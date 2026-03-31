Lögreglumynd gerði hana heimsfræga en það reyndist dýrkeypt

Fókus
Þriðjudaginn 31. mars 2026 09:30

Sara Jane vakti mikla athygli á sínum tíma.

Sara Jane Isbister varð heimsfræg þegar lögreglumynd af henni fór í dreifingu á netinu fyrir um 13 árum. Frægðin sem fylgdi reyndist þó ekki vera neinn dans á rósum eins og fram kemur í viðtali við Söru sem birtist á vef Mirror.

Sara var aðeins 21 árs þegar hún var handtekin fyrir gáleysislegan akstur og ógreidda hraðasekt. Líkt og tíðkast eru teknar myndir af grunuðum sakamönnum í Bandaríkjunum og vakti myndin af Söru athygli, ekki ósvipað og mynd sem birtist af Jeremy Meeks árið 2014 sem þótti aðeins myndarlegri en meðal-krimminn.

En frægðin í tilfelli Söru þróaðist fljótt yfir í líflátshótanir, furðulegar ásakanir og jafnvel óþægileg samskipti við dæmdan morðingja.

Ekki löngu eftir að myndin af henni birtist opinberlega var hún komin í dreifingu um netið. Myndin birtist í tímaritinu Maxim sem hluti af myndaþætti sem nefndist The Bad Girl Club þar sem safnað var saman lögreglumyndum af hinum ýmsu konum.

Þrátt fyrir að ýmsir myndu líta á frægðina sem skyndilegt tækifæri segir Sara að hennar fyrstu viðbrögð hafi verið reiði og ótti. Hún hafi fengið líflátshótanir og orðið skotmark alls kyns orðróma og rangra ásakana, meðal annars um alvarleg brot sem hún tengdist ekki.

Með tímanum varð staðan enn alvarlegri þegar frægðin fór að hafa áhrif á raunverulegt líf hennar. Hún segist hafa fengið fjölmörg bréf frá föngum, þar á meðal dæmdum morðingjum. Einn þeirra hafi reynst vingjarnlegur og hvatt hana til að feta ekki sömu braut og hann sjálfur.

Önnur samskipti voru þó mun óhugnanlegri. Að hennar sögn varð einn dæmdur morðingi haldinn þráhyggju gagnvart henni, sendi henni ógnvekjandi bréf og vísaði jafnvel í persónulegar upplýsingar um fjölskyldu hennar og uppvöxt. Meðal annars nefndi hann nafn ömmu hennar og götuna sem hún ólst upp við. Gekk viðkomandi svo langt að hóta henni lífláti þegar hún hætti að svara honum.

Sara, sem er nú 34 ára, segir að vandamál hennar á þessum árum hafi fyrst og fremst stafað af fíkniefnaneyslu. Hún hafi hins vegar snúið blaðinu við og sé á allt öðrum og betri stað í dag. Öll hennar einbeiting fari nú í að sinna listsköpun og skrifum.

Sara er á töluvert betri stað í dag.
