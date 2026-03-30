Mánudagur 30.mars 2026

„Ég var hrikalega meðvirk og skil í dag ekki hvað ég var að hugsa“

Mánudaginn 30. mars 2026 08:00

„Mér finnst þessi dómur algjört djók en ég er mjög glöð að þessum kafla sé lokið þó þessu verkefni ljúki aldrei hjá mér,” segir Tinna Barkardóttir í nýjasta þætti Sterk saman.

Í þættinum ræðir hún við Berglindi Ýr og segir frá ferlinu sem fylgdi því að fara í gegnum dómskerfið eftir fólskulega líkamsárás sem hún varð fyrir árið 2022.

Árásin var framin í Vinakoti, búsetuúrræði í Hafnarfirði fyrir börn og ungmenni með fjölþættan vanda og var Tinna starfskona þar. Landsréttur staðfesti á dögunum dóm Héraðsdóms Reykjaness yfir gerandanum sem hlaut átján mánaða skilorðsbundið fangelsi.

Sjá einnig: Landsréttur staðfesti dóm yfir konu sem frelsissvipti og misþymdi Tinnu Guðrúnu Barkardóttur í Vinakoti

Var í mikilli afneitun

Í þættinum kemur fram að eftir líkamsárásina, sem sneri lífinu á hvolf og breytti öllu í lífi Tinnu, hafi tekið við tímabil mikillar meðvirkni þar sem hún ætlaði aftur að vinna í Vinakoti, þar sem árásin átti sér stað. Hún afsakaði bæði stjórnendur Vinakots og aðra sem höfðu brugðist, en sér í dag að hún var í mikilli afneitun og vildi ekki sjá alvarleika málsins.

„Ég var hrikalega meðvirk og skil í dag ekki hvað ég var að hugsa. Ég gerði mér enga grein fyrir hversu alvarlegt ástandið á mér var.“

Hún fékk réttargæslumann í upphafi sem hún vandar ekki kveðjurnar. Segir hann hafa gert lítið og sagt ósátt og að málin strönduðu á saksóknara.

„Hún dró mig á asnaeyrunum í meira en ár án þess að gera neitt og þegar ég sagði frá því að ég væri með svona lögfræðing fékk ég ótal skilaboð með nafninu hennar og samskonar sögur þrátt fyrir að hafa ekki nafngreint hana.”

Segir lögreglu hafa gert upp á bak

Hún bendir svo á að sem þolandi hafi hún verið vitni í eigin máli sem út af fyrir sig sé galið, en þrátt fyrir það hafi hún ekki fengið neinar upplýsingar.

Í þessu máli kom lögreglan á staðinn eftir að þolandi og sjúkrabíll voru farin af vettvangi svo gerandi var einn til frásagnar. Bendir hún á að hún hafi beðið lögreglumenn um að slökkva á búkmyndavélum þannig að ekki voru til upptökur af vettvangi.

„Lögreglan skeit upp á bak, það er staðfest,” segir hún meðal annars og nefnir að þeir hafi mætt og tekið myndir og skoðað íbúðina sex vikum eftir árásina þegar annar skjólstæðingur var fluttur inn.

Biðin eftir Héraðsdómi var afar erfið. Eftir að Tinna skipti um lögfræðing og í ljós kom að engin gögn höfðu skilað sér til saksóknara fór boltinn aðeins að rúlla.

Þremur árum eftir árás, 7. mars 2025, var fyrirtaka í héraði. Þinghaldið var lokað, að því er virðist til að vernda gerandann og hún fékk ekki að heyra framburð geranda síns.

„Þetta var erfiður og langur dagur,“ rifjar hún upp og bætir við að biðin eftir dómnum vikurnar á eftir hafi hafi verið erfið Þá hafi ekki bætt úr skák að áreitið hafi verið mikið og segir hún að fólkið hennar hafi fengið mikið af ljótum skilaboðum.

Fannst hún sleppa vel

Dómurinn var 18 mánuðir, skilorðsbundnir, sem hún áfrýjaði.

„Mér fannst spes að hún hafi tekið þá ákvörðun því mér fannst hún hafa sloppið mjög vel.”

Ári seinna, 6. mars 2026, var fyrirtaka í Landsrétti. Þar voru spilaðar upptökur af bæði hennar vitnisburði og Tinnu. „Hún laug og öll líkamstjáning sagði líka að hún væri að ljúga. Það var pirrandi frekar en eitthvað annað að horfa á þetta.”

