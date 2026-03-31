Hægrimenn sakaðir um hræsni eftir að hafa brjálast yfir grínista sem brá sér í gervi Eriku Kirk

Grínistinn Druski hefur sett allt á hliðina eftir að hann brá sér í gervi Eriku Krik, ekkju Charlie Kirk, á dögunum. Druski, sem er svartur, skellti á sig hvítum farða og hárkollu og birti myndband með titlinum: Hvernig íhaldskonur í Bandaríkjunum hegða sér. Þar klæddist hann buxnadragt sem þykir lík þeirri sem Erika klæddist á viðburði á vegum samtaka eiginmanns hennar heitins, Turning Point, sem hún er nú í forsvari fyrir. Druski nefndi hvorki Turning Point né Eriku á nafn, en flestum þykir augljóst af myndbandinu hverjum hann var að apa eftir. Í myndbandinu heldur Druski meðal annars á biblíu og segir: Ég þjóna réttlátum guði og það er þess vegna sem við förum með bænirnar okkar. Við erum öll börn hans og þegar ég segi börn þá meina ég hina heilögu þrenningu og þess vegna held ég á biblíu.
How Conservative Women in America act 😂🇺🇸 pic.twitter.com/4DQesE0gBg
— DRUSKI (@druski) March 25, 2026
Myndbandið vakti mikla lukku á Instagram, svona til að byrja með. Svo vakti það reiði hægrimanna. Druski var lukkulegur með bæði jákvæðu og neikvæðu athyglina og ákvað að nýta sér hana til fulls. Birti hann meðal annars bréf sem hann sagði hafa komið frá Eriku Kirk sjálfri þar sem hún krafðist þess að hann hætti að herma eftir henni. Talsmenn Eriku kannast þó ekkert við bréfið svo líklega var Druski þarna aðeins að reyna að varpa olíu á eld sem þegar logaði glatt. Eins hafa farið í dreifingu skjáskot af meintum færslum Eriku á samfélagsmiðlum þar sem hún virðist krefjast þess að Elon Musk, eigandi miðilsins X, fjarlægi myndbandið og færslur frá Druski. Þessu á Musk að hafa svarað með vísan til þess að 150 milljónir manns hafi horft á myndbandið og að miðill hans standi fyrir tjáningarfrelsi. Á tímum upplýsingaóreiðu ætti fólk þó að varast að trúa slíkum skjáskotum, einkum þegar leikur einn er að kíkja á vefsíður meintra höfunda. Hefði fólk gert slíkt hér hefði það uppgötvað að hvorki Erika né Elon skrifuðu þessar meintu færslur. Skjáskotin eru fölsuð.
Umræðan hefur eins beinst að eðli gríns og hvort að ákveðinnar hræsni gæti meðal hægrimanna. Þeir hafi farið mikinn þegar vinstrimenn móðguðust yfir grófu gríni, en séu nú sjálfir að móðgast í sambærilegum aðstæðum.
Blaðamaðurinn Brad Plumbo veltir þessu fyrir sér í færslu.
„Árum saman komum ég, og margir aðrir frá hægrinu, ögrandi og mjög grófu gríni til varna, svo sem þegar hæðst var að trans fólki og jafnvel þegar grín var gert að hrottalegum hlutum á borð við heimilisofbeldi, helförinni og eyðni. Hvernig getur einhver hægrimaður í alvörunni haldið því fram, í þessu samhengi, að grínisti sem er að hæðast að ekkju sé að ganga of langt, án þess að teljast algörir hræsnarar?“
I’ve ardently defended Erika Kirk from the ostensibly serious podcasters & media stars defaming her and baselessly implicating her in crimes.
But my feelings about the comedian Druski’s mockery of Erika Kirk are more complex.
For years, I, and many others on the Right,… pic.twitter.com/fkehnxyCtx
— Brad Polumbo 🇺🇸⚽️ (@brad_polumbo) March 27, 2026
Hér má sjá smá sýnishorn af umræðunni:
81 million views on this. Enjoy your time in hell. https://t.co/XfTmqrMpuW
— Joe Concha (@JoeConchaTV) March 26, 2026
Trump: I’m glad Robert Mueller died!
MAGA: YAY!!!!
Druski: *dresses up as Erika Kirk*
MAGA: HOW DARE YOU!!!! 🤬🤬🤬
— Alex Cole (@acnewsitics) March 26, 2026
I do not understand why Erika Kirk – who saw her husband get brutally assassinated on live television is a target of such evil and cruelty. Why are you all doing this to her? Have she and her children not suffered enough?
Some of you were literally birthed in hell
— Meghan McCain (@MeghanMcCain) March 27, 2026
Erika Kirk’s husband was assassinated in September. It’s March & a black comedian is putting on white face & mocking her in a video. Honest question, if a prominent black leader had been assassinated & a white comedian put on blackface & mocked his widow, what would happen? https://t.co/HxlOTCZEKd
— Clay Travis (@ClayTravis) March 26, 2026
Should Erika Kirk Sue Druski?
Yes Or No
— Trumps Nephew (@ForgiatoBlow47) March 27, 2026
Druski isn’t making fun of a grieving wife.
He’s making fun of Erika Kirk.
— Evan (@daviddunn177) March 27, 2026
This is too far man…
You were completely disrespectful during NFL Honors & now you’re making fun of Erika Kirk, whose husband was brutally assassinated.
This ain’t it.
— Jon Root (@JonnyRoot_) March 26, 2026