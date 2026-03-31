Þriðjudagur 31.mars 2026

Pössuðu upp á að Víkingur Heiðar kæmi ekki fram hjá Hemma Gunn

Þriðjudaginn 31. mars 2026 16:30

Víkingur Heiðar Ólafsson.

Víkingur Heiðar Ólafsson, einn þekktasti tónlistarmaður Íslands á alþjóðasviðinu, segir að vandlega hafi verið gætt að því að hann næði ekki hápunkti ferilsins of snemma.

Þetta er meðal þess sem kemur fram í viðtali við Víking Heiðar í Rokklandi á Rás 2 sem fjallað er um á vef RÚV.

Víkingur Heiðar hefur haft mörg járn í eldinum og eru fram undan þrennir tónleikar í Hörpu í vikunni.

Í viðtalinu fer hann um víðan völl og segir meðal annars að það sé ekkert verra en að toppa of snemma. Foreldrar hans voru meðvitaðir um þetta og stóðu í vegi fyrir því að hann kæmi til dæmis fram í sjónvarpi sem ungur og lítill píanósnillingur.

„Ég held að það hafi verið geggjað fyrir mig og minn fókus að hafa fengið að spila tónlist út frá gleði. Þannig að ég byrja í rauninni að æfa mig brjálæðislega mikið þegar ég var 12, 13 ára. Ég var rosa góður á píanó en það var ekki verið að reyna að setja mig í Hemma Gunn. Það var passað upp á að ég færi ekki í Hemma Gunn. Þau unnu gegn því. Ég er þakklátur fyrir það,“ segir hann meðal annars í viðtalinu.

Hann ræðir einnig námið í Julliard-tónlistarskólanum í New York og bendir á að krakkarnir sem voru með honum í píanóbekknum hafi fæst átt venjulega æsku eins og hann.

„Þau voru mörg að lenda í því að prófa sig áfram í því sem ég var löngu búinn að prófa. Margir keyptu sér Playstation og byrjuðu að drekka, byrjuðu að gera alls konar sem var ekkert sérstaklega gott fyrir þau.“

Viðtalið við Víking Heiðar má nálgast hér.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 31 mínútum
Pössuðu upp á að Víkingur Heiðar kæmi ekki fram hjá Hemma Gunn
Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
Hægrimenn sakaðir um hræsni eftir að hafa brjálast yfir grínista sem brá sér í gervi Eriku Kirk
Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Dæsir yfir gagnrýni Jónasar á máginn – „Æ, það er svo erfitt að vera með svona góðan smekk”
Fókus
Fyrir 8 klukkutímum
Fyrsti sigurvegari Survivor í slæmum málum
Fókus
Fyrir 10 klukkutímum
Lögreglumynd gerði hana heimsfræga en það reyndist dýrkeypt
Fókus
Fyrir 11 klukkutímum
Jóhannes Haukur eftir Silfrið í gær – „Það er verið að ögra mér. Ég veit það“
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Kærastan sögð hafa sett Tiger Woods úrslitakosti eftir helgina
Fókus
Í gær
Frýs með nýtt lag – Fyrsta lagið eftir að ný söngkona gekk til liðs við bandið

Mest lesið

Krefst þess að fá að borga í reiðufé – „Íslenska krónan sé lögmætur gjaldmiðill Íslands“
Lögreglumynd gerði hana heimsfræga en það reyndist dýrkeypt
Jóhannes Haukur eftir Silfrið í gær – „Það er verið að ögra mér. Ég veit það“
Bogga liggur í öndunarvél á gjörgæslu í Búdapest – Safnað fyrir sjúkraflugi – „Ég ætla ekki heim án hennar“
Úr höfðingjasetri í smáhýsi

Nýlegt

Jóhannes Haukur eftir Silfrið í gær – „Það er verið að ögra mér. Ég veit það“
Úr höfðingjasetri í smáhýsi
Segir Ísland á leið til glötunar: „Sú arfleifð hangir nú á bláþræði“
Guðmundur fékk áminningu í starfi – „Flekklaus ferill í tæp 40 ár en svo gerði ég þessi mistök“
Undarlegt veður í Kyrrahafinu – Eitthvað er í uppsiglingu
Ronaldo reynir að sannfæra Casemiro um að fara ekki til Messi
Opnar sig um erfiða byrjun hjá Liverpool – Segir það hafa styrkt sig
Dæsir yfir gagnrýni Jónasar á máginn – „Æ, það er svo erfitt að vera með svona góðan smekk”
Newcastle seldi heimavöllinn til eiganda sinna – Hefði annars verið mígandi tap á rekstrinum
Fyrsti sigurvegari Survivor í slæmum málum
Fókus
Í gær
„Ég var hrikalega meðvirk og skil í dag ekki hvað ég var að hugsa“
Fókus
Í gær

„Reyni að minna fólk á að það er mikils virði. Hvet það til að halda áfram að reyna og gefast ekki upp“

