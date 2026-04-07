fbpx
Þriðjudagur 07.apríl 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Leyndarmálið úr æsku Steinunnar Ólínu verður enn myrkara – „Ég vildi komast lifandi heim tíl mín“

Fókus
Þriðjudaginn 7. apríl 2026 08:04

Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir. Skjáskot/Youtube

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Í nýjasta þætti hlaðvarps síns Mín saga: Ólínuskjölin greinir Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir leikkona frá tveimur öðrum kynferðisbrotum sem hún varð fyrir í æsku en í fyrri þætti hafði hún greint frá því að maður sem kenndi henni á fiðlu hefði brotið á henni þegar hún var fjögurra ára. Steinunn Ólína leggur í þessum nýjasta þætti áherslu á hversu mikið böl það hafi lengi verið hérlendis að ýta þolendum slíkra brota út í að þegja.

Í fyrsta þætti greindi Steinunn Ólína frá því að fiðlukennarinn hefði brotið á henni en hún hóf að að læra á fiðlu þegar hún var fjögurra ára.

Steinunn Ólína opinberar myrkt leyndarmál frá æskuárunum – „Hann meiddi mig“

Steinunn Ólína segir að aftur hafi verið brotið á henni ekki svo löngu eftir að hún var byrjuð í grunnskóla. Það var karlmaður sem bjó í sama fjölbýlishúsi og hún og fjölskylda hennar. Hún segir að maðurinn hafi nýtt sér það að hún hafi verið ein heima. Hún segir umræddan mann vera látin en hann hafi starfað sem tannlæknir og hann hafi raunar verið barnatannlæknirinn hennar. Steinnn Ólína segir að tannlæknirinn hafi brotið á að minnsta kosti fjórum öðrum stúlkum í stigaganginum en það sé þeirra að segja sína sögu ef þær vilji.

Hugga mömmu

Nokkur ár liðu en þegar Steinunn Ólína var orðin um 14 ára gömul sagði hún loks móður sinni frá því hvað tannlæknirinn gerði henni og móðir hennar hafi orðið miður sín:

„Ég endaði auðvitað á því að hugga hana. Þar lærði ég auðvitað í eitt skipti fyrir öll að minn sársauki ylli öðrum óþægindum og að minn sársauki væri bara of þungur fyrir aðra. Þannig lærir barn og unglingur að þegja.“

Steinunn Ólína greinir síðan frá því að aftur hafi verið brotið á henni þegar hún var orðinn unglingur. Þá hafi fullorðinn karlmaður haft við hana samræði gegn hennar vilja. Brotið hafi verið framið í heimahúsi  þar sem hún var gestkomandi:

„Hann fór með mig inn í svefnherbergi, þar sváfu börn og þess vegna gat ég ekki látið í mér heyra. Ég gat ekki öskrað. Ég lá bara. Því ekki ætlaði ég að vekja börnin. Þetta var ekki samþykki. Þetta var þögn, til að lifa af. Þegar þetta var afstaðið þá vísaði hann mér leiðina út í nóttina. Mig minnir að ég hafi þakkað honum kærlega fyrir, ekki af því ég vildi það heldur af því ég vildi komast lifandi heim tíl mín.“

Þessi maður starfaði þá sem kennari. Steinunn Ólína lýsir því síðan hvernig þau hittust aftur mörgum árum síðar. Hún hafi verið búin að segja þáverandi sambýlismanni sínum frá því sem kennarinn hafði gert henni en hann sýnt því takmarkaðan skilning.

Yfirskrift þessa nýjasta þáttar er Þögn er þjóðarböl. Steinunn Ólína segir nauðsynlegt fyrir bata að koma svona málum fram í dagsljósið. Hún hafi á síðustu árum þurft að leita sér aðstoðar, hálfri öld eftir þau brot sem hún varð fyrir af hálfu þessara manna. Nú sé hún orðin nógu sterk til að segja sögu sína en hún viti full vel að hún sé langt frá því sú eina sem kennt hafi verið að þegja.

Hlaðvarp Steinunnar Ólínu er aðgengilegt á Pardus.is.

 

 

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 12 klukkutímum
Leyndarmálið úr æsku Steinunnar Ólínu verður enn myrkara – „Ég vildi komast lifandi heim tíl mín“
Fókus
Fyrir 19 klukkutímum
Fókus
Fyrir 20 klukkutímum
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Fókus
Í gær
Fókus
Í gær
Fókus
Fyrir 2 dögum
Fókus
Fyrir 2 dögum
Steinunn Ólína opinberar myrkt leyndarmál frá æskuárunum – „Hann meiddi mig“

Mest lesið

Nýlegt

Steinunn Ólína opinberar myrkt leyndarmál frá æskuárunum – „Hann meiddi mig“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Fókus
Fyrir 3 dögum

Þessi borg var valin sú vanmetnasta í Evrópu fyrir ferðamenn
Fókus
Fyrir 3 dögum
Fókus
Fyrir 3 dögum
Fókus
Fyrir 3 dögum

Ingó aflýsir tónleikum: „Komið var í veg fyrir það að þessu sinni“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Þessi matvæli eru sögð virka eins og megrunarlyfin vinsælu
Fókus
Fyrir 4 dögum
Fókus
Fyrir 4 dögum

Áslaug Arna sló í gegn hjá skólastúlkum – „Það var svo sérstakt að hlusta á þig“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Fókus
Fyrir 5 dögum
Fókus
Fyrir 5 dögum

Hljópst þú apríl? – Mikill metnaður og fjölbreytni í aprílgöbbum ársins
Fókus
Fyrir 6 dögum

Manstu eftir Susan Boyle? Aðdáendur trúa því vart hvernig hún lítur út í dag
Fókus
Fyrir 6 dögum
Fókus
Fyrir 6 dögum
Fókus
Fyrir 6 dögum

Pössuðu upp á að Víkingur Heiðar kæmi ekki fram hjá Hemma Gunn
Fókus
Fyrir 6 dögum
Fókus
Fyrir 6 dögum
Fókus
Fyrir 1 viku
Fókus
Fyrir 1 viku

Jóhannes Haukur eftir Silfrið í gær – „Það er verið að ögra mér. Ég veit það“
Fókus
Fyrir 1 viku

Kærastan sögð hafa sett Tiger Woods úrslitakosti eftir helgina
Fókus
Fyrir 1 viku
Fókus
Fyrir 1 viku

Clavicular handtekinn vegna slagsmála milli kærustunnar og annarrar konu
Fókus
Fyrir 1 viku
Fókus
Fyrir 1 viku
Fókus
Fyrir 1 viku

„Reyni að minna fólk á að það er mikils virði. Hvet það til að halda áfram að reyna og gefast ekki upp“
Fókus
Fyrir 1 viku

Garðveisla KALEO í þjóðgarðinum á Þingvõllum
Fókus
Fyrir 1 viku
Fókus
Fyrir 1 viku
