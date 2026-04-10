Yfirgaf eiginmanninn fyrir „draumaprinsinn“ en ekki var allt sem sýndist

Konan hefur verið gift 52 ára manni í tvö ár, en samband þeirra hófst sem framhjáhald þegar hún var enn með fyrrverandi eiginmanni sínum. Konan hefur komist að því að grasið er ekki alltaf grænna hinum megin.
„Þegar við kynntumst var tengingin á milli okkar rafmögnuð. Hann var fullkominn. Rómantískur og framtakssamur og hann kveikti aftur neistann innra með mér sem hafði slokknað í hjónabandinu,” segir konan og heldur áfram.
„Þegar ég ákvað að yfirgefa fyrrverandi manninn minn til að vera með honum trúði ég því í einlægni að ég væri að velja hamingjusamari framtíð. En tveimur árum síðar er lífið með honum alls ekki eins og ég ímyndaði mér.“
Konan segir að „draumaprinsinn“ sé stanslaust í vondu skapi, hann pirrist auðveldlega og sé fljótur að gagnrýna hana.
„Hver dagur er orðinn eins og brött brekka, og hann skammast sífellt yfir smáatriðum – hvernig ég raða í uppþvottavélina, í hvað ég eyði peningum og jafnvel hvernig ég tala. Ef ég reyni að andmæla honum, lokar hann sig annað hvort af eða talar ekki við mig dögum saman. Ég vakna alltaf á nálum og efast stöðugt um allt sem ég segi og geri. Þetta er hreint út sagt þreytandi,“ segir konan.
Hún segir að það sem gerir þetta enn verra sé sektarkenndin sem hún finnur fyrir gagnvart fyrrverandi eiginmanni sínum, sem hún særði illa.
„Núna get ég ekki hætt að bera saman samböndin tvö. Fyrra hjónabandið mitt var ekki fullkomið, en að minnsta kosti leið mér eins og ég væri örugg. Ég setti allt líf mitt á annan endann fyrir þennan mann, og nú er ég skíthrædd um að annað hjónaband mitt sé líka á leið í vaskinn.“
Ráðgjafinn Deidre svarar:
„Viðvörunarbjöllur hringja alltaf hjá mér þegar einhver kallar aðra manneskju „fullkomna“. Að sjá einhvern sem gallalausan bendir til þess að sýn þín á þann sem þú ert að hitta sé ekki alveg raunsæ. Það sem þið áttuð kann að hafa verið yndislegt í byrjun, en nú hefur raunveruleikinn tekið við og sambandið er orðið orkudrepandi. Reyndu að einblína ekki á samanburð við fortíðina heldur á það hvernig þetta samband lætur þér líða í dag. Best væri að eiga hreinskilið samtal við hann um hvernig þér hefur liðið, hvað þarf að breytast og hvort hann sé tilbúinn að gera raunverulegar breytingar. Stöðug gagnrýni er einfaldlega ekki ásættanleg.“