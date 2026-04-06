Lisa Kudrow um tímann eftir Friends: „Engum var sérstaklega annt um mig“

Kudrow fór með hlutverk Phoebe Buffay í þessum gríðarlega vinsælu gamanþáttum og var hún í uppáhaldi hjá mörgum, en þó ekki öllum.
Í viðtali við The Independent segir hún að hún hafi lengi upplifað sig sem hálfgert aukaatriði miðað við aðra leikara í þáttunum. Segir hún að vinsældir mótleikara hennar: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Matthew Perry heitins og David Schwimmer hafi í raun skyggt á hana, jafnvel innan hennar eigin umboðsskrifstofu sem fór með öll hennar mál.
„Engum var sérstaklega annt um mig,“ sagði Kudrow. „Það voru ákveðnir aðilar sem kölluðu mig einfaldlega sjötta vininn.“
Að hennar sögn fengu aðrir úr aðalleikarahópnum fljótt spennandi kvikmyndahlutverk eftir að Friends sló í gegn, en sambærileg tækifæri hafi ekki ratað til hennar.
„Það hafði enginn sérstaka sýn á mig eða væntingar um hvers konar feril ég gæti átt,“ sagði hún. „Stemningin var bara: Vá, hvað hún er heppin að hafa komist í þessa þætti.“
Kudrow segir að það hafi ekki verið fyrr en eftir hlutverk sitt í gamanmyndinni Analyze This árið 1999, þar sem hún lék á móti Robert De Niro og Billy Crystal, að áhugaverðari tilboð fóru að berast.
„Það var þá sem umboðsmennirnir og bransafólkið fóru að hringsóla og vildu setja mig í rómantískar gamanmyndir og slíkt,“ sagði hún.
Fram að því hafi henni aðallega verið boðin hlutverk í smærri sjálfstæðum kvikmyndum á borð við Clockwatchers og aukahlutverk í myndum eins og Mother.
Í viðtalinu ræðir Kudrow einnig um orðróm þess efnis að hún hafi verið helsti hvatamaður þess að leikarahópur Friends sameinaðist í launaviðræðum við Warner Bros. fyrir þriðju þáttaröðina. Þær viðræður skiluðu hópnum sögulegum samningi þar sem allir fengu jöfn laun, sem síðar fóru upp í eina milljón dollara fyrir hvern þátt í síðustu þáttaröðunum.
Kudrow hafnar því þó að hafa verið leiðtoginn í þeirri baráttu.
„Ég var alls ekki höfuðpaurinn,“ sagði hún. „Það var sagt frá þessu, og það var ekki satt.“
Kudrow ræddi einnig tengsl sín við Phoebe Buffay, eina ástsælustu persónu Friends. Hún segir Phoebe í upphafi hafa verið mjög ólíka sér.
„Í byrjun var Phoebe mjög, mjög ólík mér,“ sagði hún. „Það þurfti mikla vinnu til að réttlæta það sem hún sagði og gerði.“ Með árunum hafi persónan þó smám saman haft áhrif á hana sjálfa.
„Á þessum 10 árum færðist svolítið af henni yfir í mig,“ sagði Kudrow. „Ég varð aðeins léttari í lund.“
Kudrow vinnur nú að kynningu á þriðju og síðustu þáttaröð HBO-þáttanna The Comeback, þar sem hún leikur leikkonuna Valerie Cherish sem reynir enn á ný að blása lífi í feril sinn.
Þættirnir snúa nú aftur eftir langt hlé og endurspegla að nokkru leyti þau þemu sem Kudrow segir sjálf hafa þurft að takast á við á eigin ferli: að vera vanmetin, festast í ákveðinni ímynd og berjast fyrir nýjum tækifærum.