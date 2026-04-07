Tíu tenórar sameinast á heiðurstónleikum til styrktar Bryndísarhlíð

Þriðjudaginn 7. apríl 2026 16:30

Fimmtudagskvöldið 9. apríl nk. munu tíu íslenskir tenórar stíga á svið í Langholtskirkju á sérstökum heiðurstónleikum undir yfirskriftinni „Tenórarnir Tíu – Heiðurstónleikar“ í Langholtskirkju.
Tenórarnir tíu eiga það allir sameiginlegt að hafa verið nemendur hins ástsæla söngvara og kennara Kristjáns Jóhannssonar, sem jafnframt verður heiðursgestur kvöldsins.
Kvöldið verður fullt af fallegum sönglögum og óperuaríum í hlýlegri stemningu. Gissur Páll Gissurarson leiðir áhorfendur í gegnum efnisskrána á fræðandi og lifandi hátt.

Tenórarnir tíu eru:
Birgir Karl Óskarsson, Gissur Páll Gissurarson, Gunnar Björn Jónsson, Jón Marteinn Gunnlaugsson, Ólafur M. Magnússon, Óskar Bjartmarsson, Rúnar Guðmundsson, Smári Vifilsson, Snorri Snorrason og Valur Steindórsson.
Afbragðs tónlistarmenn tryggja glæsilegan undirleik undir stjórn Matthíasar Stefánssonar:
– Einar Bjartur Egilsson – píanó
– Matthías Stefánsson – gítar/fiðla
– Sigurður Bjarki Gunnarsson – selló
– Jón Rafnsson – bassi
Allur ágóði rennur til Minningarsjóðs Bryndísar Klöru (MBK) og fjármögnunar Bryndísarhlíðar – sérhæfðrar áfalla- og ofbeldismóttöku Landspítala fyrir börn og ungmenni sem verður til húsa í Gamla kennaraskólanum að Laufásvegi 81.
Miðasala á Tix.is 
