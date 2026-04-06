Ferðalangar segja íbúa þessara landa sérlega kurteisa – Sjáðu topp 10

Ný könnun frá fjármálaþjónustufyrirtækinu Remitly, sem ferðavefurinn Time Out fjallar um, varpar ljósi á hvaða þjóðir þykja kurteisastar í heimi.
Alls tóku 4.600 manns í 26 löndum þátt í könnuninni, þar sem þeir voru beðnir um að meta upplifun sína af móttöku heimamanna á ferðalögum sínum um heiminn.
Þótt könnunin sé fremur til gamans gerð gefa niðurstöðurnar áhugaverða vísbendingu um hvaða þjóðir þykja skara fram úr í lipurð og kurteisi.
Niðurstöðurnar sýna að Japan trónir á toppnum sem kurteisasta land heims. Alls sögðu rúm 35 prósent svarenda að Japan skaraði fram úr þegar kæmi að kurteisi. Það kemur kannski ekki á óvart fyrir þá sem hafa heimsótt Japan.
Í öðru sæti á listanum er Kanada og Bretland þriðja sæti. Þessar þjóðir eiga ýmislegt sameiginlegt í ímynd sinni, meðal annars tilhneigingu til að biðjast afsökunar oftar en tilefni er til og tíð notkun orðanna „please“ og „thank you“.
Í fjórða og fimmta sæti eru síðan Kína og Þýskaland.