fbpx
Frýs með nýtt lag – Fyrsta lagið eftir að ný söngkona gekk til liðs við bandið

Mánudaginn 30. mars 2026 18:57

Hljómsveitin Frýs hefur gefið út nýtt lag, Roll Over. Þetta er fyrsta útgefna lagið með sveitinni síðan ný söngkona gekk til liðs við bandið. Eins og mörg muna eftir þá vakti hljómsveitin Frýs athygli á Músíktilraununum 2024 fyrir afburða hljóðfærakunnáttu og þétta tónlist. 

Fór svo að á lokakvöldi Músíktilrauna tók hljómsveitin Frýs titilinn Hljómsveit fólksins eftir almenna símakosningu. Líktu gagnrýnendur hljómsveitinni við bönd eins og Jet Black Joe, Red Hot Chilli Peppers og Led Zeppelin og þykja lagasmíðar og útsetningar metnaðarfullar og flóknar.

Roll Over er fjórða frumsamda lagið sem Frýs gefur út. Áður hefur sveitin gefið út þrjú frumsamin lög og eina ábreiðu en lögin má öll nálgast á streymisveitunni Spotify. Breytingar urðu á bandinu í fyrra þegar skipt var um söngvara. Fyrrum söngvari hætti í sveitinni og við keflinu tók Sólveig Torfadóttir. Lagið Roll Over er fyrsta lag sveitarinnar sem kemur út með nýrri söngkonu.

Það fjallar um hvernig stolt og dramb getur hulið raunveruleikann fyrir fólki þannig að það blindast af eigin hégóma og telur sig æðra öðru fólki. Textinn er eftir Rafael Róbert Símonarson, trommuleikara Frýs en lagið samdi hljómsveitin í sameiningu. Sveitin stefnir á frekari útgáfu í vetur. Tónlist sveitarinnar er þétt og gott gamaldags rokk innblásið af sígildu og síkadelísku rokki.

Hljómsveitin Frýs samanstendur af fimm ungmennum úr Reykjavík. Frýs skipa þau Haukur Lár Hauksson sem spilar á gítar, Björn Máni Björnsson sem spilar á hljómborð, Brynjar Karl Birgisson sem spilar á bassa, Rafael Róbert Símonarson á trommur og Sólveig Torfadóttir, söngur.

Frýs hefur að undanförnu hefur verið dugleg að spila við góðan orðstýr og undirtektir. Þau spiluðu til að mynda á Iðnó á Menningarnótt, hafa spilað nokkrum sinnum á Reykjavík Brugghús í Skipholti og troðið upp á Dillon en næstu tónleikar sveitarinnar verða einmitt á Dillon þann 24. apríl.

 

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
Frýs með nýtt lag – Fyrsta lagið eftir að ný söngkona gekk til liðs við bandið
Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
Clavicular handtekinn vegna slagsmála milli kærustunnar og annarrar konu
Fókus
Fyrir 11 klukkutímum
Stjörnulýtalæknirinn áhyggjufullur vegna afleiðinga Ozempic – „Þetta er orðið vandamál“
Fókus
Í gær
„Ég var hrikalega meðvirk og skil í dag ekki hvað ég var að hugsa“
Fókus
Í gær
„Reyni að minna fólk á að það er mikils virði. Hvet það til að halda áfram að reyna og gefast ekki upp“
Fókus
Í gær
Garðveisla KALEO í þjóðgarðinum á Þingvõllum
Fókus
Fyrir 2 dögum
„Líðan mín segir allt annað. Ég er sterkari en ég hef nokkru sinni verið“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Íslensk kona miður sín út af afmælisgjöfinni frá manninum sínum – „Ég varð mökk pirruð yfir þessu og finnst þetta mjög asnalegt“

Mest lesið

Segir Ísland á leið til glötunar: „Sú arfleifð hangir nú á bláþræði“
Var í áfalli yfir ástandi leikmanns í Fossvoginum í gær – „Það var átakanlegt“
Undarlegt veður í Kyrrahafinu – Eitthvað er í uppsiglingu
Borðaði bara rautt kjöt og egg í 300 daga – Líkami hans gjörbreyttist
Leigði fylgdarkonu til næturskemmtunar – Fékk stærsta áfall lífsins þegar hann opnaði dyrnar

Nýlegt

Guðmundur fékk áminningu í starfi – „Flekklaus ferill í tæp 40 ár en svo gerði ég þessi mistök“
Gerðu allt brjálað með því að opna skemmtistað í fjölbýlishúsi – Íbúar vilja fá tryggingu fyrir því að það gerist ekki aftur
„Ég var hrikalega meðvirk og skil í dag ekki hvað ég var að hugsa“
Fluttu á hótel þegar þau höfðu ekki lengur efni á að leigja – Spara 1,5 milljón árlega
Clavicular handtekinn vegna slagsmála milli kærustunnar og annarrar konu
Þriggja ára drengur á gjörgæslu eftir slysið í Varmahlíð
Stjörnulýtalæknirinn áhyggjufullur vegna afleiðinga Ozempic – „Þetta er orðið vandamál“
Neitaði að tjá sig um framtíðina
Sleppa við hærri sektir eftir klúður Samkeppniseftirlitsins – „Allt er þetta verulega ámælisvert“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Gagnrýnir vandræðalegan nýjan veruleika kynlífssena
Fókus
Fyrir 3 dögum

