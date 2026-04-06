Mánudagur 06.apríl 2026

Fókus

Fréttin sem Jóhann Hlíðar neitar að skrifa

Fókus
Mánudaginn 6. apríl 2026 08:52

Jóhann Hlíðar Harðarson.

Hinn reyndi fréttamaður Jóhann Hlíðar Harðarson skrifaði skemmtilegar hugleiðingar um fréttir og fréttamat um helgina.

Tilefnið er hinn árlegi fréttaflutningur um krossfestingar á föstudaginn langa og segist hann ítrekað hafa neitað að skrifa slíkar fréttir.

„Fréttir geta verið alls konar; alvarlegar, skemmtilegar, sorglegar, upplýsandi, froðukenndar, hundleiðinlegar, og þar fram eftir götunum. Það er er bara ein frétt sem er óþolandi,” segir Jóhann og bætir við að meira að segja frétt um lokun síðustu rennilásaviðgerðar á Íslandi eigi rétt á sér.

Rifjar hann upp af því tilefni skemmtilega sögu af Sigmari Guðmundssyni, nú alþingismanni, sem fékk það verkefni á útvarpsvakt Bylgjunnar í upphafi nýrrar aldar að skrifa slíka frétt, en á þeim tíma voru þeir báðir nýbyrjaðir á fréttastofunni.

„Stuttu síðar heyrðist hrópað hvellandi röddu um alla fréttastofu Stöðvar 2: „Ég réði mig ekki í þessa vinnu til að fjalla um rennilásaviðgerðir“. Svo var fréttin skrifuð. Af því að maður vandar sig við hverja frétt sem maður skrifar. Mismikið þó,” segir hann og heldur áfram:

„Og spurningin sem besserwisserarnir og oflátungarnir spyrja stundum á samfélagsmiðlum svo við fáum það á tilfinninguna að þeir séu gáfaðri en við hin: „Er þetta frétt?“, hún á bara mjög sjaldan rétt á sér. Það sem er frétt fyrir suma er hugsanlega ekki frétt fyrir þig. En fjölmiðlar voru ekki stofnaðir fyrir þig einan,” segir Jóhann Hlíðar sem snýr sér svo að máli málanna – þessari einu frétt sem er gjörsamlega óþolandi.

„Það er frétt sem birtist á hverju ári um andlega veikan mann sem á líklegast best heima á geðdeild, en hann lætur negla sig á tréstaur á hverju ári. ÞETTA ER ÓÞOLANDI FRÉTT. Þau ár sem ég lenti á páskavakt í erlendum fréttum í gegnum árin, neitaði ég staðfastlega að skrifa þessa „frétt“. Vegna þess að það er ekki frétt að andlega veikur maður stundi það að láta negla sig á staur, og að það sé fólk sem sé tilbúið til að aðstoða hann við það. Lögregla eða þar til bær yfirvöld eiga náttúrlega að ná í manninn og veita honum þá aðstoð sem hann þarf.”

Jóhann segir að þessi frétt sé samt sem áður skrifuð á hverju ári og hann veit ekki af hverju. „Og nota bene það er hellingur af Jesú Kristum á geðdeildum heimsins.”

Karen Kjartansdóttir, fyrrverandi fréttakona, bendir á aðrar fréttir sem hún hefur óbeit á til dæmis frásagnir af sprengideginum.

„Mætt á Múlakaffi eða elliheimili og rætt við eitthvað fólk sem situr í sakleysi sínu að borða nauðaómerkilegan mat og svo kannski splæst í símtal við lækni sem segir að það sé vont að borða of mikið salt. Give me a break, verður þá Embætti landlæknis ekki að gefa út viðvörun í megaviku, ábyggilega miklu meiri saltneysla þá og almennari,“ segir hún.

Undir þetta tekur Jóhann Hlíðar og talar af reynslu. „Og fréttamenn að smakka mat í beinni, guð minn góður! Ég hef gert nokkrar slíkar, roðna þegar ég hugsa um það. Það er vont sjónvarp.”

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Fréttin sem Jóhann Hlíðar neitar að skrifa
Fókus
Í gær
Ferðalangar segja íbúa þessara landa sérlega kurteisa – Sjáðu topp 10
Fókus
Í gær
Steinunn Ólína opinberar myrkt leyndarmál frá æskuárunum – „Hann meiddi mig“
Fókus
Í gær
Íslendingar í útlöndum halda í ræturnar með söng
Fókus
Í gær
Grét af þakklæti en ekki hræðslu 
Fókus
Fyrir 2 dögum
Páskaegg eru skemmtileg leið til að gleðja aðra
Fókus
Fyrir 2 dögum
Þessi borg var valin sú vanmetnasta í Evrópu fyrir ferðamenn
Fókus
Fyrir 2 dögum
Kynlífsstellingar til að prófa um páskana – Páskakanínan og danglaðu gulrótinni

Mest lesið

Sérfræðingur varar við – Þú mátt aldrei skeina þig oftar en þrisvar sinnum
Sálfræðingur segir að fólkið í hamingjusömustu samböndunum tali daglega um þetta
Varað við sumarbústaðarsvindlara – „Alltaf lofar hann öllu fögru“
Orðið á götunni: Græðgi – Heimska
Kolbrún Bergþórsdóttir skrifar: Óttinn við já-ið

Nýlegt

Steinunn Ólína opinberar myrkt leyndarmál frá æskuárunum – „Hann meiddi mig“
Grét af þakklæti en ekki hræðslu 
Afar ósáttur við stórtónleika á Þingvöllum: „Stjórnvöld gerðu rétt með að aflýsa þessu óráði“
Bandarískur þingmaður: Færi allt á hliðina ef þetta yrði opinberað
Framtíð Bruno Fernandes í lausu lofti
Gamli maðurinn fundinn
Manchester félögin vilja bæði það sama
Spáin fyrir Bestu deildina: 4. sæti – „Valinn maður í hverju rúmi“
Varað við sumarbústaðarsvindlara – „Alltaf lofar hann öllu fögru“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Þessi matvæli eru sögð virka eins og megrunarlyfin vinsælu
Fókus
Fyrir 3 dögum

Af hverju höldum við páska?

