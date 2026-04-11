Laugardagur 11.apríl 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Patrekur ákvað að hætta að drekka þegar hann sá sjálfan sig: „Ég gat ekki horft á þetta. Mér fannst þetta svo hrikalegt“

Laugardaginn 11. apríl 2026 14:03

Patrekur Jaime er gestur hjá Einar Bárðarson í nýjasta þætti hlaðvarpsins Einmitt, þar sem hann fer yfir bæði uppgang sinn í sviðsljósinu og erfiðari hliðar lífsins á bak við tjöldin. Í viðtalinu ræðir Patrekur opinskátt um tímabilið í raunveruleikaþáttunum Æði, sem gerðu hann landsþekktan. Hann segir að stemningin hafi smám saman farið úr því að vera skemmtileg yfir í eitthvað sem hann hafi ekki lengur verið sáttur við.

Reyndi orðið mikið á vinskapinn 

„Þetta var orðið bara smá vitleysa,“ segir hann og lýsir því hvernig drykkja hafi orðið stór hluti af tökum og daglegu lífi hópsins. „Við vorum alltaf að drekka í tökum… og maður fann alveg að við vorum að fara yfir um.“ Hann viðurkennir að spennan og dramatíkin hafi vissulega skapað gott sjónvarp, en á kostnað vinasambanda. „Vinasamböndin voru orðin slæm. Við vorum annaðhvort að rífast á kameru eða ekki,“ segir hann og bætir við að ástandið hafi verið komið á þann stað að eitthvað þurfti að breytast.
Vendipunkturinn kom þegar hann horfði á sjálfan sig í efni úr þáttunum. 

Ákvað að hætta að drekka þegar hann sá sjálfan sig

„Ég gat ekki horft á þetta. Mér fannst þetta svo hrikalegt,“ segir Patrekur og lýsir því hvernig hann hafi séð sjálfan sig í nýju ljósi. „Ég var að segja hluti sem voru alveg galnir og leit bara hrikalega út.“
Eftir þá upplifun tók hann ákvörðun um að hætta að drekka. Hann segir að það hafi ekki aðeins snúist um heilsu heldur líka framtíðina. „Ef ég hefði haldið þessu áfram, þá er þetta bara svolítið búið. Fólk er aldrei að fara að taka mann alvarlega – sérstaklega á svona litlu landi.“

Þrátt fyrir velgengni í skemmtana- og áhrifavaldabransanum viðurkennir Patrekur að hann hafi fundið fyrir ákveðnu tómi. „Þetta gefur mér ekki neitt,“ segir hann um lífið í sviðsljósinu og lýsir því sem „lúxusbúbblu“ sem skorti raunverulega merkingu.

Vill ekki hætta umönnunarstarfinu 
Andstæðan við það fann hann í starfi sínu við aðhlynningu á hjúkrunarheimili, þar sem hann starfaði áður og sinnir enn fólki í líknandi meðferðum. Hann segir það hafa verið erfitt að stíga frá því starfi, þrátt fyrir ný tækifæri annars staðar.

„Þetta er bara allt annað. Maður er með fólki sem þarf á manni að halda og finnur að nærvera manns skiptir máli,“ segir hann. Hann viðurkennir að starfið geti verið þungt, sérstaklega þegar um er að ræða fólk á lífslokastigi,en á sama tíma upplifi hann þar dýpri merkingu.

„Þetta getur verið ótrúlega fallegt. Eins og þegar einhver fæðist – þá er gleði. Og stundin þegar einhver er að fara getur líka verið falleg ef hún fær að vera það.“

Viðtalið gefur innsýn í persónu Patreks frá óheftu reality-lífi yfir í meiri sjálfsskoðun og leit að innihaldsríkara lífi.

Þátturinn er í spilaranum hér að neðan:

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
Patrekur ákvað að hætta að drekka þegar hann sá sjálfan sig: „Ég gat ekki horft á þetta. Mér fannst þetta svo hrikalegt“
Fókus
Fyrir 20 klukkutímum
Nýtt lag frá Fussumsvei: „Skattheimtumennirnir“ – Fjörugt og hrátt rokk
Fókus
Í gær
Yfirgaf eiginmanninn fyrir „draumaprinsinn“ en ekki var allt sem sýndist
Fókus
Í gær
Mátaði bikiní og fagnaði 61 árs afmælinu sínu
Fókus
Í gær
Afrika Bambaataa er látinn
Fókus
Í gær
Vinsæll rithöfundur stígur fram eftir 23 ára nafnleysi eftir að hún var sökuð um að vera þrír karlmenn
Fókus
Fyrir 2 dögum
CNN biðst afsökunar á ótímabærri minningargrein um lifandi leikara
Fókus
Fyrir 2 dögum
Danir og Norðmenn minnast mikils örlagadags – „Aldrei aftur 9. apríl“

Mest lesið

Heiða Ósk segir Írisi Helgu hafa áreitt sig – „Það er léttir yfir mörgum fjölskyldum í dag – þar á meðal minni“
Fyrrverandi landsliðsmarkvörður Íslands varð fyrir miklu áfalli eftir alvarlega líkamsárás – „Menn hafa látist við minna“
Gylfi svekktur og var hissa á fréttum gærdagsins – „Strákarnir sýndu mér frétt“
Fjölskyldufaðir krafinn um greiðslu skuldar með hótunum og íkveikju – „Maður sefur ekki og fjölskyldan er í molum“ – Myndir
Eiður Smári segir lygilega sögu af heimsfrægum manni – „Þetta er viðjóðslegt, en andskotinn hafi það“

