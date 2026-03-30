Frýs með nýtt lag – Fyrsta lagið eftir að ný söngkona gekk til liðs við bandið

Hljómsveitin Frýs hefur gefið út nýtt lag, Roll Over. Þetta er fyrsta útgefna lagið með sveitinni síðan ný söngkona gekk til liðs við bandið. Eins og mörg muna eftir þá vakti hljómsveitin Frýs athygli á Músíktilraununum 2024 fyrir afburða hljóðfærakunnáttu og þétta tónlist.
Fór svo að á lokakvöldi Músíktilrauna tók hljómsveitin Frýs titilinn Hljómsveit fólksins eftir almenna símakosningu. Líktu gagnrýnendur hljómsveitinni við bönd eins og Jet Black Joe, Red Hot Chilli Peppers og Led Zeppelin og þykja lagasmíðar og útsetningar metnaðarfullar og flóknar.
Roll Over er fjórða frumsamda lagið sem Frýs gefur út. Áður hefur sveitin gefið út þrjú frumsamin lög og eina ábreiðu en lögin má öll nálgast á streymisveitunni Spotify. Breytingar urðu á bandinu í fyrra þegar skipt var um söngvara. Fyrrum söngvari hætti í sveitinni og við keflinu tók Sólveig Torfadóttir. Lagið Roll Over er fyrsta lag sveitarinnar sem kemur út með nýrri söngkonu.
Það fjallar um hvernig stolt og dramb getur hulið raunveruleikann fyrir fólki þannig að það blindast af eigin hégóma og telur sig æðra öðru fólki. Textinn er eftir Rafael Róbert Símonarson, trommuleikara Frýs en lagið samdi hljómsveitin í sameiningu. Sveitin stefnir á frekari útgáfu í vetur. Tónlist sveitarinnar er þétt og gott gamaldags rokk innblásið af sígildu og síkadelísku rokki.
Hljómsveitin Frýs samanstendur af fimm ungmennum úr Reykjavík. Frýs skipa þau Haukur Lár Hauksson sem spilar á gítar, Björn Máni Björnsson sem spilar á hljómborð, Brynjar Karl Birgisson sem spilar á bassa, Rafael Róbert Símonarson á trommur og Sólveig Torfadóttir, söngur.
Frýs hefur að undanförnu hefur verið dugleg að spila við góðan orðstýr og undirtektir. Þau spiluðu til að mynda á Iðnó á Menningarnótt, hafa spilað nokkrum sinnum á Reykjavík Brugghús í Skipholti og troðið upp á Dillon en næstu tónleikar sveitarinnar verða einmitt á Dillon þann 24. apríl.