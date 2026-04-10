Föstudagur 10.apríl 2026

Afrika Bambaataa er látinn

Föstudaginn 10. apríl 2026 09:23

Bandaríski tónlistarmaðurinn og plötusnúðurinn Afrika Bambaataa er látinn, 67 ára að aldri. Bambaataa, sem hét réttu nafni Lance Taylor, sló rækilega í gegn á níunda áratugnum með laginu Planet Rock.

Hann, og hljómsveit hans, Zulu Nation, eru sagðir hafa meðal annarra komið rappinu á heimskortið. Kollegi hans úr Zulu Nation, Mick Benzo, greindi frá andláti vinar síns á samfélagsmiðlum í gær.

Sagðist hann hafa talað við hann fyrir nokkrum dögum og hljóðið í honum hafi verið gott. BAndarískir fjölmiðlar greina frá því að Bambaataa hafi látist í svefni. Heimildir TMZ herma að hann hafi glímt við krabbamein um hríð.

Afrika Bambaataa braust fram á sjónarsviðið í Bronx í New York á áttunda áratugnum, stofnaði samtökin Universal Zulu Nation og átti stóran þátt í að koma sveitum á borð við Soulsonic Force á laggirnar.

Um tíu ár eru síðan Africa Bambaata var í heimsfréttunum vegna ásakana um kynferðisofbeldi sem náðu aftur til níunda áratugarins. Stigu fjórir karlmenn fram í viðtali við New York Post og sögðu hann hafa misnotað sig þegar þeir voru börn.

Tónlistarmaðurinn neitaði ásökununum staðfastlega.

Árið 2016 stóð til að hann kæmi fram á Secret Solstice-tónlistarhátíðinni í Reykjavík. Tónleikum hans var aflýst í kjölfar fyrrnefndra ásakana.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
Afrika Bambaataa er látinn
Fókus
Fyrir 17 klukkutímum
Vinsæll rithöfundur stígur fram eftir 23 ára nafnleysi eftir að hún var sökuð um að vera þrír karlmenn
Fókus
Fyrir 18 klukkutímum
CNN biðst afsökunar á ótímabærri minningargrein um lifandi leikara
Fókus
Í gær
Danir og Norðmenn minnast mikils örlagadags – „Aldrei aftur 9. apríl“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Sharon Osbourne setur villuna á sölu – Sjáðu verðmiðann og myndirnar
Fókus
Fyrir 2 dögum
Húrra Reykjavík lokar síðustu versluninni
Fókus
Fyrir 2 dögum
Lítið góðverk pizzasendils skilaði honum milljónum króna í vasann – Sjáðu myndbandið
Fókus
Fyrir 2 dögum
Gleðifréttir rúmu ári eftir harmleikinn í lífi leikkonunnar

Mest lesið

Elías Georgsson sakfelldur fyrir ofbeldi gegn 12 ára dreng
Stjúpinn frá helvíti – Dómurinn birtur
Vatíkaninu brugðið eftir hótanir frá Pentagon og páfinn hættir við heimsókn – Varaforsetinn segist ætla að kanna málið
Björgvin Halldórsson er látinn
Stebbi Jak hættur í Dimmu – „Silli og eiginkonan hans hafa frá upphafi máls tekið skýra afstöðu gegn mér“

Nýlegt

Maðurinn sem stunginn var við Nettó í Mjódd sakfelldur – Sagðist hafa verið fullur og hræddur
Sigurður búinn að borga í 40 ár en skuldar enn – „Ég er orðinn leiður á þessu rugli”
Lætur höfunda áramótaskaupsins heyra það í opnu bréfi til borgarstjóra – „Ég gleymi aldrei deginum þegar þú komst til okkar á kaffistofu Samhjálpar“
Setur allt á hliðina með myndum af sér nánast naktri
Henry yfirgaf settið í beinni útsendingu
Vilja ekki hleypa honum til Manchester
Vinsæll rithöfundur stígur fram eftir 23 ára nafnleysi eftir að hún var sökuð um að vera þrír karlmenn
Æfing Stelpnanna okkar á morgun opin öllum
Er að skrifa undir nýjan samning
Fókus
Fyrir 2 dögum
Fékk ógnandi skilaboð eftir afhjúpanirnar – „Það gera menn með vonda samvisku“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Jóhann Páll eignaðist dreng

