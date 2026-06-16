Grunsamlegar mannaferðir við hús Hafþórs Júlíusar: „Af öllum húsunum í Garðabæ“

Íbúar höfuðborgarsvæðisins hafa síðustu ár haft allan varann á þegar kemur að grunsamlegum mannaferðum í kringum heimili fólks, hefur lögreglan á höfuðborgarsvæðinu meira að segja gefið það út að óskað sé eftir tilkynningum ef fólk sér einhvern fylgjast með húsum eða mynda þau.
Með tilkomu eftirlitsmyndavéla, þar á meðal í dyrabjöllum, þá er mikið um ábendingar um slíkt í íbúahópum á Facebook. Oft er einnig beðið um deili á fólkinu því mögulega er erindið sakleysislegt.
Í gærkvöldi kom færsla um slíkt frá Hafþóri Júlíusi Björnssyni, Fjallinu, í íbúahóp í Garðabæ:
„Þessi maður kom að húsinu mínu í Garðabæ seint um kvöld, um kl. 23:21, og gekk alveg að útidyrunum áður en hann fór aftur,“ segir Hafþór Júlíus.
„Ég kannast ekki við hann og hef áhuga á að ná tali af honum til að fá skýringu á erindinu.“
Óskar hann svo eftir að fá upplýsingarnar í skilaboðum.
Athafnamaðurinn Einar Bárðarson, sló á létta stengi og sagði: „Af öllum húsunum í Garðabæ. Þá valdi hann Fjallið.“
Þess má geta að Hafþór Júlíus er sterkasti maður Íslands og einn sterkasti maður á plánetunni. Má nú sjá hann í kvikmyndahúsum í hlutverki Geitamannsins í Masters of the Universe.