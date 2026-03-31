Dæsir yfir gagnrýni Jónasar á máginn – „Æ, það er svo erfitt að vera með svona góðan smekk”

Eyþór Gunnarsson tónlistarmaður gagnrýnir í stuttri Facebook-færslu gagnrýni Jónasar Sen tónllistargagnrýndanda á tónleika Kristjáns Kristjánssonar, sem er yfirleitt kallaður KK, kollega og mágs Eyþórs. Gerir Eyþór það með óbeinum hætti þó og vitnar þar í látna goðsögn úr íslensku tónlistarlífi.
Jónas skrifaði gagnrýni á Vísi um tónleikana en þeir voru haldnir í Háskólabíó í tilefni af sjötugsafmæli Kristjáns. Jónas er ekki þekktur fyrir að hlífa neinum við gagnrýni en hann virðist hafa verið eilítið smeykur við að þurfa að gagnrýna þjóðargersemina KK:
„Það fylgir því ávallt ákveðin hætta á samfélagslegri útskúfun að setja sig í stellingar gagnrýnanda þegar kemur að ástsælustu þjóðargersemum okkar Íslendinga. Að ætla sér að beina gagnrýnum sjónum að svo rótgrónum og vinsælum útvarpsþáttastjórnanda og tónlistarmanni og Kristjáni Kristjánssyni er eins og að sparka í lunda. Maður einfaldlega gerir ekki svoleiðis. Nema maður sé tilbúinn að taka afleiðingunum.“
Meginniðurstaða Jónasar er að flutningur tónlistarinnar á tónleikunum hafi misheppnast:
„Með því að rýna í hinn eiginlega tónlistarflutning kvöldsins, skapaði hann þá tilfinningu hjá mér persónulega að þetta væri tónlistarlegur einkabrandari, en ekki heilsteypt listaverk. Stór hluti af spilamennskunni var listrænt staðnaður, hafði litla breidd og jaðraði við að vera innantóm, amerísk blús- og poppklisja. KK og hljómsveit spiluðu á tíðum eins og þau væru mætt í stefnulausa djamm-sessjón í bílskúrnum heima, þar sem allir skemmta sér konunglega á sviðinu en enginn virðist bera listræna ábyrgð á því að brjóta upp takt, tempó eða hljómaferli. Einhæfnin var á köflum yfirþyrmandi.“
Jónas segir að KK sjálfur hafi bætt þetta að nokkru leyti upp með einstökum persónutöfrum sínum og frásagnargleði þegar hann spjallaði við áhorfendur á milli laga og bauð fjölskyldumeðlimum upp á svið:
„Hann hélt Háskólabíói algjörlega í hendi sér á milli laga. Sögurnar hans, hlýjan og óaðfinnanleg tímasetning brandaranna, og síðast en ekki síst það hve hann var óhræddur við að gera grín að sjálfum sér, minnti miklu meira á skólaðan atvinnugrínista en gítarleikara af gamla skólanum.“
Við þessa gagnrýni Jónasar virðist Eyþór Gunnarsson ekki vera alveg sáttur. Meðal þeirra sem komu fram á tónleikunum, samkvæmt Jónasi, var Ellen Kristjánsdóttir söngkona sem er eins og margir vita eiginkona Eyþórs og systir Kristjáns. DV er ekki kunnugt um hvort Eyþór kom fram á tónleikunum en hann skrifar á Facebook og vitnar þar í látinn íslenskan tónlistarmann:
„Þegar ég les tónlistargagnrýni verður mér oft hugsað til Tómasar heitins Tómassonar vinar míns, sem andvarpaði stundum og sagði; „æ, það er svo erfitt að vera með svona góðan smekk.““