á ummælum sínum: „Ég brást móður minni, eiginkonu og ekki síst dóttur“
Fókus
Fyrir 19 klukkutímum
Atli Fannar biðst afsökunar á ummælum sínum:
„Ég brást móður minni, eiginkonu og ekki síst dóttur“
Grunsamlegar mannaferðir við hús Hafþórs Júlíusar: „Af öllum húsunum í Garðabæ“
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Grunsamlegar mannaferðir við hús Hafþórs Júlíusar:
„Af öllum húsunum í Garðabæ“
Nýlegt
Grunsamlegar mannaferðir við hús Hafþórs Júlíusar: „Af öllum húsunum í Garðabæ“
Grunsamlegar mannaferðir við hús Hafþórs Júlíusar:
„Af öllum húsunum í Garðabæ“
Fókus
Segir íslenska vini hafa snúið baki við sér: „Á Íslandi segir enginn neitt við mig lengur“
Segir íslenska vini hafa snúið baki við sér:
„Á Íslandi segir enginn neitt við mig lengur“
Fréttir
Tristan og unnusta hans urðu fyrir aðkasti í Árbænum um helgina – Kynferðisleg ummæli um fjölskyldumeðlimi
Tristan og unnusta hans urðu fyrir aðkasti í Árbænum um helgina – Kynferðisleg ummæli um fjölskyldumeðlimi
433
Sport
Fjölskyldan sem heimurinn gleymdi – Kynnin við umheiminn reyndust dýrkeypt
Fjölskyldan sem heimurinn gleymdi – Kynnin við umheiminn reyndust dýrkeypt
Pressan
Færsla Egils vekur athygli og margir taka undir – „Þetta er orðið viðbjóður“
Færsla Egils vekur athygli og margir taka undir – „Þetta er orðið viðbjóður“
433
Sport
Hnífaburður og líkamsárás í miðborginni
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Hnífaburður og líkamsárás í miðborginni
Amorim að kaupa fyrrum lærisvein frá United?
433
Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Amorim að kaupa fyrrum lærisvein frá United?
Hversu vel þekkirðu söguna á bak við þjóðhátíðardag Íslands og sjálfstæðisbaráttuna?
Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Hversu vel þekkirðu söguna á bak við þjóðhátíðardag Íslands og sjálfstæðisbaráttuna?
Gylfi nefnir þrjár ástæður fyrir sigri Víkings í kvöld
433
Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Gylfi nefnir þrjár ástæður fyrir sigri Víkings í kvöld
Íslandsmeistarnir í frábærri stöðu – Fyrsta liðið til að halda hreinu gegn KR
433
Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Íslandsmeistarnir í frábærri stöðu – Fyrsta liðið til að halda hreinu gegn KR
Fókus
Í gær
Leikkonan kemur eiginmanni sínum til varna eftir harða gagnrýni – „Hvenær urðu konur ófærar um að halda á töskunum sínum?“
Leikkonan kemur eiginmanni sínum til varna eftir harða gagnrýni – „Hvenær urðu konur ófærar um að halda á töskunum sínum?“
Fókus
Í gær
Oliver Tree ræddi eigin dauða nokkrum mánuðum áður en hann lést í þyrluslysinu
Oliver Tree ræddi eigin dauða nokkrum mánuðum áður en hann lést í þyrluslysinu
Fókus
Fyrir 2 dögum
Er þetta Já-maðurinn og Nei-konan?
Er þetta Já-maðurinn og Nei-konan?