Það var erfitt fyrir fjölskyldu Tinnu að horfa á þessar upptökur.

„Ég var búin að gleyma sumu sem ég var spurð að. Lögfræðingurinn hennar hélt því fram að ég hafði ekki fengið heilahristing heldur hefði mig svimað vegna þess að ég hafði ekki borðað. Hún spurði mig af hverju ég hafði ekki bara fengið mér að borða. Mitt svar var að maður biður ekki um pásu til að borða þegar verið er að berja mann.”

Það var bæði skellur og léttir þegar niðurstaða Landsréttar kom.

„Ég hafði vonast eftir að dómurinn yrði hækkaður en saksóknari fór ekki fram á meira. Mér finnst þessi dómur algjört djók en ég er mjög glöð að þessum kafla sé lokið þó þessu verkefni ljúki aldrei hjá mér.“

Sterk saman á Spotify.

Fókus
Fyrir 13 klukkutímum
„Ég var hrikalega meðvirk og skil í dag ekki hvað ég var að hugsa“
Fókus
Fyrir 19 klukkutímum
„Reyni að minna fólk á að það er mikils virði. Hvet það til að halda áfram að reyna og gefast ekki upp“
Fókus
Fyrir 21 klukkutímum
Garðveisla KALEO í þjóðgarðinum á Þingvõllum
Fókus
Í gær
„Líðan mín segir allt annað. Ég er sterkari en ég hef nokkru sinni verið“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Íslensk kona miður sín út af afmælisgjöfinni frá manninum sínum – „Ég varð mökk pirruð yfir þessu og finnst þetta mjög asnalegt“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Málaferli framundan vegna eins frægasta teiknimyndalags sögunnar
Fókus
Fyrir 2 dögum
Páskaratleikur Kötlu er kominn – „Í ár styrkjum við Einstök börn“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Gagnrýnir vandræðalegan nýjan veruleika kynlífssena

Mest lesið

Borðaði bara rautt kjöt og egg í 300 daga – Líkami hans gjörbreyttist
Leigði fylgdarkonu til næturskemmtunar – Fékk stærsta áfall lífsins þegar hann opnaði dyrnar
Guðmundur fékk áminningu í starfi – „Flekklaus ferill í tæp 40 ár en svo gerði ég þessi mistök“
Ákvarðanataka þín á fyrstu 10 mínútum kjarnorkustríðs skiptir sköpum varðandi lífslíkur þínar
Meirihlutinn kolfallinn í nýrri könnun í Hafnarfirði – Karólína í lykilstöðu

Nýlegt

Fluttu á hótel þegar þau höfðu ekki lengur efni á að leigja – Spara 1,5 milljón árlega
„Við höfum nokkrum sinnum þurft að brjóta ofan af ánni 1. apríl“
Össur harðorður – „Stefán Einar ætti frekar að loka að sér í hrútakofanum en láta sterkar konur pirra sig“
Svona oft þurfa karlmenn að stunda kynlíf árlega til að minnka líkurnar á hjartasjúkdómum
„Þá virðist fólk vera til í að hata Val“
Tudor hættur með Tottenham
Gestir Kaffistofunnar finna fyrir umhyggju og hlýju
Hinn aldraði en öflugi gæti farið til Ítalíu
Fornir fjendur horfa á sama leikmanninn – Er Real Madrid tilbúið að selja?
Fókus
Fyrir 2 dögum
Aftur uppnám í Ungfrú Ísland: Kristín Anna stígur fram og lýsir „íþyngjandi samningskvöðum“ – „Kom mér mjög á óvart“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Fordómar lifi enn þá gagnvart fólki sem beri eftirnafn móður sinnar – Faðirinn sé ofbeldisfullur drullusokkur?

