Tíu hlutir á heimilinu sem verða tandurhreinir með tannbursta

Losaðu hárin úr hárburstanum og notaðu tannbursta til að skrúbba hann.
Notaðu tannbursta til að laga rispur eða ná blettum af skóm.
Þrífðu á milli flísanna á baðherberginu eða í eldhúsinu með tannbursta.
Þrífðu mylsnu og annað úr lyklaborðinu með tannbursta.
Þrífðu litla og viðkvæma skartgripi með tannbursta.
Lífgaðu upp á innréttinguna í bílnum með því skrúbba hana með tannbursta.
Þrífðu niðurfallið í vaskinum með tannbursta.
Þrífðu rifjárnið betur með því að nota tannbursta.
Þrífðu óhreinar reiðhjólakeðjur með tannbursta.
Hreinsaðu viftuna í hárblásaranum með tannbursta.