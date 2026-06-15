Sif greindist með MND-sjúkdóminn – „Virkilega aðdáunarvert hvað þau hjónin standa þétt saman“

Sif Rós Ragnarsdóttir greindist um síðustu áramót með MND-sjúkdóminn en hann veldur hrörnun taugafrumna sem stýra vöðvahreyfingum.
Eiginmaður Sifjar, Jóhann Þór Ólafsson, fór í tímabundið leyfi sem þjálfari karlaliðs Grindavíkur í körfubolta vegna veikinda Sifjar en hann hefur nú nýlega endurnýjað samning sinn við félagið.
Mágur Sifjar, Björgvin Erlendsson, vekur athygli á fjársöfnun sem hafin er til styrktar Sif og Jóhanni og skrifar hann á Facebook-síðu sína:
„Þetta er hún Sif Rós Ragnarsdóttir mágkona mín, hún er 45 ára og greindist um síðustu áramót með hinn miskunnarlausa MND sjúkdóm. Framundan er nýr veruleiki og nýjar áskoranir.
Sif er samt lánsöm því að baki hennar stendur maðurinn hennar Jóann Þór Ólafsson, það er virkilega aðdáunarvert hvað þau hjón standa þétt saman í þessu krefjandi verkefni, en þau eiga aldrei að standa ein, því hefur verið stofnaður söfnunarreikningur í nafni Sifjar og er hann hugsaður til að fjármagna ýmis tækjakaup og líka að sýna þeim hjónum að að baki þeim standi hópur fólks, og samfélag , þegar raunverulega á reynir.
Með fyrirfram þökkum skora ég á ykkur öll að standa saman, og með þeim hjónum, og styðja við söfnunina.
Áfram Grindavík og áfram Sif og Jóhann“
Þetta máltæki hefur fyrir löngu sannað gildi sitt. Samtakamáttur fjöldans er mikill og jafnvel lítil framlög koma að gagni. Fyrir þau sem vilja styðja Sif og Jóhann fjárhagslega þá eru reikningsupplýsingar hér fyrir neðan: