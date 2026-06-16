Dularfull mynd frá Íslandi vekur heimsathygli – Er þetta tímaferðalangur?

Daily Mail skrifaði frétt um málið í gær og birti myndina á Facebook-síðu sinni þar sem hún vakti mikla athygli og mikið umtal, en um 300 athugasemdir hafa verið skrifaðar við færsluna þegar þetta er ritað.
Eins og glöggir lesendur vita er þetta ekki í fyrsta sinn sem þessi tiltekna ljósmynd vekur umtal en DV fjallaði um hana árið 2016.
Sjá einnig: Dularfull mynd: Er þetta tímaferðalangur að tala í snjallsíma í Reykjavík árið 1943? Já, segir Bubbi Morthens
Það gerðist eftir að Kristján Hoffmann deildi myndinni í grúppuna Gamlar ljósmyndir á Facebook, en á henni má sjá Bankastræti, Lækjargötu og Austurstræti. Vildu sumir meina að maðurinn í rauða hringnum væri að tala í farsíma á myndinni.
Þá, líkt og nú, vakti myndin mikið umtal og sagði Guðjón Friðriksson sagnfræðingur til dæmis: „Ekki að spyrja að Íslendingum. Búnir að finna upp gsm langt á undan öðrum!“
Í frétt Daily Mail um málið er bent á að fyrsti GSM-síminn, Motorola DynaTAC 8000X, hafi farið í sölu árið 1983, eða 40 árum eftir að myndin var tekin.
Í umræðum á netinu, sem Daily Mail vitnar til, eru skiptar skoðanir um málið. „Náungi klórar sér í eyranu og 83 árum síðar er hann sakaður um að vera tímaferðalangur,“ segir til dæmis einn.
Þá varpar einn þeirri kenningu fram að um hafi verið að ræða njósnara frá Öxulveldunum sem börðust gegn Bandamönnum í seinni heimsstyrjöldinni.
Hvað sem öllum vangaveltum líður er myndin skemmtileg, hvort sem maðurinn heldur á síma eða er að klóra sér í eyranu.