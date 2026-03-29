Sunnudagur 29.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

„Líðan mín segir allt annað. Ég er sterkari en ég hef nokkru sinni verið“

Ragna Gestsdóttir
Sunnudaginn 29. mars 2026 11:30

Eva Laufey sjónvarpskokkur Mynd: Sýn

Eva Laufey Kjaran Hermannsdóttir, markaðs- og upplifunarstjóri Hagkaupa og sjónvarpskona, segir að eftir nýlega vigtun og mælingu flokkist hún í ofþyngd.

„Talan á vigtinni hefur sagt mér alltof mikið í gegnum tíðina,“ segir Eva Laufey.

„Ég er 163 cm og 74 kg og ætti samkvæmt þessum stöðlum að vera 10-15 kg léttari. Ég er búin að vera svolítið hugsi eftir mælinguna. Líðan mín segir allt annað. Ég er sterkari en ég hef nokkru sinni verið.“

Í færslu á Facebook segist Eva Laufey hreyfa sig að minnsta kosti fjórum sinnum í viku, oft oftar. Markmiðið sé ekki að grennast heldur til að líða vel.

„Ég get hlaupið 20 km+,farið í fjallgöngur og lyft þungum lóðum. Ég er í mínu besta formi og finn fyrir mikilli orku og ég finn hvað ég styrkist með hverri æfingunni.
Undanfarið ár hef ég upplifað frelsi í að sleppa tökunum á kg-tölunni. Ég borða fjölbreytt og já, ég elska kökur og gotterí. Ég mun sennilegast aldrei sleppa því. Boð og bönn virka ekki fyrir mig, ég tvíeflist ef ég læt eitthvað á bannlista. Kannski tengist þetta líka minni eigin reynslu.“

Kveið fyrir mælingum í grunnskóla

Segist Eva Laufey muna vel eftir mælingunum í skólanum þegar nemendur fengu miða með þyngd sinni. „Ég kveið alltaf fyrir og var oft þyngri en aðrar stelpur. Ég fékk stundum að heyra að ég væri „of þung“ eða „stórbeinótt“. Ég er bara þannig gerð, það er gott í mér pundið. En sem barn fóru þessar tölur og orð beint inn í sálina.“

Eva Laufey á þrjár dætur og segist hún oft hugsa þessi mál með tilliti til þeirra. Kröfurnar í samfélaginu eru oft óraunhæfar og samfélagsmiðlar gera þetta ekki einfaldara.

„Mér finnst mikilvægt að þær heyri annað:

Að við borðum allan mat.
Að við hreyfum okkur til að vera heilbrigðar og sterkar, ekki til að grennast.
Og að tölur segja ekki alla söguna.

Ég hef eytt of mörgum árum í að láta kg-tölu hafa of mikið vægi. Í dag vel ég frekar að horfa á styrk og vellíðan sem minn mælikvarða. Það er auðvitað nauðsynlegt fyrir okkur öll að huga að heilsunni og ég er ekki að segja að við eigum að loka augunum fyrir mælingum, frekar horfa líka á aðra þætti sem skipta máli.“

Segir Eva Laufey að næst sé að skipuleggja helgarbaksturinn og helgarhlaupið, kombó sem getur ekki klikkað.

Með færslunni birtir hún myndir af sjálfri sér: „Í essinu mínu við hreyfingu, litla ég alsæl að borða og matarmyndir af því hvernig þetta lítur út hjá mér. Fjölbreytt og sætt með!“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
„Líðan mín segir allt annað. Ég er sterkari en ég hef nokkru sinni verið“
Fókus
Í gær
Íslensk kona miður sín út af afmælisgjöfinni frá manninum sínum – „Ég varð mökk pirruð yfir þessu og finnst þetta mjög asnalegt“
Fókus
Í gær
Málaferli framundan vegna eins frægasta teiknimyndalags sögunnar
Fókus
Í gær
Páskaratleikur Kötlu er kominn – „Í ár styrkjum við Einstök börn“
Fókus
Í gær
Gagnrýnir vandræðalegan nýjan veruleika kynlífssena
Fókus
Fyrir 2 dögum
K-pop sveitin vinsæla lýsir gríðarlegu vinnuálagi – „Ég finn fyrir sektarkennd“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Draumaverkefni á Íslandi – Óska eftir „mjög slæmum ljósmyndara“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Aftur uppnám í Ungfrú Ísland: Kristín Anna stígur fram og lýsir „íþyngjandi samningskvöðum“ – „Kom mér mjög á óvart“

Mest lesið

Ekkillinn var heiðraður fyrir hetjudáð – Reyndist vera sannkallað skrímsli
Ótrúleg áætlun Pútíns – Ætlar að senda 100.000 Rússa þangað
Orðrómur um Barron Trump breiðist út á Internetinu – Hvað er satt?
Ferðamenn hætt komnir í Reynisfjöru – „Þessi fá Darwinverðlaunin“
Íslensk kona miður sín út af afmælisgjöfinni frá manninum sínum – „Ég varð mökk pirruð yfir þessu og finnst þetta mjög asnalegt“

Nýlegt

Fluttu á hótel þegar þau höfðu ekki lengur efni á að leigja – Spara 1,5 milljón árlega
„Við höfum nokkrum sinnum þurft að brjóta ofan af ánni 1. apríl“
Össur harðorður – „Stefán Einar ætti frekar að loka að sér í hrútakofanum en láta sterkar konur pirra sig“
Svona oft þurfa karlmenn að stunda kynlíf árlega til að minnka líkurnar á hjartasjúkdómum
United horfir á tvo miðjumenn sem vilja koma til félagsins
Jurgen Klopp sagður hvetja Liverpool til að kaupa þennan kantmann
Sýnir áverka sína eftir hjólaslys í vikunni
Könnun Maskínu – Til þessara hópa sækja flokkarnir fylgi sitt
Landsliðsþjálfari Ungverjalands hlustar ekki á Arne Slot
Fókus
Fyrir 2 dögum
Árstíðarverur og Skólastjórinn tilnefndar til bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs
Fókus
Fyrir 3 dögum

Sjáðu fyrstu stiklu sjónvarpsþáttanna um Harry Potter

Sjáðu fyrstu stiklu sjónvarpsþáttanna um Harry Potter
Fókus
Fyrir 3 dögum
Elvar fór brotinn út í lífið – „Ég horfði inn í það mikið svartnætti“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Hefur þrjú orð að segja um samstarfið við Markle
Fókus
Fyrir 3 dögum

Slagsmálin við nágrannann úrskurðuð sjálfsvörn – Reacherstjarnan verður ekki ákærð

Slagsmálin við nágrannann úrskurðuð sjálfsvörn – Reacherstjarnan verður ekki ákærð
Fókus
Fyrir 3 dögum

Katrín Edda lýsir kaósinu við fasteignakaupin – „Þetta var algjört, en bara týpísk ég“

Katrín Edda lýsir kaósinu við fasteignakaupin – „Þetta var algjört, en bara týpísk ég“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Nanna fór í hjáveituaðgerð og vildi ekki niðurgreiðslu – „Mér fannst það ekki rétt“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Patrekur Jaime deilir 5 lífsráðum sem hann hefur lært á 26 árum – „Þú veist ekki læra af mistökunum“

Patrekur Jaime deilir 5 lífsráðum sem hann hefur lært á 26 árum – „Þú veist ekki læra af mistökunum“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Fyrrverandi eiginkona James Hetfield opnar sig um framhjáhaldssögurnar – Hver er þessi Evelyn?
Fókus
Fyrir 4 dögum
Sjö hugrakkir hundar sigra hjörtu netverja – „Við erum svo heppin að þeir komu heim og voru ekki étnir“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Ívar var rekinn af FM957 – „Besta sem komið gat fyrir“

Ívar var rekinn af FM957 – „Besta sem komið gat fyrir“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Líf Hawk Tuah-gellunnar sett á hliðina eftir rafmyntasvindlið – „Ég fór ekki út úr húsi svo mánuðum skipti“

Líf Hawk Tuah-gellunnar sett á hliðina eftir rafmyntasvindlið – „Ég fór ekki út úr húsi svo mánuðum skipti“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Ragnhildur segir okkur þurfa að útrýma þessu heilkenni strax
Fókus
Fyrir 4 dögum
Jay-Z opnar sig um áfallið: „Ég var óstjórnlega reiður“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Afhjúpar hvers vegna hún þolir ekki kynlífssenur – Setur eitt skilyrði fyrir að taka þátt í slíkri

Afhjúpar hvers vegna hún þolir ekki kynlífssenur – Setur eitt skilyrði fyrir að taka þátt í slíkri
Fókus
Fyrir 4 dögum
Einkaspæjari varpar sprengju í máli Harry Bretaprins gegn bresku slúðurpressunni – Segir málið byggja á „haugalygi“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Hvernig Chuck Norris komst að því að hann átti laundóttur
Fókus
Fyrir 4 dögum
Englaborg leitar nýrra eigenda
Fókus
Fyrir 5 dögum

Nágrannarnir komnir með nóg af Markle og Harry

Nágrannarnir komnir með nóg af Markle og Harry
Fókus
Fyrir 5 dögum

Jóhannes Haukur eftir Silfrið í gær: „Plís! Ég get ekki meir!!!“

Jóhannes Haukur eftir Silfrið í gær: „Plís! Ég get ekki meir!!!“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Heyrði hásinina slitna í sigurleiknum: „Þegar maður er miðaldra prófar maður allt sem er töff“
Fókus
Fyrir 5 dögum

Nýja kærastan er meira en tuttugu árum yngri

Nýja kærastan er meira en tuttugu árum yngri
Fókus
Fyrir 5 dögum
Gypsy Rose nýtur lífsins eftir fangelsisvistina – Mikið þyngdartap og ný hárgreiðsla
Fókus
Fyrir 5 dögum
Stundaði kynlíf í sjúkrarúminu aðeins tveimur klukkutímum eftir barnsburð – Mænudeyfingin hjálpaði
Fókus
Fyrir 5 dögum

Ástin kulnuð í kjölfar föðurmissis

Ástin kulnuð í kjölfar föðurmissis
Fókus
Fyrir 5 dögum

„Fókusinn á það hvað er að gerast í næsta húsi, hvort sem að það var að einhver væri orðinn ríkur eða einhver væri kominn í ræsið“

„Fókusinn á það hvað er að gerast í næsta húsi, hvort sem að það var að einhver væri orðinn ríkur eða einhver væri kominn í ræsið“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Sebastian – Íslandsfrumsýning á Stockfish í kvöld
Fókus
Fyrir 5 dögum
Leikarinn grunaður um að berja nágranna sinn | Myndband