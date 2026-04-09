Fimmtudagur 09.apríl 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

CNN biðst afsökunar á ótímabærri minningargrein um lifandi leikara

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

CNN hefur beðið leikarann Michael J. Fox afsökunar á minningargrein sem miðillinn birti á dögunum. Fyrirsögnin var: Minning um líf leikarans Michael J. Fox. Þegar greinin fór í loftið töldu margir að leikarinn væri látinn, sem hann er ekki. CNN biður leikarann og fjölskyldu hans afsökunar í yfirlýsingu til TMZ þar sem segir að greinin hafi verið birt fyrir mistök og hafi nú verið fjarlægð.

Fox glímir við Parkinson-sjúkdóminn sem varð til þess að árið 2020 þurfti að hann að taka sér pásu frá störfum. Hann lýsti því svo árið 2024 að hann væri tilbúinn að taka að sér hlutverk þar sem hann fengi að sýna þær áskoranir sem sjúkdómnum fylgja. Hann leikur nú aukahlutverk í þriðju þáttaröð sjónvarpsþáttanna Shrinking og var mættur fyrir fáeinum dögum á kynningarviðburð þar sem hann sat á sviði með öðrum úr þáttunum og svaraði spurningum aðdáenda og fjölmiðlamanna. Talsmaður hans segir að leikarinn sé við ágæta heilsu og að fréttir af andláti hans séu stórlega ýktar.

Fox greindist með Parkinson árið 1991, aðeins 29 ára gamall, en hann greindi ekki frá því opinberlega fyrr en sjö árum síðar. Síðan þá hefur hann talað opinskátt um lífið með sjúkdóminum og hvernig það var að horfast í augu við það að hann muni líklega ekki ná að verða áttræður. Sjúkdómurinn muni draga hann til dauða einn daginn, en sá dagur er víst ekki runninn upp. Leikarinn er 64 ára gamall og sló rækilega í gegn í kvikmyndaþríleiknum: Aftur til framtíðar (e. Back to the future).

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