Fordómar lifi enn þá gagnvart fólki sem beri eftirnafn móður sinnar – Faðirinn sé ofbeldisfullur drullusokkur?
Fókus
Fyrir 3 dögum
NCIS-stjarna tjáir sig eftir að hafa verið myrt í 500. þætti: „Ekki mín ákvörðun“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Árstíðarverur og Skólastjórinn tilnefndar til bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs
Fókus
Fyrir 4 dögum

Sjáðu fyrstu stiklu sjónvarpsþáttanna um Harry Potter

Sjáðu fyrstu stiklu sjónvarpsþáttanna um Harry Potter
Fókus
Fyrir 4 dögum

Elvar fór brotinn út í lífið – „Ég horfði inn í það mikið svartnætti“

Elvar fór brotinn út í lífið – „Ég horfði inn í það mikið svartnætti“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Hefur þrjú orð að segja um samstarfið við Markle
Fókus
Fyrir 4 dögum

Slagsmálin við nágrannann úrskurðuð sjálfsvörn – Reacherstjarnan verður ekki ákærð

Slagsmálin við nágrannann úrskurðuð sjálfsvörn – Reacherstjarnan verður ekki ákærð
Fókus
Fyrir 4 dögum
Katrín Edda lýsir kaósinu við fasteignakaupin – „Þetta var algjört, en bara týpísk ég“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Nanna fór í hjáveituaðgerð og vildi ekki niðurgreiðslu – „Mér fannst það ekki rétt“
Fókus
Fyrir 5 dögum

Patrekur Jaime deilir 5 lífsráðum sem hann hefur lært á 26 árum – „Þú veist ekki læra af mistökunum“

Patrekur Jaime deilir 5 lífsráðum sem hann hefur lært á 26 árum – „Þú veist ekki læra af mistökunum“
Fókus
Fyrir 5 dögum

Fyrrverandi eiginkona James Hetfield opnar sig um framhjáhaldssögurnar – Hver er þessi Evelyn?

Fyrrverandi eiginkona James Hetfield opnar sig um framhjáhaldssögurnar – Hver er þessi Evelyn?
Fókus
Fyrir 5 dögum
Sjö hugrakkir hundar sigra hjörtu netverja – „Við erum svo heppin að þeir komu heim og voru ekki étnir“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Ívar var rekinn af FM957 – „Besta sem komið gat fyrir“
Fókus
Fyrir 5 dögum

Líf Hawk Tuah-gellunnar sett á hliðina eftir rafmyntasvindlið – „Ég fór ekki út úr húsi svo mánuðum skipti“

Líf Hawk Tuah-gellunnar sett á hliðina eftir rafmyntasvindlið – „Ég fór ekki út úr húsi svo mánuðum skipti“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Ragnhildur segir okkur þurfa að útrýma þessu heilkenni strax
Fókus
Fyrir 5 dögum
Jay-Z opnar sig um áfallið: „Ég var óstjórnlega reiður“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Afhjúpar hvers vegna hún þolir ekki kynlífssenur – Setur eitt skilyrði fyrir að taka þátt í slíkri
Fókus
Fyrir 5 dögum

Einkaspæjari varpar sprengju í máli Harry Bretaprins gegn bresku slúðurpressunni – Segir málið byggja á „haugalygi“

Einkaspæjari varpar sprengju í máli Harry Bretaprins gegn bresku slúðurpressunni – Segir málið byggja á „haugalygi“
Fókus
Fyrir 5 dögum

Hvernig Chuck Norris komst að því að hann átti laundóttur

Hvernig Chuck Norris komst að því að hann átti laundóttur
Fókus
Fyrir 5 dögum
Englaborg leitar nýrra eigenda
Fókus
Fyrir 5 dögum

Nágrannarnir komnir með nóg af Markle og Harry

Nágrannarnir komnir með nóg af Markle og Harry
Fókus
Fyrir 5 dögum
Jóhannes Haukur eftir Silfrið í gær: „Plís! Ég get ekki meir!!!“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Heyrði hásinina slitna í sigurleiknum: „Þegar maður er miðaldra prófar maður allt sem er töff“
Fókus
Fyrir 5 dögum

Nýja kærastan er meira en tuttugu árum yngri

Nýja kærastan er meira en tuttugu árum yngri
Fókus
Fyrir 6 dögum

Gypsy Rose nýtur lífsins eftir fangelsisvistina – Mikið þyngdartap og ný hárgreiðsla

Gypsy Rose nýtur lífsins eftir fangelsisvistina – Mikið þyngdartap og ný hárgreiðsla
Fókus
Fyrir 6 dögum
Stundaði kynlíf í sjúkrarúminu aðeins tveimur klukkutímum eftir barnsburð – Mænudeyfingin hjálpaði
Fókus
Fyrir 6 dögum
Ástin kulnuð í kjölfar föðurmissis