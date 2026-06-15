fbpx
Mánudagur 15.júní 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Svavar gaf syni sínum og tengdadóttur ástarlag í brúðkaupsgjöf

Ragna Gestsdóttir
Mánudaginn 15. júní 2026 13:30

Svavar og Rakel Páls.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Svavar Viðarsson hefur sent frá sér nýtt lag ásamt Rakel Páls sem ber heitið Að eilífu byrjar í dag.

Lagið á sér persónulegan uppruna, en Svavar samdi það sem brúðkaupsgjöf handa syni sínum og tengdadóttur. Þau gengu í hjónaband síðastliðinn laugardag og var lagið frumflutt í brúðkaupsveislunni fyrir brúðhjónin, fjölskyldu og vini.

Hugmyndin að laginu og titlinum kom frá sjálfum brúðkaupsdeginum. Titillinn vísar til þeirrar hugsunar að eilífðin byrjaði ekki einhvern daginn seinna, heldur einmitt þann dag, þegar þau gengu í hjónaband.

Að eilífu byrjar í dag er hlýlegt ástarlag um tvær manneskjur sem ákveða að ganga saman í gegnum lífið. Textinn fjallar um ást, traust og samstöðu, bæði í gleði og erfiðleikum, og þá tilfinningu að framtíðin geti byrjað á einu augnabliki.

„Þetta lag var samið sem persónuleg gjöf til brúðhjónanna. Mig langaði að gefa þeim eitthvað sem væri ekki bara falleg stund á brúðkaupsdaginn, heldur eitthvað sem þau gætu átt áfram. Titillinn vísar til þess að fyrir þeim byrjaði nýr kafli, og að eilífðin byrjaði þennan dag,“ segir Svavar.

Lagið er flutt af Rakel Páls og sameinar einlægan texta, rómantíska stemningu og hlýjan flutning.

Að eilífu byrjar í dag er komið út á helstu streymisveitum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 2 klukkutímum
Svavar gaf syni sínum og tengdadóttur ástarlag í brúðkaupsgjöf
Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
Leikkonan kemur eiginmanni sínum til varna eftir harða gagnrýni – „Hvenær urðu konur ófærar um að halda á töskunum sínum?“
Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Oliver Tree ræddi eigin dauða nokkrum mánuðum áður en hann lést í þyrluslysinu
Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
Er þetta Já-maðurinn og Nei-konan?
Fókus
Fyrir 7 klukkutímum
Instagram vikunnar: „Ass to the grass“
Fókus
Fyrir 7 klukkutímum
Þórður leikstýrir kvikmynd byggðri á vinsælum hryllingsleik
Fókus
Í gær
Mikil sorg eftir dauða Oliver Tree – Vitni lýsir því sem það sá
Fókus
Í gær
Tíu dýrustu einbýlishúsin á Íslandi í dag

Mest lesið

Tristan og unnusta hans urðu fyrir aðkasti í Árbænum um helgina – Kynferðisleg ummæli um fjölskyldumeðlimi
Ólafur Helgi með ákall til landsmanna: „Ísland þarf byltingu, ef svo má að orði komast. Það er að renna upp sá tími að hennar sé þörf“
Óþef lagði frá íbúðinni – Lögreglumennirnir trúðu ekki eigin augum
Rússneskir hermenn snúast gegn Pútín – Nú berjast þeir fyrir Úkraínu
Segir frá undarlegri ökuferð með Melania Trump – „Hún var ísköld“

Nýlegt

Davíð og Kolbrún björguðu lífi ungrar stúlku á Spáni – „Þetta leit ekki vel út“
Tíu dýrustu einbýlishúsin á Íslandi í dag
Ætluðu að fá sér einn bjór – Síðan hringdi mamma og fékk að vita hvað þeir höfðu gert
Melania vísar þessu á bug en fyrirsæta segist vita sannleikann
Svona mun Þjóðarhöllin líta út
Oliver Tree ræddi eigin dauða nokkrum mánuðum áður en hann lést í þyrluslysinu
Fylkir sendir frá sér yfirlýsingu vegna ummæla um Tristan og fjölskyldu hans
Real Madrid gæti enn keypt annan leikmann frá Chelsea
Er þetta Já-maðurinn og Nei-konan?
Fókus
Fyrir 2 dögum
Leyndarmálið á bak við ótrúlegt útlit Adriönu Lima: Þetta borðar hún og svona lengi sefur hún
Fókus
Fyrir 2 dögum