Nýlegt

MAST á leiðinni að taka hund Árna Stefáns sem nágranni kom í skjól – „Það má alls ekki afhenda honum hundinn!“
Ragnar Freyr veltir fyrir sér hvort þetta hafi kostað hann starfið
Sakar mæðgur um að hafa birt dánartilkynningu um sig í Morgunblaðinu
Meinaður aðgangur að minnisblöðum Bjarna og Þorgerðar Katrínar
Faðir á Norðurlandi úrskurðaður í nálgunarbann – Dóttirin tilkynnti um ofbeldi hans til lögreglu
Maðurinn sem stakk Irynu Zarutska til bana ósakhæfur – Saksóknarar vilja dauðarefsingu
DIMMA birtir yfirlýsingu: Gagnrýna Stebba harðlega – „Ærumeiðandi óhróður“
Liverpool bætir kantmanni Brighton við óskalista sinn
Nýtt lag frá Fussumsvei: „Skattheimtumennirnir“ – Fjörugt og hrátt rokk
Fókus
Fyrir 3 dögum
Lítið góðverk pizzasendils skilaði honum milljónum króna í vasann – Sjáðu myndbandið
Fókus
Fyrir 3 dögum

Gleðifréttir rúmu ári eftir harmleikinn í lífi leikkonunnar

Gleðifréttir rúmu ári eftir harmleikinn í lífi leikkonunnar
Fókus
Fyrir 3 dögum
Hvað er þetta „einhliða einkvæni“ sem karlahvelið elskar?
Fókus
Fyrir 4 dögum
Tíu tenórar sameinast á heiðurstónleikum til styrktar Bryndísarhlíð
Fókus
Fyrir 4 dögum

Fékk ógnandi skilaboð eftir afhjúpanirnar – „Það gera menn með vonda samvisku“

Fékk ógnandi skilaboð eftir afhjúpanirnar – „Það gera menn með vonda samvisku“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Jóhann Páll eignaðist dreng

Jóhann Páll eignaðist dreng
Fókus
Fyrir 4 dögum
Íslandsvinurinn Grohl fer til sálfræðings sex sinnum í viku eftir framhjáhaldið – „Ég þurfti að slökkva á öllu“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Leyndarmálið úr æsku Steinunnar Ólínu verður enn myrkara – „Ég vildi komast lifandi heim tíl mín“

Leyndarmálið úr æsku Steinunnar Ólínu verður enn myrkara – „Ég vildi komast lifandi heim tíl mín“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Svona eru stjörnumerkin í rúminu
Fókus
Fyrir 5 dögum
Tíu hlutir á heimilinu sem verða tandurhreinir með tannbursta
Fókus
Fyrir 5 dögum

Lisa Kudrow um tímann eftir Friends: „Engum var sérstaklega annt um mig“

Lisa Kudrow um tímann eftir Friends: „Engum var sérstaklega annt um mig“
Fókus
Fyrir 5 dögum

Fékk áfall þegar hún kíkti í síma eiginmannsins – Það var bara upphafið að martröðinni

Fékk áfall þegar hún kíkti í síma eiginmannsins – Það var bara upphafið að martröðinni
Fókus
Fyrir 5 dögum
Fréttin sem Jóhann Hlíðar neitar að skrifa
Fókus
Fyrir 5 dögum
Ferðalangar segja íbúa þessara landa sérlega kurteisa – Sjáðu topp 10
Fókus
Fyrir 6 dögum

Steinunn Ólína opinberar myrkt leyndarmál frá æskuárunum – „Hann meiddi mig“

Steinunn Ólína opinberar myrkt leyndarmál frá æskuárunum – „Hann meiddi mig“
Fókus
Fyrir 1 viku
Íslendingar í útlöndum halda í ræturnar með söng
Fókus
Fyrir 1 viku
Grét af þakklæti en ekki hræðslu 
Fókus
Fyrir 1 viku
Páskaegg eru skemmtileg leið til að gleðja aðra
Fókus
Fyrir 1 viku

Þessi borg var valin sú vanmetnasta í Evrópu fyrir ferðamenn

Þessi borg var valin sú vanmetnasta í Evrópu fyrir ferðamenn
Fókus
Fyrir 1 viku

Kynlífsstellingar til að prófa um páskana – Páskakanínan og danglaðu gulrótinni

Kynlífsstellingar til að prófa um páskana – Páskakanínan og danglaðu gulrótinni
Fókus
Fyrir 1 viku
Ertu að fara gifta þig? Þá skaltu ekki horfa á þessa nýju seríu á Netflix
Fókus
Fyrir 1 viku

Ingó aflýsir tónleikum: „Komið var í veg fyrir það að þessu sinni“

Ingó aflýsir tónleikum: „Komið var í veg fyrir það að þessu sinni“
Fókus
Fyrir 1 viku
Þessi matvæli eru sögð virka eins og megrunarlyfin vinsælu
Fókus
Fyrir 1 viku
Af hverju höldum við páska?
Fókus
Fyrir 1 viku

Áslaug Arna sló í gegn hjá skólastúlkum – „Það var svo sérstakt að hlusta á þig“

Áslaug Arna sló í gegn hjá skólastúlkum – „Það var svo sérstakt að hlusta á þig“
Fókus
Fyrir 1 viku

Hvað er skírdagur?

Hvað er skírdagur?
Fókus
Fyrir 1 viku
„Svo notfærir hann sér mig kynferðislega“
Fókus
Fyrir 1 viku
Hljópst þú apríl? – Mikill metnaður og fjölbreytni í aprílgöbbum ársins