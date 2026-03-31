Þriðjudagur 31.mars 2026

Jóhannes Haukur eftir Silfrið í gær – „Það er verið að ögra mér. Ég veit það"

Þriðjudaginn 31. mars 2026 07:39

Leikarinn Jóhannes Haukur Jóhannesson vakti athygli í síðustu viku þegar hann steig fram og gagnrýndi notkun RÚV á ákveðinni tegund hljóðnema.

Um þetta skrifaði Jóhannes skemmtilega færslu á Facebook þar sem hann sló á létta strengi og sagði meðal annars:

„Hljóðnemarnir sem eru notaðir í Silfrinu eru AÐ GERA MIG GEÐVEIKAN!!!“

Um er að ræða hljóðnema á statífum og koma upp úr borðinu í gegnum rifu. Eins og kom fram í gagnrýni hans er hann þeirrar skoðunar að þetta sé langt því frá besta leiðin til að skila heim í stofu því sem fólk er að segja.

„Ég held að það sé nokkuð samþykkt í heimi hljóðvinnslu að svokallaðir hnappamækar séu langbestir í þetta,“ sagði Jóhannes meðal annars.

Hafi hann búist við því að ákall hans myndi leiða til breytinga skjátlaðist honum, eins og sást glögglega í Silfrinu í gærkvöldi.

„Þáttastjórnandinn var með hnappamæk í fréttatímanum en svo er haft fyrir því að taka hann af og nú sitja hann og Bjarni báðir með þessa borðmæka í skúffum fyrir framan sig,“ sagði Jóhannes Haukur í færslu í gærkvöldi og birti myndir máli sínu til stuðnings.

Þar má annars vegar sjá Bergstein Sigurðsson, umsjónarmann Silfursins, með hnappamæk þegar hann kynnir efni þáttarins en svo þegar hann ræddi við Bjarna Benediktsson, fyrrverandi fjármálaráðherra og núverandi framkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins, voru borðmækarnir mættir.

Jóhannes Haukur endaði færsluna sína svona:

„Það er verið að ögra mér. Þetta er persónulegt. Ég veit það. Ég finn það. Það svíður. Það brennur. Þessu er ekki lokið. Nú segi ég upp áskriftinni…Æ já.”

Í athugasemd undir færslunni benti Jóhannes á að umræddir borðmækar væru til komnir vegna Covid-heimsfaraldursins.

„Fyrir faraldurinn mikla voru allir með hnappamæk í þessu setti. ALLIR. Þetta var gert til að minnka snertingu milli manna. Það er ekki eins og það hafi verið ákveðið að skipta í þetta borðdrasl til að bæta hljóðgæði þáttarins. Það er mjög triggerandi að sjá þetta (svo ekki sé minnst á að heyra dynkina og skrjáfið). Þessir borðmækar eiga jafnmikið heima þarna eins og grímur yfir vitum viðmælenda. Ég þoli þetta ekki. Bara alls ekki.“