„Það var ótrúlegt að sjá hversu margir voru með ChatGPT opið í þingsal“

„Það var ótrúlegt að sjá hversu margir voru með ChatGPT opið í þingsal“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Stórstjarnan reif sig úr og reif hljóðnema blaðamanns í trylltri sigurvímu
Fókus
Fyrir 3 dögum
Slaufaði Spánarfríi og söng óvænt dúett með Ed Sheeran
Fókus
Fyrir 3 dögum

Var þetta ekki Shakira? Samsæriskenningar á flugi eftir opnunarhátíð HM

Var þetta ekki Shakira? Samsæriskenningar á flugi eftir opnunarhátíð HM
Fókus
Fyrir 3 dögum

Sigurvegari Mónakó-kappakstursins gerir grín að Kardashian fyrir að stela handklæði hans

Sigurvegari Mónakó-kappakstursins gerir grín að Kardashian fyrir að stela handklæði hans
Fókus
Fyrir 3 dögum
Rakel María gerir stólpagrín að sjálfri sér: „Ég er svo mikill lúði“
Fókus
Fyrir 3 dögum

George Clooney vill að þessi leikari verði næsti James Bond

George Clooney vill að þessi leikari verði næsti James Bond
Fókus
Fyrir 3 dögum
Vinsælt lag Sigurðar varð loks til þegar hann hitti Braga Valdimar: „Þá auðvitað datt þetta bara þar á einhverju korteri. Óþolandi“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Glenn Close fær loksins Óskarsverðlaun
Fókus
Fyrir 3 dögum

Dagbjört Rúriks leitar að tvífara sínum

Dagbjört Rúriks leitar að tvífara sínum
Fókus
Fyrir 4 dögum

Rífur loks þögnina um plötuna sem gerði gerði allt vitlaust og fjallaði um skilnað hans

Rífur loks þögnina um plötuna sem gerði gerði allt vitlaust og fjallaði um skilnað hans
Fókus
Fyrir 4 dögum
Frambjóðandi svarar fyrir sig eftir rætið grín frá spjallþáttastjórnandanum – „Ég á ekkert eftir“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Ógnvekjandi upplifun Jóns Gnarr á Grænlandi: „Aðeins einu sinni áður upplifað nokkuð í líkingu við þetta“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Jónas Sen tætir í sig tónleika í Hörpu: „Mest langaði mig til að standa upp og öskra“

Jónas Sen tætir í sig tónleika í Hörpu: „Mest langaði mig til að standa upp og öskra“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Leikkonan lýsir martröð eftir að hafa tekið einn skammt af vinsælu megrunarlyfi
Fókus
Fyrir 5 dögum
Fótboltaveisla í miðbæ Selfoss
Fókus
Fyrir 5 dögum
Jennifer segir Ben eiga að gera þetta eftir skilnaðinn við Jennifer
Fókus
Fyrir 5 dögum

Þriggja metra háir ísjakar í brottfararverslun

Þriggja metra háir ísjakar í brottfararverslun
Fókus
Fyrir 5 dögum

Heimsþekkt söngkona hvílir einkennisútlitið og sýnir sitt rétta andlit

Heimsþekkt söngkona hvílir einkennisútlitið og sýnir sitt rétta andlit
Fókus
Fyrir 5 dögum
Læknirinn sem kallaði Friends-leikarann fábjána áfrýjar og segist hafa verið „ekkert annað en dópsali“ 
Fókus
Fyrir 5 dögum

„Ég fór á frábært fyrsta stefnumót en svo fékk ég átta orða sms“

„Ég fór á frábært fyrsta stefnumót en svo fékk ég átta orða sms“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Vill fá peningana sem foreldrarnir lögðu til hliðar fyrir hann til að verja sig gegn ákæru um að hafa myrt þau
Fókus
Fyrir 6 dögum
Sonurinn haslar sér völl í orkudrykkjabransanum – Verðið vekur athygli
Fókus
Fyrir 6 dögum

Viðurkennir að hafa verið „lítillega ölvaður“ þegar hann hraunaði yfir gagnrýnanda

Viðurkennir að hafa verið „lítillega ölvaður“ þegar hann hraunaði yfir gagnrýnanda
Fókus
Fyrir 6 dögum

Segja „skrýtið og viðbjóðslegt“ að taka upp kynlífssenur saman

Segja „skrýtið og viðbjóðslegt“ að taka upp kynlífssenur saman
Fókus
Fyrir 6 dögum
Magnaður árangur Gunnlaugs Árna sem braut blað í gærkvöldi
Fókus
Fyrir 6 dögum
Sjáðu stjörnum prýtt myndband Madonnu – Keilulaga brjóstahaldarar, glitrandi tertur og kokteilar á klúbbnum