K-pop sveitin vinsæla lýsir gríðarlegu vinnuálagi – „Ég finn fyrir sektarkennd“

K-pop sveitin vinsæla lýsir gríðarlegu vinnuálagi – „Ég finn fyrir sektarkennd“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Draumaverkefni á Íslandi – Óska eftir „mjög slæmum ljósmyndara“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Aftur uppnám í Ungfrú Ísland: Kristín Anna stígur fram og lýsir „íþyngjandi samningskvöðum“ – „Kom mér mjög á óvart“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Fordómar lifi enn þá gagnvart fólki sem beri eftirnafn móður sinnar – Faðirinn sé ofbeldisfullur drullusokkur?

Fordómar lifi enn þá gagnvart fólki sem beri eftirnafn móður sinnar – Faðirinn sé ofbeldisfullur drullusokkur?
Fókus
Fyrir 4 dögum

NCIS-stjarna tjáir sig eftir að hafa verið myrt í 500. þætti: „Ekki mín ákvörðun“

NCIS-stjarna tjáir sig eftir að hafa verið myrt í 500. þætti: „Ekki mín ákvörðun“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Árstíðarverur og Skólastjórinn tilnefndar til bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs
Fókus
Fyrir 4 dögum

Sjáðu fyrstu stiklu sjónvarpsþáttanna um Harry Potter

Sjáðu fyrstu stiklu sjónvarpsþáttanna um Harry Potter
Fókus
Fyrir 4 dögum
Elvar fór brotinn út í lífið – „Ég horfði inn í það mikið svartnætti“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Hefur þrjú orð að segja um samstarfið við Markle
Fókus
Fyrir 5 dögum

Slagsmálin við nágrannann úrskurðuð sjálfsvörn – Reacherstjarnan verður ekki ákærð

Slagsmálin við nágrannann úrskurðuð sjálfsvörn – Reacherstjarnan verður ekki ákærð
Fókus
Fyrir 5 dögum

Katrín Edda lýsir kaósinu við fasteignakaupin – „Þetta var algjört, en bara týpísk ég“

Katrín Edda lýsir kaósinu við fasteignakaupin – „Þetta var algjört, en bara týpísk ég“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Nanna fór í hjáveituaðgerð og vildi ekki niðurgreiðslu – „Mér fannst það ekki rétt“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Patrekur Jaime deilir 5 lífsráðum sem hann hefur lært á 26 árum – „Þú veist ekki læra af mistökunum“
Fókus
Fyrir 5 dögum

Fyrrverandi eiginkona James Hetfield opnar sig um framhjáhaldssögurnar – Hver er þessi Evelyn?

Fyrrverandi eiginkona James Hetfield opnar sig um framhjáhaldssögurnar – Hver er þessi Evelyn?
Fókus
Fyrir 6 dögum
Sjö hugrakkir hundar sigra hjörtu netverja – „Við erum svo heppin að þeir komu heim og voru ekki étnir“
Fókus
Fyrir 6 dögum
Ívar var rekinn af FM957 – „Besta sem komið gat fyrir“
Fókus
Fyrir 6 dögum
Líf Hawk Tuah-gellunnar sett á hliðina eftir rafmyntasvindlið – „Ég fór ekki út úr húsi svo mánuðum skipti“
Fókus
Fyrir 6 dögum

Ragnhildur segir okkur þurfa að útrýma þessu heilkenni strax

Ragnhildur segir okkur þurfa að útrýma þessu heilkenni strax
Fókus
Fyrir 6 dögum

Jay-Z opnar sig um áfallið: „Ég var óstjórnlega reiður“

Jay-Z opnar sig um áfallið: „Ég var óstjórnlega reiður“
Fókus
Fyrir 6 dögum
Afhjúpar hvers vegna hún þolir ekki kynlífssenur – Setur eitt skilyrði fyrir að taka þátt í slíkri
Fókus
Fyrir 6 dögum

Einkaspæjari varpar sprengju í máli Harry Bretaprins gegn bresku slúðurpressunni – Segir málið byggja á „haugalygi“

Einkaspæjari varpar sprengju í máli Harry Bretaprins gegn bresku slúðurpressunni – Segir málið byggja á „haugalygi“
Fókus
Fyrir 6 dögum
Hvernig Chuck Norris komst að því að hann átti laundóttur
Fókus
Fyrir 6 dögum
Englaborg leitar nýrra eigenda
Fókus
Fyrir 6 dögum

Nágrannarnir komnir með nóg af Markle og Harry

Nágrannarnir komnir með nóg af Markle og Harry
Fókus
Fyrir 6 dögum

Jóhannes Haukur eftir Silfrið í gær: „Plís! Ég get ekki meir!!!“

Jóhannes Haukur eftir Silfrið í gær: „Plís! Ég get ekki meir!!!“
Fókus
Fyrir 6 dögum
Heyrði hásinina slitna í sigurleiknum: „Þegar maður er miðaldra prófar maður allt sem er töff“
Fókus
Fyrir 6 dögum
Nýja kærastan er meira en tuttugu árum yngri