„Reyni að minna fólk á að það er mikils virði. Hvet það til að halda áfram að reyna og gefast ekki upp“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Garðveisla KALEO í þjóðgarðinum á Þingvõllum
Fókus
Fyrir 2 dögum
„Líðan mín segir allt annað. Ég er sterkari en ég hef nokkru sinni verið“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Íslensk kona miður sín út af afmælisgjöfinni frá manninum sínum – „Ég varð mökk pirruð yfir þessu og finnst þetta mjög asnalegt“

Íslensk kona miður sín út af afmælisgjöfinni frá manninum sínum – „Ég varð mökk pirruð yfir þessu og finnst þetta mjög asnalegt“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Málaferli framundan vegna eins frægasta teiknimyndalags sögunnar

Málaferli framundan vegna eins frægasta teiknimyndalags sögunnar
Fókus
Fyrir 4 dögum
Páskaratleikur Kötlu er kominn – „Í ár styrkjum við Einstök börn“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Gagnrýnir vandræðalegan nýjan veruleika kynlífssena

Gagnrýnir vandræðalegan nýjan veruleika kynlífssena
Fókus
Fyrir 4 dögum
K-pop sveitin vinsæla lýsir gríðarlegu vinnuálagi – „Ég finn fyrir sektarkennd“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Draumaverkefni á Íslandi – Óska eftir „mjög slæmum ljósmyndara“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Aftur uppnám í Ungfrú Ísland: Kristín Anna stígur fram og lýsir „íþyngjandi samningskvöðum“ – „Kom mér mjög á óvart“

Aftur uppnám í Ungfrú Ísland: Kristín Anna stígur fram og lýsir „íþyngjandi samningskvöðum“ – „Kom mér mjög á óvart“
Fókus
Fyrir 5 dögum

Fordómar lifi enn þá gagnvart fólki sem beri eftirnafn móður sinnar – Faðirinn sé ofbeldisfullur drullusokkur?

Fordómar lifi enn þá gagnvart fólki sem beri eftirnafn móður sinnar – Faðirinn sé ofbeldisfullur drullusokkur?
Fókus
Fyrir 5 dögum
NCIS-stjarna tjáir sig eftir að hafa verið myrt í 500. þætti: „Ekki mín ákvörðun“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Árstíðarverur og Skólastjórinn tilnefndar til bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs
Fókus
Fyrir 5 dögum

Sjáðu fyrstu stiklu sjónvarpsþáttanna um Harry Potter

Sjáðu fyrstu stiklu sjónvarpsþáttanna um Harry Potter
Fókus
Fyrir 5 dögum
Elvar fór brotinn út í lífið – „Ég horfði inn í það mikið svartnætti“
Fókus
Fyrir 6 dögum
Hefur þrjú orð að segja um samstarfið við Markle
Fókus
Fyrir 6 dögum
Slagsmálin við nágrannann úrskurðuð sjálfsvörn – Reacherstjarnan verður ekki ákærð
Fókus
Fyrir 6 dögum

Katrín Edda lýsir kaósinu við fasteignakaupin – „Þetta var algjört, en bara týpísk ég“

Katrín Edda lýsir kaósinu við fasteignakaupin – „Þetta var algjört, en bara týpísk ég“
Fókus
Fyrir 6 dögum

Nanna fór í hjáveituaðgerð og vildi ekki niðurgreiðslu – „Mér fannst það ekki rétt“

Nanna fór í hjáveituaðgerð og vildi ekki niðurgreiðslu – „Mér fannst það ekki rétt“
Fókus
Fyrir 6 dögum
Patrekur Jaime deilir 5 lífsráðum sem hann hefur lært á 26 árum – „Þú veist ekki læra af mistökunum“
Fókus
Fyrir 6 dögum

Fyrrverandi eiginkona James Hetfield opnar sig um framhjáhaldssögurnar – Hver er þessi Evelyn?

Fyrrverandi eiginkona James Hetfield opnar sig um framhjáhaldssögurnar – Hver er þessi Evelyn?
Fókus
Fyrir 1 viku
Sjö hugrakkir hundar sigra hjörtu netverja – „Við erum svo heppin að þeir komu heim og voru ekki étnir“
Fókus
Fyrir 1 viku
Ívar var rekinn af FM957 – „Besta sem komið gat fyrir“
Fókus
Fyrir 1 viku

Líf Hawk Tuah-gellunnar sett á hliðina eftir rafmyntasvindlið – „Ég fór ekki út úr húsi svo mánuðum skipti“

Líf Hawk Tuah-gellunnar sett á hliðina eftir rafmyntasvindlið – „Ég fór ekki út úr húsi svo mánuðum skipti“
Fókus
Fyrir 1 viku

Ragnhildur segir okkur þurfa að útrýma þessu heilkenni strax

Ragnhildur segir okkur þurfa að útrýma þessu heilkenni strax
Fókus
Fyrir 1 viku
Jay-Z opnar sig um áfallið: „Ég var óstjórnlega reiður“
Fókus
Fyrir 1 viku
Afhjúpar hvers vegna hún þolir ekki kynlífssenur – Setur eitt skilyrði fyrir að taka þátt í slíkri