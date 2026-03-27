K-pop sveitin vinsæla lýsir gríðarlegu vinnuálagi – „Ég finn fyrir sektarkennd“

K-pop sveitin BTS, sem samanstendur af Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V og Jung Kook, tjáir sig um mikið vinnuálag og upptökur á nýjustu plötu sinni, Arirang, í nýútkominni Netflix heimildarmynd BTS: The Return. Segja sumir meðlima vinnuálagið hafa verið slíkt að þeim fannst þeir vera að „fremja glæp“ ef þeir báðu um frí.
„Ég byrjaði að semja tónlist vegna þess að það var eitthvað sem ég vildi segja heiminum, en að vera í K-popp kerfinu þýðir að það er stöðug framleiðsla, svo við verðum að halda áfram,“ sagði RM, 31 árs, í heimildarmyndinni.
„Ég missti skilninginn á því hver við erum sem teymi. Og ef ég segi að við þurfum pásu, þá líður mér næstum eins og að viðurkenna það, ég finn fyrir sektarkennd, eins og ég sé að fremja glæp.“
Jung Kook, 28 ára, líkti sjálfum sér og félögum sínum í BTS við verkamenn í verksmiðju.
„Það sem stressar mig svolítið er að ég vil bara hafa gaman af að semja tónlist, en mér finnst eins og við séum að starfa eins og verksmiðja.“
Jin viðurkenndi að sveitin hafi upplifað „miklar þjáningar“ í gegnum sköpunarferli sitt. Hann segir það þó ekki eiga við lengur.
„Nú, ef lag gengur ekki upp, þá gengur það ekki upp og við höldum bara áfram,“ sagði Jin, 33 ára. „Við finnum ekki fyrir sömu örvæntingu og við gerðum áður. Í lok dags vitum við aldrei hvort það verður vinsælt.“
BTS hefur orðið þekkt fyrir að brjóta hefðbundnar K-popp venjur með því að takast á við mál eins og geðheilsu og félagslegan þrýsting, en stuðla jafnframt að jákvæðari hugmyndum eins og sjálfselsku og seiglu.
BTS: The Return kom út á Netflix á föstudaginn og fylgir BTS þegar þeir sameinast í Los Angeles í ágúst 2025 til að vinna að plötunni Arirang sem kom út 20. mars.
Sveitin tók sér hlé í júní 2022 svo meðlimir hennar gætu lokið skyldubundinni herþjónustu í Suður-Kóreu. Ræða meðlimir sveitarinnar endurkomu hennar eftir nærri fjögurra ára hlé í heimildarmyndinni og hvernig breytingin er að vera nýliðar í K-pop heiminum yfir í að vera meðal þeirra þekktustu og vinsælustu.
„Þótt við kunnum að meta að eiga stóran aðdáendahóp um allan heim, getur verið erfitt að vera svona frægur,“ segir Junk Kook. „Og þegar ég lít á sjálfan mig, þá held ég að ég sé í raun ekki svo sérstakur. Það er hluti af mér sem vill bara vera söngvari og ekkert annað.“
„Venjulega er líf K-popplistamanns mjög stutt, en sem betur fer hefur líf okkar orðið langt,“ útskýrði J-Hope. „Þrýstingurinn er sá að við verðum að ákveða hverju við eigum að halda og hverju við eigum að breyta.“
„Við höfum unnið svo hörðum höndum að því að gera allt klárt fyrir útgáfu þessarar plötu. Þetta er mjög spennandi stund, ég er mjög hamingjusamur,“ segir Jin. „En satt að segja er þetta mikil pressa. Ég held ekki að ég sé gerður til að lifa þessu lífi sem stórstjarna. Mér finnst ég hafa orðið miklu frægari en ég á skilið.“