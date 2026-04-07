Íslandsvinurinn Grohl fer til sálfræðings sex sinnum í viku eftir framhjáhaldið – „Ég þurfti að slökkva á öllu“

Rokkarinn og Íslandsvinurinn Dave Grohl fer til sálfræðings sex sinnum í viku eftir að upp komst um framhjáhald hans. Segist hann vera staðráðinn í að endurvinna traust eiginkonunnar.
Greint var frá því í september árið 2024 að Grohl, sem er á miðjum sextugsaldri, hafi eignast stúlkubarn utan hjónabands.
„Nýlega varð ég faðir nýfæddrar stúlku, sem fædd er utan hjónabands míns. Ég ætla mér að verða henni ástríkt og styðjandi foreldri. Ég elska eiginkonu mína og börnin mín og ég mun gera allt sem ég get til að endurvinna traust þeirra og öðlast fyrirgefningu þeirra,“ sagði Grohl í tilkynningu.
Dave Grohl er söngvari og gítarleikari hljómsveitarinnar Foo Fighters en hann var áður trymbill í Nirvana. Hann hefur komið til Íslands í nokkur skipti með hinu fyrrnefnda bandi. Hann hefur verið giftur konu að nafni Jordyn Blum síðan árið 2003 og eiga þau þrjú börn saman.
Í febrúar árið 2025 var greint frá því að konan sem hann hefði eignast stúlkuna með héti Jennifer Young og væri 38 ára gömul. Hún var búsett hjá móður sinni í Los Angeles og unnu þær saman að uppeldi dótturinnar.
Í nýju viðtali breska blaðsins The Guardian við Grohl segist hann vera að taka á málinu af festu. Í meira en ár hafi hann farið til sálfræðings sex sinnum í viku til að vinna í sér. Tímarnir séu orðnir 430 talsins.
„Ég þurfti að slökkva á öllu, eitt af því sem ég hafði áhyggjur af var hvernig annað fólk myndi bregðast við,“ sagði Grohl. „Að geta lokað á þennan hluta af sjálfum þér getur verið mjög holl æfing þegar kemur að því að íhuga lífið í þínu nánasta umhverfi. Að gefa þessu öllu of mikið vægi innra með þér getur eyðilagt þig algjörlega.“