Föstudagur 27.mars 2026

Málaferli framundan vegna eins frægasta teiknimyndalags sögunnar

Föstudaginn 27. mars 2026 21:30

Skjáskot úr kynningarstiklu endurgerðar The Lion King frá 2019.

Disney teiknimyndin The Lion King er ein sú frægasta í sögunni en hún var frumsýnd 1994. Hún hefur getið af sér framhaldsmyndir og söngleik og var endurgerð með nýrri tækni og var sú útgáfa frumsýnd 2019. Tónlistin úr myndinni þótti það vel heppnuð að hún hefur nánast öðlast sjálfstætt líf. Þrjú lög úr myndinni voru tilnefnd til Óskarsverðlaunanna sem besta lagið. Eitt þeirra er lagið Circle of Life sem er samið af stórstjörnunni Elton John og kvikmyndatónskáldinu Hans Zimmer, við texta söngleikjaskáldsins Tim Rice. Upphafsorð lagsins eru þó eftir Suður-Afríkumann sem hefur nú stefnt grínista fyrir dóm í Bandaríkjunum en sá síðarnefndi gerði grín að þessum hluta lagsins.

Upphafsorð lagins eru sungin á Zulu-tungumálinu sem talað er í bæði Suður-Afríku og Lesótó. Þessi hluti lagsins er eftir suður-afríska tónskáldið Lebohang Morake sem hefur meðal annars unnið Grammy-verðlaun. Hann hefur stefnt grínistanum Learnmore Jonasi sem er frá Zimbabwe en hefur skemmt töluvert í Bandaríkjunum.

NBC greinir frá þessu.

Samkvæmt stefnunni fór Jonasi rangt með þýðingu orðanna í hlaðvarpi og skaðaði þar með ævistarf Morake.

Jonasi sagði í hlaðvarpinu að textinn hefði enga sérstaka merkingu:

„Þetta þýðir bara: Sjáðu þarna er ljón, guð minn góður.“

Það er þó ekki rétt en heimildum ber ekki alveg fyllilega saman um þýðingu orðanna en í meginatriðum liggur þó fyrir að með þessum upphafsorðum lagsins er verið að lofa konunginn sem í þessu tilfelli er persóna í myndinni.

Sjálfstætt

Í stefnunni er fullyrt að þótt þessi orð séu hluti af laginu Circle of Life standi þau sem sjálfstætt sköpunarverk sem eigi rætur í suður-afrískri menningu. Þótt það sé rétt að orðið ngonyama í textanum sé hægt að beinþýða sem ljón sé um myndlíkingu að ræða þar sem orðið vísi til konungs og því sé þýðing grínistans röng og sjúkur brandari.

Í stefnunni segir einnig að í hlaðvarpinu hafi Jonasi ekki sett hina röngu þýðingu fram sem grín heldur sem staðreynd. Markmiðið hafi verið að eyðileggja þetta sköpunarverk Lebohang Morake. Vísað er í því samhengi til ummæla á samfélagsmiðlum þar sem þýðingin er tekin trúanleg og segja viðkomandi að þetta hafi eyðilagt barnsæsku þeirra.

Áttu Morake og Jonasi í samskiptum áður en stefnan var lögð fram. Jonasi sagði Morake að um grín væri að ræða sem hann hefði reglulega farið með á skemmtunum síðustu ár. Hvatti grínistinn tónskáldið til að líta á þetta sem tækifæri til að mennta fólk. Hann sjálfur hafi enga hugmynd haft um merkingu textans.

Tónskáldið hlustaði hins vegar ekki á það og var grínistanum afhent stefnan uppi á sviði í Los Angeles. Jonasi segir lögsóknina óréttláta og hefur hafið fjársöfnun fyrir lögfræðikostnaði sem er yfirleitt mjög hár þegar kemur að málarekstri vestanhafs.

