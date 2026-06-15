Svavar gaf syni sínum og tengdadóttur ástarlag í brúðkaupsgjöf

Svavar Viðarsson hefur sent frá sér nýtt lag ásamt Rakel Páls sem ber heitið Að eilífu byrjar í dag.
Lagið á sér persónulegan uppruna, en Svavar samdi það sem brúðkaupsgjöf handa syni sínum og tengdadóttur. Þau gengu í hjónaband síðastliðinn laugardag og var lagið frumflutt í brúðkaupsveislunni fyrir brúðhjónin, fjölskyldu og vini.
Hugmyndin að laginu og titlinum kom frá sjálfum brúðkaupsdeginum. Titillinn vísar til þeirrar hugsunar að eilífðin byrjaði ekki einhvern daginn seinna, heldur einmitt þann dag, þegar þau gengu í hjónaband.
Að eilífu byrjar í dag er hlýlegt ástarlag um tvær manneskjur sem ákveða að ganga saman í gegnum lífið. Textinn fjallar um ást, traust og samstöðu, bæði í gleði og erfiðleikum, og þá tilfinningu að framtíðin geti byrjað á einu augnabliki.
„Þetta lag var samið sem persónuleg gjöf til brúðhjónanna. Mig langaði að gefa þeim eitthvað sem væri ekki bara falleg stund á brúðkaupsdaginn, heldur eitthvað sem þau gætu átt áfram. Titillinn vísar til þess að fyrir þeim byrjaði nýr kafli, og að eilífðin byrjaði þennan dag,“ segir Svavar.
Lagið er flutt af Rakel Páls og sameinar einlægan texta, rómantíska stemningu og hlýjan flutning.
Að eilífu byrjar í dag er komið út á helstu streymisveitum.