Af hverju höldum við páska?
Fókus
Fyrir 3 dögum
Áslaug Arna sló í gegn hjá skólastúlkum – „Það var svo sérstakt að hlusta á þig“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Hvað er skírdagur?
Fókus
Fyrir 4 dögum

„Svo notfærir hann sér mig kynferðislega“

„Svo notfærir hann sér mig kynferðislega“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Hljópst þú apríl? – Mikill metnaður og fjölbreytni í aprílgöbbum ársins

Hljópst þú apríl? – Mikill metnaður og fjölbreytni í aprílgöbbum ársins
Fókus
Fyrir 5 dögum
Manstu eftir Susan Boyle? Aðdáendur trúa því vart hvernig hún lítur út í dag
Fókus
Fyrir 5 dögum

Öll stærstu sveitarfélög höfuðborgarsvæðisins nema eitt gefa starfsfólki páskaegg

Öll stærstu sveitarfélög höfuðborgarsvæðisins nema eitt gefa starfsfólki páskaegg
Fókus
Fyrir 5 dögum
Hægrimenn sakaðir um hræsni eftir að hafa brjálast yfir grínista sem brá sér í gervi Eriku Kirk
Fókus
Fyrir 5 dögum
Pössuðu upp á að Víkingur Heiðar kæmi ekki fram hjá Hemma Gunn
Fókus
Fyrir 5 dögum

Dæsir yfir gagnrýni Jónasar á máginn – „Æ, það er svo erfitt að vera með svona góðan smekk”

Dæsir yfir gagnrýni Jónasar á máginn – „Æ, það er svo erfitt að vera með svona góðan smekk”
Fókus
Fyrir 5 dögum

Fyrsti sigurvegari Survivor í slæmum málum

Fyrsti sigurvegari Survivor í slæmum málum
Fókus
Fyrir 6 dögum
Lögreglumynd gerði hana heimsfræga en það reyndist dýrkeypt
Fókus
Fyrir 6 dögum
Jóhannes Haukur eftir Silfrið í gær – „Það er verið að ögra mér. Ég veit það“
Fókus
Fyrir 6 dögum

Kærastan sögð hafa sett Tiger Woods úrslitakosti eftir helgina

Kærastan sögð hafa sett Tiger Woods úrslitakosti eftir helgina
Fókus
Fyrir 6 dögum
Frýs með nýtt lag – Fyrsta lagið eftir að ný söngkona gekk til liðs við bandið
Fókus
Fyrir 6 dögum
Clavicular handtekinn vegna slagsmála milli kærustunnar og annarrar konu
Fókus
Fyrir 6 dögum
Stjörnulýtalæknirinn áhyggjufullur vegna afleiðinga Ozempic – „Þetta er orðið vandamál“
Fókus
Fyrir 1 viku

„Ég var hrikalega meðvirk og skil í dag ekki hvað ég var að hugsa“

„Ég var hrikalega meðvirk og skil í dag ekki hvað ég var að hugsa“
Fókus
Fyrir 1 viku

„Reyni að minna fólk á að það er mikils virði. Hvet það til að halda áfram að reyna og gefast ekki upp“

„Reyni að minna fólk á að það er mikils virði. Hvet það til að halda áfram að reyna og gefast ekki upp“
Fókus
Fyrir 1 viku
Garðveisla KALEO í þjóðgarðinum á Þingvõllum
Fókus
Fyrir 1 viku

„Líðan mín segir allt annað. Ég er sterkari en ég hef nokkru sinni verið“

„Líðan mín segir allt annað. Ég er sterkari en ég hef nokkru sinni verið“
Fókus
Fyrir 1 viku
Íslensk kona miður sín út af afmælisgjöfinni frá manninum sínum – „Ég varð mökk pirruð yfir þessu og finnst þetta mjög asnalegt“
Fókus
Fyrir 1 viku
Málaferli framundan vegna eins frægasta teiknimyndalags sögunnar
Fókus
Fyrir 1 viku

Páskaratleikur Kötlu er kominn – „Í ár styrkjum við Einstök börn“

Páskaratleikur Kötlu er kominn – „Í ár styrkjum við Einstök börn“
Fókus
Fyrir 1 viku

Gagnrýnir vandræðalegan nýjan veruleika kynlífssena

Gagnrýnir vandræðalegan nýjan veruleika kynlífssena
Fókus
Fyrir 1 viku
K-pop sveitin vinsæla lýsir gríðarlegu vinnuálagi – „Ég finn fyrir sektarkennd“
Fókus
Fyrir 1 viku
Draumaverkefni á Íslandi – Óska eftir „mjög slæmum ljósmyndara“