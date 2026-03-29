Eva Laufey Kjaran Hermannsdóttir, markaðs- og upplifunarstjóri Hagkaupa og sjónvarpskona, segir að eftir nýlega vigtun og mælingu flokkist hún í ofþyngd.
„Talan á vigtinni hefur sagt mér alltof mikið í gegnum tíðina,“ segir Eva Laufey.
„Ég er 163 cm og 74 kg og ætti samkvæmt þessum stöðlum að vera 10-15 kg léttari. Ég er búin að vera svolítið hugsi eftir mælinguna. Líðan mín segir allt annað. Ég er sterkari en ég hef nokkru sinni verið.“
Í færslu á Facebook segist Eva Laufey hreyfa sig að minnsta kosti fjórum sinnum í viku, oft oftar. Markmiðið sé ekki að grennast heldur til að líða vel.
„Ég get hlaupið 20 km+,farið í fjallgöngur og lyft þungum lóðum. Ég er í mínu besta formi og finn fyrir mikilli orku og ég finn hvað ég styrkist með hverri æfingunni.
Undanfarið ár hef ég upplifað frelsi í að sleppa tökunum á kg-tölunni. Ég borða fjölbreytt og já, ég elska kökur og gotterí. Ég mun sennilegast aldrei sleppa því. Boð og bönn virka ekki fyrir mig, ég tvíeflist ef ég læt eitthvað á bannlista. Kannski tengist þetta líka minni eigin reynslu.“
Segist Eva Laufey muna vel eftir mælingunum í skólanum þegar nemendur fengu miða með þyngd sinni. „Ég kveið alltaf fyrir og var oft þyngri en aðrar stelpur. Ég fékk stundum að heyra að ég væri „of þung“ eða „stórbeinótt“. Ég er bara þannig gerð, það er gott í mér pundið. En sem barn fóru þessar tölur og orð beint inn í sálina.“
Eva Laufey á þrjár dætur og segist hún oft hugsa þessi mál með tilliti til þeirra. Kröfurnar í samfélaginu eru oft óraunhæfar og samfélagsmiðlar gera þetta ekki einfaldara.
„Mér finnst mikilvægt að þær heyri annað:
Að við borðum allan mat.
Að við hreyfum okkur til að vera heilbrigðar og sterkar, ekki til að grennast.
Og að tölur segja ekki alla söguna.
Ég hef eytt of mörgum árum í að láta kg-tölu hafa of mikið vægi. Í dag vel ég frekar að horfa á styrk og vellíðan sem minn mælikvarða. Það er auðvitað nauðsynlegt fyrir okkur öll að huga að heilsunni og ég er ekki að segja að við eigum að loka augunum fyrir mælingum, frekar horfa líka á aðra þætti sem skipta máli.“
Segir Eva Laufey að næst sé að skipuleggja helgarbaksturinn og helgarhlaupið, kombó sem getur ekki klikkað.
Með færslunni birtir hún myndir af sjálfri sér: „Í essinu mínu við hreyfingu, litla ég alsæl að borða og matarmyndir af því hvernig þetta lítur út hjá mér. Fjölbreytt og sætt með!“