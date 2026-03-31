Pössuðu upp á að Víkingur Heiðar kæmi ekki fram hjá Hemma Gunn

Þetta er meðal þess sem kemur fram í viðtali við Víking Heiðar í Rokklandi á Rás 2 sem fjallað er um á vef RÚV.
Víkingur Heiðar hefur haft mörg járn í eldinum og eru fram undan þrennir tónleikar í Hörpu í vikunni.
Í viðtalinu fer hann um víðan völl og segir meðal annars að það sé ekkert verra en að toppa of snemma. Foreldrar hans voru meðvitaðir um þetta og stóðu í vegi fyrir því að hann kæmi til dæmis fram í sjónvarpi sem ungur og lítill píanósnillingur.
„Ég held að það hafi verið geggjað fyrir mig og minn fókus að hafa fengið að spila tónlist út frá gleði. Þannig að ég byrja í rauninni að æfa mig brjálæðislega mikið þegar ég var 12, 13 ára. Ég var rosa góður á píanó en það var ekki verið að reyna að setja mig í Hemma Gunn. Það var passað upp á að ég færi ekki í Hemma Gunn. Þau unnu gegn því. Ég er þakklátur fyrir það,“ segir hann meðal annars í viðtalinu.
Hann ræðir einnig námið í Julliard-tónlistarskólanum í New York og bendir á að krakkarnir sem voru með honum í píanóbekknum hafi fæst átt venjulega æsku eins og hann.
„Þau voru mörg að lenda í því að prófa sig áfram í því sem ég var löngu búinn að prófa. Margir keyptu sér Playstation og byrjuðu að drekka, byrjuðu að gera alls konar sem var ekkert sérstaklega gott fyrir þau.“