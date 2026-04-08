Húrra Reykjavík lokar síðustu versluninni

Þetta kemur fram í yfirlýsingu sem birt er á Facebook-síðu Húrra.
„2014–2026. Kveðjustund. Eftir langa og eftirminnilega vegferð höfum við tekið þá erfiðu ákvörðun að loka Húrra og versluninni okkar við Hverfisgötu í lok apríl. Það er erfitt að kveðja eitthvað sem hefur verið svona stór hluti af lífi okkar en allt hefur sitt upphaf og endi,” segir í yfirlýsingunni.
Þar kemur fram að Húrra hafi byrjað sem hugmynd tveggja vina sem fannst vanta ákveðnar vörur, vörumerki og upplifun í Reykjavík en varð að einhverju sem tilheyrði miklu fleirum. Þá er réttilega bent á að Húrra hafi í áratug sett svip sinn á borgarlífið og verið hluti af verslunar- og tískusenu borgarinnar.
„Við erum ótrúlega stoltir af því sem við byggðum og fullir þakklætis. Húrra varð vettvangur fyrir stíl, sköpunargleði, hugmyndir og tengsl og áttu viðskiptavinir, samstarfsaðilar og síðast en ekki síst starfsfólk Húrra stóran þátt í að móta það samfélag sem skapaðist í kringum reksturinn.“
Næstu vikur verða því þær síðustu í sögu Húrra og er bent á að verslunin verði opin meðan birgðir endast og er fólk hvatt til að kíkja við og kveðja Húrra með stæl. Allar vörur verða á helmingsafslætti.
„Við viljum nýta tækifærið til að þakka öllum þeim sem hafa lagt leið sína í verslunina í Húrra í gegnum árin. Stuðningurinn, tryggðin og velvildin er það sem hefur haldið okkur gangandi allan þennan tíma. Við vonumst til að sjá sem flesta á síðustu opnunardögunum og þökkum fyrir okkur. Húrra Reykjavík.”