Mátaði bikiní og fagnaði 61 árs afmælinu sínu

Við sama tilefni birti hún myndband af sér þar sem hún spókar sig um í rauð- og hvítröndóttu bikiníi og sýnir vel tónaðan líkama sinn.
Porizkova rifjaði upp að hún hefði í raun verið hvað óöruggust þegar hún var yngri og á hátindi fyrirsætuferils síns.
„Ég verð 61 árs á morgun og ég geri mér grein fyrir að þetta kann að hljóma galið fyrir þig, en fyrir 40 árum, þegar ég var 21 árs og á hátindi ferils míns og fyrirsætudýrðarinnar, þá var það einmitt tíminn þegar ég var hvað óöruggust,“ sagði hún.
Hún sagði að endalaus samanburður við aðrar fyrirsætur hefði haft mikil áhrif á sjálfsmynd hennar á þeim tíma. „Mér fannst ég aldrei vera nógu góð,“ bætti hún við.
Porizkova sagði að sjálfsvirði hennar hefði áður nær eingöngu byggst á útlitinu, en að það hefði breyst verulega með aldrinum.
„Svo í dag er ég að máta þetta sæta sumar-bikiní og spenni vöðvana sem ég hef unnið rassinn af mér fyrir – ekki endilega til að líta sem best út í þessu bikiníi, heldur til að líða sem best á þessum tímamótum í lífi mínu,“ sagði hún.
Hún viðurkenndi þó með gamansömum hætti að útlitið skipti hana enn máli.
„Reyndar, hvern er ég að plata? Ég hef aukið æfingaálagið um svona tíu gíra því ég vil auðvitað líta sem best út í sumar – en ekki endilega í bikiníi … heldur í brúðarkjól,“ sagði hún en hún trúlofaðist rithöfundinum Jeff Greenstein í fyrrasumar og ætlar parið að láta pússa sig saman í sumar.
Paulina Porizkova fæddist í Tékkóslóvakíu árið 1965, en ólst að stórum hluta upp í Svíþjóð eftir að fjölskylda hennar sameinaðist á ný í kjölfar pólitískra sviptinga kalda stríðsins. Hún sló í gegn aðeins 18 ára gömul þegar hún varð fyrsta konan frá Mið-Evrópu á forsíðu Sports Illustrated árið 1984, sem markaði upphaf alþjóðlegs fyrirsætuferils hennar.
Síðar varð hún eitt þekktasta andlit tískuheimsins á níunda áratugnum og samdi meðal annars við snyrtivörurisann Estée Lauder í samningi sem var á sínum tíma einn sá hæst launaði í fyrirsætuheiminum.
Auk fyrirsætustarfa hefur hún einnig starfað sem leikkona, rithöfundur og pistlahöfundur, og á síðari árum vakið athygli fyrir hreinskilna umræðu um öldrun og sjálfsmynd kvenna.
