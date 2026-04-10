Afrika Bambaataa er látinn

Hann, og hljómsveit hans, Zulu Nation, eru sagðir hafa meðal annarra komið rappinu á heimskortið. Kollegi hans úr Zulu Nation, Mick Benzo, greindi frá andláti vinar síns á samfélagsmiðlum í gær.
Sagðist hann hafa talað við hann fyrir nokkrum dögum og hljóðið í honum hafi verið gott. BAndarískir fjölmiðlar greina frá því að Bambaataa hafi látist í svefni. Heimildir TMZ herma að hann hafi glímt við krabbamein um hríð.
Afrika Bambaataa braust fram á sjónarsviðið í Bronx í New York á áttunda áratugnum, stofnaði samtökin Universal Zulu Nation og átti stóran þátt í að koma sveitum á borð við Soulsonic Force á laggirnar.
Um tíu ár eru síðan Africa Bambaata var í heimsfréttunum vegna ásakana um kynferðisofbeldi sem náðu aftur til níunda áratugarins. Stigu fjórir karlmenn fram í viðtali við New York Post og sögðu hann hafa misnotað sig þegar þeir voru börn.
Tónlistarmaðurinn neitaði ásökununum staðfastlega.
Árið 2016 stóð til að hann kæmi fram á Secret Solstice-tónlistarhátíðinni í Reykjavík. Tónleikum hans var aflýst í kjölfar fyrrnefndra ásakana.