Fékk áfall þegar hún kíkti í síma eiginmannsins – Það var bara upphafið að martröðinni

Mánudaginn 6. apríl 2026 10:30

41 árs kona leitaði til sambands- og kynlífsráðgjafa breska blaðsins The Sun eftir að hún gerði óskemmtilega uppgötvun í símanum hans fyrir skemmstu. Konan byrjar erindi sitt á þessum orðum:

„Kæra Deidre, það var algjört áfall að finna myndband af eiginmanninum mínum stunda kynlíf í rúminu okkar með annarri konu. Þegar ég spurði hann út í það hafði hann ekki einu sinni sæmd til að verða vandræðalegur eða skömmustulegur, hann sagði einfaldlega að þetta væri „ekkert stórmál“.

Konan er sem fyrr segir 41 árs en maðurinn 45 ára. Þau hafa verið saman í nítján ár og eiga tvíburadætur.

Áttaði sig á að ekki væri allt með felldu

„Lífið okkar virtist fullkomið, en mig fór að gruna að eitthvað væri á seyði þegar hann byrjaði að taka símann sinn með sér hvert sem hann fór og skellti fartölvunni sinni alltaf saman þegar ég gekk framhjá.“

Konan segir að eftir að hún fann myndbandið í símanum hans hafi hann sagt að þetta hefði aðeins gerst einu sinni og myndi ekki endurtaka sig.

„En nokkrum vikum síðar fann ég fleiri myndir af sömu konunni í leynilegri möppu í tölvunni hans. Aftur baðst hann afsökunar og aftur fyrirgaf ég honum,“ segir konan sem hélt að þarna væri hún komin yfir erfiðasta hjallann. Það reyndist þó skammlíft.

„Síðan komst ég að því að hann hafði búið til aðgang á stefnumótaappi fyrir samkynhneigða. Ég ákvað að kanna málið sjálf, bjó til prófíl á sömu síðu, þóttist vera karlmaður og mælti mér mót við hann á bílastæði við krá. Honum brá þegar hann sá mig þar, en hélt því fram að hann hefði bara verið forvitinn.“

Konan segist ekki hafa viljað sundra fjölskyldu sinni svo hún hafi ákveðið að gefa honum enn eitt tækifærið, en lygarnar héldu bara áfram.

Þá fékk hún nóg

„Hann ferðast stöðugt vegna vinnu og ég fann meira að segja skilaboð þar sem hann bauð konum í trekant í hótelherberginu sem hann dvaldi á. Ég fékk hins vegar nóg þegar ég var að taka til í gestaherberginu og fann birgðir af Viagra og smokkum sem búið var að fela á bak við gamlar bækur – hluti sem hann var ekki að nota með mér.“

Konan segist þá hafa rekið hann út, en hann grátbeðið hana um að gera það ekki. Hann hafi meðal annars afsakað sig með þeim orðum að hann væri haldinn ákveðnum „fantasíum“.

„Dæturnar mínar eru að takast ótrúlega vel á við skilnaðinn, en ég á erfitt. Fyrir utan þessi sífelldu framhjáhöld var hann frábær eiginmaður og ég sakna hans. Mér líður eins og ég sé að syrgja mann sem hafi aldrei í raun verið til.“

Ráðgjafinn svarar:

„Margir menn, þar á meðal eiginmaður þinn, virðast líta svo á að hjónabandið og lífið utan heimilisins séu tveir aðskildir heimar. Það sem það gerir er að grafa hægt og rólega undan trausti og ást. Þú gafst honum nokkur tækifæri, en hann gerði lítið úr gjörðum sínum og kallaði þær fantasíu. Hegðun hans var ávanabindandi og eyðileggjandi.

Ég vona að hann verði áfram stór hluti af lífi dætra ykkar. Þær þurfa að vita að hann elskar þær og hugsar um þær meðan þær eru að vaxa úr grasi.

En þú verður að standa fast á þínu. Þú skalt ekki einu sinni íhuga að taka hann aftur nema hann skuldbindi sig að minnsta kosti til meðferðar til að takast á við þessi langvarandi framhjáhöld.

Ekki taka hann aftur bara út á loforð – bíddu þar til þú sérð raunverulegar breytingar á viðhorfi hans og heiðarleika.”

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

