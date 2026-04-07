Leyndarmálið úr æsku Steinunnar Ólínu verður enn myrkara – „Ég vildi komast lifandi heim tíl mín“

Í nýjasta þætti hlaðvarps síns Mín saga: Ólínuskjölin greinir Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir leikkona frá tveimur öðrum kynferðisbrotum sem hún varð fyrir í æsku en í fyrri þætti hafði hún greint frá því að maður sem kenndi henni á fiðlu hefði brotið á henni þegar hún var fjögurra ára. Steinunn Ólína leggur í þessum nýjasta þætti áherslu á hversu mikið böl það hafi lengi verið hérlendis að ýta þolendum slíkra brota út í að þegja.
Í fyrsta þætti greindi Steinunn Ólína frá því að fiðlukennarinn hefði brotið á henni en hún hóf að að læra á fiðlu þegar hún var fjögurra ára.
Steinunn Ólína opinberar myrkt leyndarmál frá æskuárunum – „Hann meiddi mig“
Steinunn Ólína segir að aftur hafi verið brotið á henni ekki svo löngu eftir að hún var byrjuð í grunnskóla. Það var karlmaður sem bjó í sama fjölbýlishúsi og hún og fjölskylda hennar. Hún segir að maðurinn hafi nýtt sér það að hún hafi verið ein heima. Hún segir umræddan mann vera látin en hann hafi starfað sem tannlæknir og hann hafi raunar verið barnatannlæknirinn hennar. Steinnn Ólína segir að tannlæknirinn hafi brotið á að minnsta kosti fjórum öðrum stúlkum í stigaganginum en það sé þeirra að segja sína sögu ef þær vilji.
Nokkur ár liðu en þegar Steinunn Ólína var orðin um 14 ára gömul sagði hún loks móður sinni frá því hvað tannlæknirinn gerði henni og móðir hennar hafi orðið miður sín:
„Ég endaði auðvitað á því að hugga hana. Þar lærði ég auðvitað í eitt skipti fyrir öll að minn sársauki ylli öðrum óþægindum og að minn sársauki væri bara of þungur fyrir aðra. Þannig lærir barn og unglingur að þegja.“
Steinunn Ólína greinir síðan frá því að aftur hafi verið brotið á henni þegar hún var orðinn unglingur. Þá hafi fullorðinn karlmaður haft við hana samræði gegn hennar vilja. Brotið hafi verið framið í heimahúsi þar sem hún var gestkomandi:
„Hann fór með mig inn í svefnherbergi, þar sváfu börn og þess vegna gat ég ekki látið í mér heyra. Ég gat ekki öskrað. Ég lá bara. Því ekki ætlaði ég að vekja börnin. Þetta var ekki samþykki. Þetta var þögn, til að lifa af. Þegar þetta var afstaðið þá vísaði hann mér leiðina út í nóttina. Mig minnir að ég hafi þakkað honum kærlega fyrir, ekki af því ég vildi það heldur af því ég vildi komast lifandi heim tíl mín.“
Þessi maður starfaði þá sem kennari. Steinunn Ólína lýsir því síðan hvernig þau hittust aftur mörgum árum síðar. Hún hafi verið búin að segja þáverandi sambýlismanni sínum frá því sem kennarinn hafði gert henni en hann sýnt því takmarkaðan skilning.
Yfirskrift þessa nýjasta þáttar er Þögn er þjóðarböl. Steinunn Ólína segir nauðsynlegt fyrir bata að koma svona málum fram í dagsljósið. Hún hafi á síðustu árum þurft að leita sér aðstoðar, hálfri öld eftir þau brot sem hún varð fyrir af hálfu þessara manna. Nú sé hún orðin nógu sterk til að segja sögu sína en hún viti full vel að hún sé langt frá því sú eina sem kennt hafi verið að þegja.
Hlaðvarp Steinunnar Ólínu er aðgengilegt á Pardus.is.