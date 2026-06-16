Hafrún María tók út sílikonið og hætti í bótoxinu: „Ég kafnaði“

„Ég kafnaði. Ég var komin með myglu á allt þetta svæði sem sílikonið var á,“ segir Hafrún María Zsoldos, snyrtifræðingur, í viðtali hjá Ásdísi Olsen á Samstöðunni.
„Ég er búin að fara í bótox í tuttugu ár,“ segir hún, en bótox minnkar hrukkur í andlitinu, hýn segir að það hafi bætt sjálfstraustið sitt.
Sílíkonvegferð Hafrúnar hófst árið 1989, þá fyrir tvítugt. „Þá er ég að horfa á fegurð. Ég mynda mér skoðun á hvað fegurð er. Ég gat aldrei verið í brjóstahaldara, það voru ekki til svona lítill brjóstahaldari fyrir mig. Ég var með AA stærð og það var ekki til á Íslandi.“ Hafrún taldi það ekki fallegt á sínum tíma en skoðun hennar hefur breyst. „Í dag sé ég hlutina öðruvísi en þarna var þetta eins og að setja á sig maskara. Var hluti af lúkkinu,“ segir hún.
„Það sem gerist er að ég fer í þessa aðgerð og er komin með þessar túttur, vakna bara með svaka túttur. Man að einn vinur minn kom beint upp á spítala til að koma og kíkja. Þetta var eins og Madonna, eins og turnar. Ég var ekkert vön því. Bara… keilur.“
Aðgerðin helst ekki til eilífðar. „Ég átti eitthvað að ýta húðinni út. Svo stækkaði hún bara og fór að lafa. Eins með þessi fylliefni, alltaf þegar maður lætur húðina tútna út þá verður hún lafandi þegar það lekur úr.“
Svo hélt þetta áfram í nokkra áratugi en hún fór á endanum að finna fyrir áhrifum eitrunar. Hafrún missti traustið á læknum, neitaði lyfjagjöf þar sem hún treysti á óhefðbundnar lækningar. Endaði það á þeim stað að hún orðin mjög veik. „Ég dó tvisvar sinnum síðustu nóttina sem ég var ein. Near death experience. Ég kafnaði. Ég var komin með myglu á allt þetta svæði sem sílikonið var á,“ segir Hafrún. „Ég var hætt að anda. Þannig deyr maður. Ég var bara komin á einhvern stað.“
Hún lífgaði sig sjálfa við. „Ég fattaði að það var eitthvað í gangi.“ Þá kom amma hennar heitin til hennar og lét hana vita. „Ég þarf að fara baka til að anda. Svo bara kemur þessi geggjaði sársauki í líkamanum.“ Var henni svo komið upp á spítala þar sem henni var bjargað. Hafrún fór í dálítið sjokk þegar útlitið varð aftur náttúrulegt en hún hefur þess í stað unnið með nudd og náttúrulegar lausnir.
Hafrún er nú sátt við að vera ekki með sílíkonbrjóst, hún er einnig hætt í bótoxi, var hún svo spurð hvort hún væri búin að ná heilsu. „Ég myndi segja það, 57 ára, sem er ekki mjög íþróttavæn… já er það ekki bara.“
Hér má horfa á viðtalið í heild sinni: