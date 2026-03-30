Í þættinum ræðir hún við Berglindi Ýr og segir frá ferlinu sem fylgdi því að fara í gegnum dómskerfið eftir fólskulega líkamsárás sem hún varð fyrir árið 2022.
Árásin var framin í Vinakoti, búsetuúrræði í Hafnarfirði fyrir börn og ungmenni með fjölþættan vanda og var Tinna starfskona þar. Landsréttur staðfesti á dögunum dóm Héraðsdóms Reykjaness yfir gerandanum sem hlaut átján mánaða skilorðsbundið fangelsi.
Í þættinum kemur fram að eftir líkamsárásina, sem sneri lífinu á hvolf og breytti öllu í lífi Tinnu, hafi tekið við tímabil mikillar meðvirkni þar sem hún ætlaði aftur að vinna í Vinakoti, þar sem árásin átti sér stað. Hún afsakaði bæði stjórnendur Vinakots og aðra sem höfðu brugðist, en sér í dag að hún var í mikilli afneitun og vildi ekki sjá alvarleika málsins.
„Ég var hrikalega meðvirk og skil í dag ekki hvað ég var að hugsa. Ég gerði mér enga grein fyrir hversu alvarlegt ástandið á mér var.“
Hún fékk réttargæslumann í upphafi sem hún vandar ekki kveðjurnar. Segir hann hafa gert lítið og sagt ósátt og að málin strönduðu á saksóknara.
„Hún dró mig á asnaeyrunum í meira en ár án þess að gera neitt og þegar ég sagði frá því að ég væri með svona lögfræðing fékk ég ótal skilaboð með nafninu hennar og samskonar sögur þrátt fyrir að hafa ekki nafngreint hana.”
Hún bendir svo á að sem þolandi hafi hún verið vitni í eigin máli sem út af fyrir sig sé galið, en þrátt fyrir það hafi hún ekki fengið neinar upplýsingar.
Í þessu máli kom lögreglan á staðinn eftir að þolandi og sjúkrabíll voru farin af vettvangi svo gerandi var einn til frásagnar. Bendir hún á að hún hafi beðið lögreglumenn um að slökkva á búkmyndavélum þannig að ekki voru til upptökur af vettvangi.
„Lögreglan skeit upp á bak, það er staðfest,” segir hún meðal annars og nefnir að þeir hafi mætt og tekið myndir og skoðað íbúðina sex vikum eftir árásina þegar annar skjólstæðingur var fluttur inn.
Biðin eftir Héraðsdómi var afar erfið. Eftir að Tinna skipti um lögfræðing og í ljós kom að engin gögn höfðu skilað sér til saksóknara fór boltinn aðeins að rúlla.
Þremur árum eftir árás, 7. mars 2025, var fyrirtaka í héraði. Þinghaldið var lokað, að því er virðist til að vernda gerandann og hún fékk ekki að heyra framburð geranda síns.
„Þetta var erfiður og langur dagur,“ rifjar hún upp og bætir við að biðin eftir dómnum vikurnar á eftir hafi hafi verið erfið Þá hafi ekki bætt úr skák að áreitið hafi verið mikið og segir hún að fólkið hennar hafi fengið mikið af ljótum skilaboðum.
Dómurinn var 18 mánuðir, skilorðsbundnir, sem hún áfrýjaði.
„Mér fannst spes að hún hafi tekið þá ákvörðun því mér fannst hún hafa sloppið mjög vel.”
Ári seinna, 6. mars 2026, var fyrirtaka í Landsrétti. Þar voru spilaðar upptökur af bæði hennar vitnisburði og Tinnu. „Hún laug og öll líkamstjáning sagði líka að hún væri að ljúga. Það var pirrandi frekar en eitthvað annað að horfa á þetta.”
Það var erfitt fyrir fjölskyldu Tinnu að horfa á þessar upptökur.
„Ég var búin að gleyma sumu sem ég var spurð að. Lögfræðingurinn hennar hélt því fram að ég hafði ekki fengið heilahristing heldur hefði mig svimað vegna þess að ég hafði ekki borðað. Hún spurði mig af hverju ég hafði ekki bara fengið mér að borða. Mitt svar var að maður biður ekki um pásu til að borða þegar verið er að berja mann.”
Það var bæði skellur og léttir þegar niðurstaða Landsréttar kom.
„Ég hafði vonast eftir að dómurinn yrði hækkaður en saksóknari fór ekki fram á meira. Mér finnst þessi dómur algjört djók en ég er mjög glöð að þessum kafla sé lokið þó þessu verkefni ljúki aldrei hjá mér.“