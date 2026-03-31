Þriðjudagur 31.mars 2026

Kærastan sögð hafa sett Tiger Woods úrslitakosti eftir helgina

Þriðjudaginn 31. mars 2026 06:30

Vanessa Trump og Tiger Woods. Mynd/Getty

Vanessa Trump er sögð hafa sett kærasta sínum, golfstjörnunni Tiger Woods, úrslitakosti eftir að hann var handtekinn í kjölfar bílveltu í Flórída á föstudag.

Samkvæmt heimildum Daily Mail er Trump bæði vonsvikin og reið vegna málsins. „Hún er alls ekki sátt. Hún er bæði vonsvikin og svolítið pirruð, ef ég á að vera hreinskilin,“ sagði heimildarmaður sem sagður er standa parinu nærri.

Woods var handtekinn og ákærður fyrir akstur undir áhrifum, eignatjón og að neita að gangast undir lögmæta skoðun eftir að hann velti Land Rover-bíl sínum á hliðina í árekstri tveggja bíla á föstudag. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Woods lendir í vandræðum eftir akstur undir áhrifum.

Heimildarmaður Daily Mail segir að Trump hafi gert Woods ljóst að hann yrði að taka á málum sínum án tafar. „Þetta er klárlega rautt flagg, og hún sagði honum að hann yrði að koma þessu í lag,“ var haft eftir viðkomandi.

Þá hafi hún jafnframt gefið til kynna að sambandið gæti verið í hættu ef ekkert breytist.

„Hann verður að ná stjórn á hlutunum, annars verður hún ekki áfram hjá honum,“ sagði heimildin enn fremur.

Woods, sem er fimmtugur, er sagður fullur iðrunar eftir atvikið og mun hann hafa lýst vilja til að taka sig rækilega á. „Hann skammast sín. Honum finnst þetta hræðilegt,“ sagði heimildarmaðurinn. „Þetta er mjög niðurlægjandi að þetta skuli gerast aftur. Vanessa skammast sín líka.“

