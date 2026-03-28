fbpx
Laugardagur 28.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Íslensk kona miður sín út af afmælisgjöfinni frá manninum sínum – „Ég varð mökk pirruð yfir þessu og finnst þetta mjög asnalegt“

Kristinn H. Guðnason
Laugardaginn 28. mars 2026 12:00

Er þessi hegðun í lagi? Mynd/Getty

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Íslensk kona er gjörsamlega miður sín eftir að maðurinn hennar fór og keypti afmælisgjöf „handa henni.“ Í raun var hann að nota tækifærið til að kaupa fyrir sjálfan sig.

„Maðurinn minn sagði við mig áðan að hann væri að fara að kaupa halda mér tölvu og lyklaborð,“ segir konan í færslu á samfélagsmiðlinum Reddit. „Svo fer ég að stússast eitthvað, hann rosa sætur setur allt upp. Þegar ég kem heim, þá tek ég eftir að nýja tölvan er á hans borði og nýja lyklaborðið líka. Þannig ég fékk hans gömlu og gamla lyklaborðið hans.“

Hún hafi reyndar fengið nýjan skjá en það var ekki það sem hana vantaði.

„Ég varð mökk pirruð yfir þessu og finnst þetta mjög asnalegt,“ segir konan. Hún segist hafa verið búin að biðja hann að fara með stelpunum, sem hún á úr fyrra sambandi, og kaupa eitthvað lítið fyrir sig í afmælisgjöf. „Þær eru búnar að vera spenntar allan mánuðinn yfir að ég eigi afmæli á morgun,“ segir hún.

Seldi hennar tölvu

Þá sé hann búinn að vera í tölvubraski um nokkurn tíma. Það er að hann hafi selt gömlu tölvuna hennar, sem hún keypti sér sjálf, og setti upp í aðra sem hann var að kaupa sér.

„Hann er búin að eiga ca 10 tölvur að lágmarki á hálfu ári. Þannig tæknilega séð var hann að nota peninginn sem ég átti inni hjá honum upp í tölvu fyrir mig,“ segir hún. „Hann segir mig vanþakkláta og hann skuli bara sleppa þessu og selja tölvuna.“

Spyr hún aðra netverja hvort hún sé að vera ósanngjörn eða frek yfir þessu máli.

„Mér finnst þetta bara alveg grillað, gera mig spennta fyrir nýrri tölvu og koma heim til þess að sjá að ég fékk gömlu tölvuna hans,“ segir hún.

Rauð flögg

Færslan hefur fengið mikil viðbrögð og flestir taka undir með konunni. Þessi hegðun sé ekki í lagi.

„Mjög glatað af honum. Hann var að kaupa gjöf fyrir sig,“ segir einn.

„Þetta er gallsúr leið til að fá sér nýja tölvu (og losna við að kaupa gjöf handa þér í leiðinni). Minnir nett á þegar Homer Simpson gaf Marge keilukúlu í afmælisgjöf, hún spilaði ekki keilu,“ segir annar.

Enn annar bendir á að þessi hegðun beri jafn vel merki þess að fleira sé að í sambandinu.

„Mig grunar að það gæti verið víðar brotin pottur í þessu sambandi. Rautt flagg amk í hálfa stöng,“ segir hann.

„Eitthvað segir mér að þessi sjálfselska og manipulative hegðun sé ekki bara bundin við tölvurnar og gjafir til þín heldur pretty much láti hann sjálfan sig alltaf ganga fyrir í öllum hlutum, stórum og smáum,“ segir annar.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Mest lesið

Elvar fór brotinn út í lífið – „Ég horfði inn í það mikið svartnætti"

Katrín Edda lýsir kaósinu við fasteignakaupin – „Þetta var algjört, en bara týpísk ég"

Nanna fór í hjáveituaðgerð og vildi ekki niðurgreiðslu – „Mér fannst það ekki rétt"

Fyrrverandi eiginkona James Hetfield opnar sig um framhjáhaldssögurnar – Hver er þessi Evelyn?

Líf Hawk Tuah-gellunnar sett á hliðina eftir rafmyntasvindlið – „Ég fór ekki út úr húsi svo mánuðum skipti"

Ragnhildur segir okkur þurfa að útrýma þessu heilkenni strax

Einkaspæjari varpar sprengju í máli Harry Bretaprins gegn bresku slúðurpressunni – Segir málið byggja á „haugalygi"

Jóhannes Haukur eftir Silfrið í gær: „Plís! Ég get ekki meir!!!"

Heyrði hásinina slitna í sigurleiknum: „Þegar maður er miðaldra prófar maður allt sem er töff"

Gypsy Rose nýtur lífsins eftir fangelsisvistina – Mikið þyngdartap og ný hárgreiðsla

„Fókusinn á það hvað er að gerast í næsta húsi, hvort sem að það var að einhver væri orðinn ríkur eða einhver væri kominn í ræsið"

Sebastian – Íslandsfrumsýning á Stockfish í kvöld

