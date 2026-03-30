Stjörnulýtalæknirinn áhyggjufullur vegna afleiðinga Ozempic – „Þetta er orðið vandamál“

Mánudaginn 30. mars 2026 16:30

Stjörnulýtalæknirinn Terry Dubrow, sem sló í gegn í þáttum á borð við Botched og The Real Houswives of Orange County, elskar þyngdarstjórnunarlyf og telur þau byltingarkennd. Hann hefur þó verulegar áhyggjur af þeim einstaklingum sem eru að misnota lyfið og þeim afleiðingum sem slík misnotkun getur haft á líkamsmynd annarra.

„Ég er með þyngdarstjórnunarlyf á heilanum. Ég er mikill aðdáandi,“ segir læknirinn í samtali við The Blast og tekur fram að hann hafi jafnvel farið og fengið vottun hjá samtökum lækna sem eru sérhæfðir í að veita meðferð við offitu.

„Þessi lyf eru dásamleg og það eru ekki lyfin sem eru vandamálið. Við verðum að fara að tala um þessa ozempic anorexíu, lyfjastutt svelti,“ segir Dubrow og bendir á að nýlegar myndir frá viðburðum í Hollywood sýni að margar stórstjörnur eru farnar að misnota lyfið. „Þetta er orðið vandamál.“

Dubrow varar við því að fólk sé að misnota lyfið, svo sem með því að fara strax á háa skammta til að léttast hraðar eða með því að taka lyfið án þess að glíma við offitu eða ofþyngd. Hann telur að komin sé fram ný tegund átröskunar þar sem fólk sem hefur ekkert með þyngdarstjórnunarlyf að gera er farið að taka þau inn til að geta hætt að borða. Þá sé vandinn ekki bara sá að fólk sé að grennast of mikið, vandinn er að það er að grennast of hratt og þar með tapa vöðvamassa.

„Ég sé þetta hjá fólki. Þú ferð með það út að borða og það borðar ekkert. Þú ert ekki bara að slökkva alveg á matarlystinni þess heldur eru þau svo lystarlaus að þau fá ekki einu sinni nauðsynlegt magn af próteini,“ segir læknirinn og minnir á að þegar líkaminn er ekki að fá nauðsynlega næringu þá eigi hann til með að ganga á vöðvana. Eins er hætt við að það hægi svo á efnaskiptum líkamans það hefur áhrif á ónæmiskerfið.

Þurfi að nota lyfin af ábyrgð

Læknirinn telur að þetta sé að eiga sér stað þar sem fólk geti orðið sér úti um lyfin í gegnum Internetið og tekið þau inn án þess að vera í eftirliti hjá lækni.

„Markmiðið á ekki að vera að hafa enga matarlyst. Þetta er hinn fullkomni stormur óviðurkenndra lyfja og menningaráhrifa frá frægu fólki og samfélaginu, sem enginn hefur eftirlit með,“ sagði hann. „Þetta er eins og fyrstu árin eftir aldamótin. Horaður er hinn nýi mjór. Það er mikilvægt að viðurkenna að þetta er raunverulegt vandamál núna.“

Dubrow ítrekar að hann elski þyngdarstjórnunarlyf sem séu ein besta uppfinning læknavísindanna fyrr og síðar. Það þurfi þó að nota þau af ábyrgð. Hann segist þó óttast að það þurfi eitthvað dramatískt að gerast til að fólk vakni til meðvitundar um hættur lyfjanna. Mögulega eigi einhver frægur eftir að verða fyrir óbætanlegum skaða sökum misnotkunar lyfja á borð við Ozempic.

„Þegar þú léttist of hratt þá taparðu vöðvum. Þegar þú tapar vöðvum þá hægist á efnaskiptunum. Þegar þú verður ekki svangur þá borðar þú ekki prótein, borðar ekki hitaeiningar og þá seturðu alla líkamsstarfsemi þína úr skorðum. Það fer að draga úr hjarta- og æðakerfinu, ónæmiskerfið veikist, hormónarnir fara í rugl og það kaldhæðna við þetta allt saman er að á meðan þér líður vel með að vera orðinn grannur þá líta hárið, húðin og neglurnar hræðilega út. Húðin lafir af beinunum og andlitið fær að galda fyrir það. Andlitið verður kinnfiskasogið og tómlegt, þú færð ótímabærar hrukkur, fellingar við munn og nef dýpka, gagnaugun verða innfallin og hvað svo?“

Ekki fórna heilsunni fyrir hégóma

Það sem gerist næst er að fólk leitar til húð- og lýtalækna til að fá aftur fyllingu í andlitið. Það er gjarnan gert með fylliefni eða skurðaðgerð en Dubrow segir undarlegt að fá inn ungt fólk, sem jafnvel er ekki orðið þrítugt, sem biður um andlitslyftingu og þarf í raun og veru á slíku að halda. Síðan á það til að gerast að fólk bætir aftur á sig þegar það hættir á lyfjunum og jafnvel þó að kílóin komi til baka þá snýr fyllingin ekki aftur í andlitið, að minnsta kosti ekki eins og áður.

Læknirinn hvetur þá sem taka inn lyfið að hafa nokkur atriði í huga. Fyrir það fyrsta að gæta þess að missa ekki alfarið matarlystina. Líkaminn þarf prótein og næringu. Hitt atriðið er að gæta þess að léttast ekki of hratt. Ef fólk er að missa 1-2 prósent af líkamsþyngd sinni í hverri viku þá er það alltof mikið. Betra sé að miða við 0,5-1 kíló á viku. Loks minnir Dubrow fólk á að taka inn lyfin í samráði við og í eftirliti hjá lækni. Ef ekki er gætt að þessu þrennu þá gæti fólk verið að fórna heilsu sinni fyrir hégóma.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

