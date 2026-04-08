Miðvikudagur 08.apríl 2026

Sharon Osbourne setur villuna á sölu – Sjáðu verðmiðann og myndirnar

Kristinn H. Guðnason
Miðvikudaginn 8. apríl 2026 19:30

Sharon Osbourne ætlar að selja villuna í Los Angeles.

Sharon Osbourne, ekkja þungarokksstjörnunnar Ozzy Osbourne, hefur sett villuna sem þau bjuggu saman í Los Angeles á sölu. Talið er líklegt að Sharon eyði síðustu árunum heima í Bretlandi.

Eins og segir í frétt rokkmiðilsins Blabbermouth er verðmiðinn á villunni 17 milljónir dollara. Það er um 2,1 milljarður íslenskra króna.

Húsið var byggt árið 1929 í hverfinu Hancock park, miðsvæðis í Los Angeles. Húsið er um 930 fermetrar að stærð, með sex svefnherbergjum og ellefu baðherbergjum. Það var byggt í Miðjarðarhafs-stíl. Gestahús er á lóðinni.

Ozzy og Sharon keyptu húsið árið 2015 á tæpar 12 milljónir dollara. Fyrri eigandi var kvikmyndaframleiðandinn Oren Koules, sem er best þekktur fyrir gerð hryllingsmyndanna Saw. Koules, sem hafði keypt húsið á aðeins 4,2 milljónir árið 2010 endurnýjaði það algerlega að innan.

Osbourne hjónin settu húsið á sölu árið 2022 með 18 milljón dollara verðmiða en ekkert varð úr sölu þá. Á þeim tíma var Ozzy orðinn mjög veikur af Parkinsons sjúkdómi, sem á endanum dró hann til dauða í fyrrasumar. Ætluðu hjónin að flytja til Bretlands.

Búist er við því að Sharon flytji alfarið til Bretlands, en hún á einnig villu þar. Það er nítjándu aldar hús í bændum Jordans í Buckinghamskíri sem Osbourne hjónin keyptu árið 1993.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