Jóhann Páll eignaðist dreng
Fókus
Fyrir 2 dögum
Íslandsvinurinn Grohl fer til sálfræðings sex sinnum í viku eftir framhjáhaldið – „Ég þurfti að slökkva á öllu“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Leyndarmálið úr æsku Steinunnar Ólínu verður enn myrkara – „Ég vildi komast lifandi heim tíl mín“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Svona eru stjörnumerkin í rúminu

Svona eru stjörnumerkin í rúminu
Fókus
Fyrir 3 dögum

Tíu hlutir á heimilinu sem verða tandurhreinir með tannbursta

Tíu hlutir á heimilinu sem verða tandurhreinir með tannbursta
Fókus
Fyrir 3 dögum
Lisa Kudrow um tímann eftir Friends: „Engum var sérstaklega annt um mig“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Fékk áfall þegar hún kíkti í síma eiginmannsins – Það var bara upphafið að martröðinni

Fékk áfall þegar hún kíkti í síma eiginmannsins – Það var bara upphafið að martröðinni
Fókus
Fyrir 4 dögum
Fréttin sem Jóhann Hlíðar neitar að skrifa
Fókus
Fyrir 4 dögum
Ferðalangar segja íbúa þessara landa sérlega kurteisa – Sjáðu topp 10
Fókus
Fyrir 5 dögum

Steinunn Ólína opinberar myrkt leyndarmál frá æskuárunum – „Hann meiddi mig“

Steinunn Ólína opinberar myrkt leyndarmál frá æskuárunum – „Hann meiddi mig“
Fókus
Fyrir 5 dögum

Íslendingar í útlöndum halda í ræturnar með söng

Íslendingar í útlöndum halda í ræturnar með söng
Fókus
Fyrir 5 dögum
Grét af þakklæti en ekki hræðslu 
Fókus
Fyrir 6 dögum
Páskaegg eru skemmtileg leið til að gleðja aðra
Fókus
Fyrir 6 dögum

Þessi borg var valin sú vanmetnasta í Evrópu fyrir ferðamenn

Þessi borg var valin sú vanmetnasta í Evrópu fyrir ferðamenn
Fókus
Fyrir 6 dögum
Kynlífsstellingar til að prófa um páskana – Páskakanínan og danglaðu gulrótinni
Fókus
Fyrir 6 dögum
Ertu að fara gifta þig? Þá skaltu ekki horfa á þessa nýju seríu á Netflix
Fókus
Fyrir 6 dögum
Ingó aflýsir tónleikum: „Komið var í veg fyrir það að þessu sinni“
Fókus
Fyrir 1 viku

Þessi matvæli eru sögð virka eins og megrunarlyfin vinsælu

Þessi matvæli eru sögð virka eins og megrunarlyfin vinsælu
Fókus
Fyrir 1 viku

Af hverju höldum við páska?

Af hverju höldum við páska?
Fókus
Fyrir 1 viku
Áslaug Arna sló í gegn hjá skólastúlkum – „Það var svo sérstakt að hlusta á þig“
Fókus
Fyrir 1 viku

Hvað er skírdagur?

Hvað er skírdagur?
Fókus
Fyrir 1 viku
„Svo notfærir hann sér mig kynferðislega“
Fókus
Fyrir 1 viku
Hljópst þú apríl? – Mikill metnaður og fjölbreytni í aprílgöbbum ársins
Fókus
Fyrir 1 viku

Manstu eftir Susan Boyle? Aðdáendur trúa því vart hvernig hún lítur út í dag

Manstu eftir Susan Boyle? Aðdáendur trúa því vart hvernig hún lítur út í dag
Fókus
Fyrir 1 viku

Öll stærstu sveitarfélög höfuðborgarsvæðisins nema eitt gefa starfsfólki páskaegg

Öll stærstu sveitarfélög höfuðborgarsvæðisins nema eitt gefa starfsfólki páskaegg
Fókus
Fyrir 1 viku
Hægrimenn sakaðir um hræsni eftir að hafa brjálast yfir grínista sem brá sér í gervi Eriku Kirk
Fókus
Fyrir 1 viku
Pössuðu upp á að Víkingur Heiðar kæmi ekki fram hjá Hemma Gunn