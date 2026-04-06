Tíu hlutir á heimilinu sem verða tandurhreinir með tannbursta

Það má finna ýmis konar not fyrir gamla tannbursta og ef marka má Huffpost Home eru þeir ómissandi í þrifin. Hér eru tíu dæmi um hluti sem má þrífa enn betur með tannbursta að vopni.

Hárbursta

Losaðu hárin úr hárburstanum og notaðu tannbursta til að skrúbba hann.

Skór

Notaðu tannbursta til að laga rispur eða ná blettum af skóm.

Flísar

Þrífðu á milli flísanna á baðherberginu eða í eldhúsinu með tannbursta.

Lyklaborð

Þrífðu mylsnu og annað úr lyklaborðinu með tannbursta.

Skartgripi

Þrífðu litla og viðkvæma skartgripi með tannbursta.

Innréttinguna í bílnum

Lífgaðu upp á innréttinguna í bílnum með því skrúbba hana með tannbursta.

Vaskinn

Þrífðu niðurfallið í vaskinum með tannbursta.

Rifjárn

Þrífðu rifjárnið betur með því að nota tannbursta.

Reiðhjólakeðjur

Þrífðu óhreinar reiðhjólakeðjur með tannbursta.

Hárblásara

Hreinsaðu viftuna í hárblásaranum með tannbursta.

