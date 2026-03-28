Íslensk kona miður sín út af afmælisgjöfinni frá manninum sínum – „Ég varð mökk pirruð yfir þessu og finnst þetta mjög asnalegt“

Íslensk kona er gjörsamlega miður sín eftir að maðurinn hennar fór og keypti afmælisgjöf „handa henni.“ Í raun var hann að nota tækifærið til að kaupa fyrir sjálfan sig.
„Maðurinn minn sagði við mig áðan að hann væri að fara að kaupa halda mér tölvu og lyklaborð,“ segir konan í færslu á samfélagsmiðlinum Reddit. „Svo fer ég að stússast eitthvað, hann rosa sætur setur allt upp. Þegar ég kem heim, þá tek ég eftir að nýja tölvan er á hans borði og nýja lyklaborðið líka. Þannig ég fékk hans gömlu og gamla lyklaborðið hans.“
Hún hafi reyndar fengið nýjan skjá en það var ekki það sem hana vantaði.
„Ég varð mökk pirruð yfir þessu og finnst þetta mjög asnalegt,“ segir konan. Hún segist hafa verið búin að biðja hann að fara með stelpunum, sem hún á úr fyrra sambandi, og kaupa eitthvað lítið fyrir sig í afmælisgjöf. „Þær eru búnar að vera spenntar allan mánuðinn yfir að ég eigi afmæli á morgun,“ segir hún.
Þá sé hann búinn að vera í tölvubraski um nokkurn tíma. Það er að hann hafi selt gömlu tölvuna hennar, sem hún keypti sér sjálf, og setti upp í aðra sem hann var að kaupa sér.
„Hann er búin að eiga ca 10 tölvur að lágmarki á hálfu ári. Þannig tæknilega séð var hann að nota peninginn sem ég átti inni hjá honum upp í tölvu fyrir mig,“ segir hún. „Hann segir mig vanþakkláta og hann skuli bara sleppa þessu og selja tölvuna.“
Spyr hún aðra netverja hvort hún sé að vera ósanngjörn eða frek yfir þessu máli.
„Mér finnst þetta bara alveg grillað, gera mig spennta fyrir nýrri tölvu og koma heim til þess að sjá að ég fékk gömlu tölvuna hans,“ segir hún.
Færslan hefur fengið mikil viðbrögð og flestir taka undir með konunni. Þessi hegðun sé ekki í lagi.
„Mjög glatað af honum. Hann var að kaupa gjöf fyrir sig,“ segir einn.
„Þetta er gallsúr leið til að fá sér nýja tölvu (og losna við að kaupa gjöf handa þér í leiðinni). Minnir nett á þegar Homer Simpson gaf Marge keilukúlu í afmælisgjöf, hún spilaði ekki keilu,“ segir annar.
Enn annar bendir á að þessi hegðun beri jafn vel merki þess að fleira sé að í sambandinu.
„Mig grunar að það gæti verið víðar brotin pottur í þessu sambandi. Rautt flagg amk í hálfa stöng,“ segir hann.
„Eitthvað segir mér að þessi sjálfselska og manipulative hegðun sé ekki bara bundin við tölvurnar og gjafir til þín heldur pretty much láti hann sjálfan sig alltaf ganga fyrir í öllum hlutum, stórum og smáum,“ segir annar.