Öll stærstu sveitarfélög höfuðborgarsvæðisins nema eitt gefa starfsfólki páskaegg

Páskarnir eru framundan og margir vinnuveitendur, bæði hjá hinu opinbera og í einkageiranum gefa þá starfsfólki sínu páskaegg. Þó ekki allir eins og fjallað var um nýlega í fjölmiðlum en Landspítalinn ákvað að gefa starfsfólki ekki páskaegg eins og venjan hafði verið undanfarin ár. Fór þó svo að sælgætisframleiðendur tóku það að sér að framleiða sérstaklega og gefa páskaegg til starfsfólks spítalans. DV hefur haft spurnir af því að starfsfólk næst fjölmennasta sveitarfélags landsins, Kópavogsbæjar, fái ekki páskaegg og það hafi vakið óánægju sérstaklega í ljósi þess að önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu geri það. DV fór á stúfana og kannaði málið og fékk það staðfest að Kópavogur er það eina af fjölmennustu sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu, auk þess fjölmennasta utan þess, sem stendur ekki á einhvern hátt fyrir því að gefa starfsfólki páskaegg.
DV sendi skriflegar fyrirspurnir til fjölmennustu sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu um páskaeggjagjafir til starfsmanna, Reykjavíkurborgar, Kópavogsbæjar, Garðabæjar, Hafnarfjarðarbæjar og Mosfellsbæjar en láðist hins vegar að hafa Seltjarnarnesbæ með. Þar að auki voru sendar fyrirspurnir til tveggja fjölmennustu sveitarfélaganna utan höfuðborgarsvæðisins, Reykjanesbæjar og Akureyrarbæjar.
Fyrst var leitað svara hjá Kópavogsbæ og spurt hvort það væri rétt að bærinn gæfi starfsfólki ekki páskaegg og hvort bærinn hygðist bregðast við óánægju starfsfólks vegna þessa. Svar Kópavogsbæjar var eftirfarandi:
„Í Kópavogi hafa einstakir starfsstaðir útfært páskaeggjagjafir hver með sínum hætti. Í mörgum tilvikum hafa t.d. starfsmannafélög gefið páskaegg, boðið upp á páskaeggjasmakk, eða verið með páskabingó. Það hefur hins vegar ekki tíðkast að Kópavogsbær í heild gefi starfsfólki páskaegg, hvorki í ár né áður. Við höfum ekki orðið vör við óánægju vegna þessa.“
Önnur sveitarfélög í þessari litlu könnun voru spurð hvort þau gæfu starfsfólki páskaegg og ef svo væri þá hvernig egg en ef svo væri ekki hver væri ástæðan fyrir því.
Í Garðabæ er það lagt í hendur einstakra forstöðumanna að útfæra páskaeggjagjöfina og því ekki víst að allt starfsfólk fái eins egg:
„Starfsfólk Garðabæjar fær páskaegg en það er í höndum forstöðufólks hverrar stofnunar fyrir sig að velja egg fyrir sitt fólk.“
Sams konar háttur er hafður á í Mosfellsbæ en þar er þó ákveðið viðmið:
„Starfsfólk hjá Mosfellsbæ fær páskaglaðning í formi súkkulaðieggs. Viðmiðið sem stjórnendur hjá sveitarfélaginu fá um kaup á páskaeggjum er að þau séu sambærileg páskaeggi frá Nóa Siríus nr. 4.“
Fjölmennasta sveitarfélagið utan höfuðborgarsvæðisins og það fjórða fjölmennasta á landinu, Reykjanesbær, kýs einnig að láta það í hendur einstakra stjórnenda að skipuleggja páskaeggjagjöf í sinni stofnun eða deild. Því virðist þó minna miðstýrt en hjá Garðabæ og Mosfellsbæ og ekki víst að bókstaflega allt starfsfólk fái egg:
„Reykjanesbær kaupir ekki páskaegg miðlægt fyrir allt starfsfólk sitt. Ákvörðun um að kaupa og gefa páskaegg er alfarið í höndum forstöðumanna og stjórnenda hverrar einstakrar stofnunar eða deilda. Þar af leiðandi er engin miðstýrð skrá eða sértækar upplýsingar tiltækar um hvaða deildir hafa kosið að kaupa egg eða hvaða tegundir eggja eru veittar.“
Fjölmennasta sveitarfélagið, Reykjavíkurborg, fer einnig þá leið að láta einstaka stjórnendur um páskaeggjagjöfina í ár og það virðist ekki víst að allt starfsfólk borgarinnar fái páskaegg en ekkert sveitarfélag á Íslandi er með jafn marga starfsmenn og borgin:
„Hjá Reykjavíkurborg eru ákvarðanir um páskaeggjagjafir teknar á vettvangi sviða og starfseininga en ekki miðlægt. Almennt eru sviðin að gefa starfsfólki sínu páskaegg í ár. Á skóla- og frístundasviði, sem er fjölmennasta svið borgarinnar, er þó ekki miðlægt fjármagn eyrnamerkt slíkum gjöfum heldur er ákvörðun í höndum hvers og eins stjórnanda.“
Í svari Hafnarfjarðarbæjar var lögð sérstök áhersla á að það væri litið á það sem þakkir fyrir unnin störf að gefa starfsfólki páskaegg en farin var sú leið að sérútbúa egg til að gefa öllu starfsfólki bæjarins:
„Hafnarfjarðarbær gefur öllu starfsfólki sínu páskaegg, stærð fjögur frá Góu í ár. Páskaeggin sýna þakklætisvott og leggur sveitarfélagið mikinn metnað í að gleðja starfsfólkið sitt með sérútbúnum páskaeggjum. Allir starfsmenn fá eins egg sem eru sérmerkt með stuttri páskakveðju og skemmtilegum málsháttum sem koma frá starfsfólkinu sjálfu. Áherslan er á jákvæð skilaboð og heilbrigt líferni, enda Hafnarfjarðarbær heilsueflandi vinnustaður.“
„Þetta eru samtals ríflega 2400 egg. Leitað var tilboða.
Dæmi um málshætti:
Dýrmætasta gjöfin sem við getum gefið öðrum er nærvera okkar.
Lífið er fallegt og það ert þú líka.
Lífið er ferðalag, ekki kapphlaup.
Það er bara til eitt eintak af þér, farðu vel með það.“
Engin svör bárust við fyrirspurn DV frá Akureyrarbæ áður en vinnslu fréttarinnar lauk.