Fókus
Fyrir 2 dögum
Instagram vikunnar: „Ass to the grass“
Instagram vikunnar:
„Ass to the grass“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Þórður leikstýrir kvikmynd byggðri á vinsælum hryllingsleik
Þórður leikstýrir kvikmynd byggðri á vinsælum hryllingsleik
Fókus
Fyrir 2 dögum
Mikil sorg eftir dauða Oliver Tree – Vitni lýsir því sem það sá
Mikil sorg eftir dauða Oliver Tree – Vitni lýsir því sem það sá
Fókus
Fyrir 3 dögum
Tíu dýrustu einbýlishúsin á Íslandi í dag
Tíu dýrustu einbýlishúsin á Íslandi í dag
Fókus
Fyrir 3 dögum
Diljá ákvað að stofna hóp á Facebook fyrir þjáningarsystur sínar
Diljá ákvað að stofna hóp á Facebook fyrir þjáningarsystur sínar
Fókus
Fyrir 4 dögum
Duffy sést á mynd í fyrsta sinn í rúman áratug – Hvarf úr sviðsljósinu af skelfilegri ástæðu
Duffy sést á mynd í fyrsta sinn í rúman áratug – Hvarf úr sviðsljósinu af skelfilegri ástæðu
Fókus
Fyrir 4 dögum
Leyndarmálið á bak við ótrúlegt útlit Adriönu Lima: Þetta borðar hún og svona lengi sefur hún
Leyndarmálið á bak við ótrúlegt útlit Adriönu Lima:
Þetta borðar hún og svona lengi sefur hún
Fókus
Fyrir 4 dögum
„Það var ótrúlegt að sjá hversu margir voru með ChatGPT opið í þingsal“
„Það var ótrúlegt að sjá hversu margir voru með ChatGPT opið í þingsal“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Stórstjarnan reif sig úr og reif hljóðnema blaðamanns í trylltri sigurvímu
Stórstjarnan reif sig úr og reif hljóðnema blaðamanns í trylltri sigurvímu
Fókus
Fyrir 4 dögum
Slaufaði Spánarfríi og söng óvænt dúett með Ed Sheeran
Slaufaði Spánarfríi og söng óvænt dúett með Ed Sheeran
Fókus
Fyrir 4 dögum
Var þetta ekki Shakira? Samsæriskenningar á flugi eftir opnunarhátíð HM
Var þetta ekki Shakira? Samsæriskenningar á flugi eftir opnunarhátíð HM
Fókus
Fyrir 5 dögum
Sigurvegari Mónakó-kappakstursins gerir grín að Kardashian fyrir að stela handklæði hans
Sigurvegari Mónakó-kappakstursins gerir grín að Kardashian fyrir að stela handklæði hans
Fókus
Fyrir 5 dögum
Rakel María gerir stólpagrín að sjálfri sér: „Ég er svo mikill lúði“
Rakel María gerir stólpagrín að sjálfri sér:
„Ég er svo mikill lúði“
Fókus
Fyrir 5 dögum
George Clooney vill að þessi leikari verði næsti James Bond
George Clooney vill að þessi leikari verði næsti James Bond
Fókus
Fyrir 5 dögum
Vinsælt lag Sigurðar varð loks til þegar hann hitti Braga Valdimar: „Þá auðvitað datt þetta bara þar á einhverju korteri. Óþolandi“
Vinsælt lag Sigurðar varð loks til þegar hann hitti Braga Valdimar:
„Þá auðvitað datt þetta bara þar á einhverju korteri. Óþolandi“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Glenn Close fær loksins Óskarsverðlaun
Glenn Close fær loksins Óskarsverðlaun
Fókus
Fyrir 5 dögum
Dagbjört Rúriks leitar að tvífara sínum
Dagbjört Rúriks leitar að tvífara sínum
Fókus
Fyrir 5 dögum
Rífur loks þögnina um plötuna sem gerði gerði allt vitlaust og fjallaði um skilnað hans
Rífur loks þögnina um plötuna sem gerði gerði allt vitlaust og fjallaði um skilnað hans
Fókus
Fyrir 5 dögum
Frambjóðandi svarar fyrir sig eftir rætið grín frá spjallþáttastjórnandanum – „Ég á ekkert eftir“
Frambjóðandi svarar fyrir sig eftir rætið grín frá spjallþáttastjórnandanum – „Ég á ekkert eftir“
Fókus
Fyrir 6 dögum
Ógnvekjandi upplifun Jóns Gnarr á Grænlandi: „Aðeins einu sinni áður upplifað nokkuð í líkingu við þetta“
Ógnvekjandi upplifun Jóns Gnarr á Grænlandi:
„Aðeins einu sinni áður upplifað nokkuð í líkingu við þetta“
Fókus
Fyrir 6 dögum
Jónas Sen tætir í sig tónleika í Hörpu: „Mest langaði mig til að standa upp og öskra“
Jónas Sen tætir í sig tónleika í Hörpu:
„Mest langaði mig til að standa upp og öskra“
Fókus
Fyrir 6 dögum
Leikkonan lýsir martröð eftir að hafa tekið einn skammt af vinsælu megrunarlyfi
Leikkonan lýsir martröð eftir að hafa tekið einn skammt af vinsælu megrunarlyfi
Fókus
Fyrir 6 dögum
Fótboltaveisla í miðbæ Selfoss
Fótboltaveisla í miðbæ Selfoss
Fókus
Fyrir 6 dögum
Jennifer segir Ben eiga að gera þetta eftir skilnaðinn við Jennifer
Jennifer segir Ben eiga að gera þetta eftir skilnaðinn við Jennifer
Fókus
Fyrir 1 viku
Þriggja metra háir ísjakar í brottfararverslun
Þriggja metra háir ísjakar í brottfararverslun