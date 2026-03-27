Föstudagur 27.mars 2026

Gagnrýnir vandræðalegan nýjan veruleika kynlífssena

Ragna Gestsdóttir
Föstudaginn 27. mars 2026 14:30

Heather Graham

Leikkonan Heather Graham segist haldin blendnum tilfinningum yfir „vandræðalegri“ nýrri nálgun Hollywood þegar kemur að tökum á kynlífssenum. Graham ræddi opinskátt um að vinna með nándarráðgjöfum í kjölfar #MeToo hreyfingarinnar.

„Ég held að MeToo-hreyfingin hafi verið frábær og ég held að það sé mjög góður ásetningur á bak við nándarráðgjafa. En það er skrýtið þegar maður hefur starfað alla tíð án þeirra og skyndilega er einhver manneskja í herberginu sem starir bara á mann þegar maður er að þykjast vera að stunda kynlíf,“ sagði hún við Us Weekly. „Það er svolítið vandræðalegt.“

„Ég veit að þeir hafa góðan  ásetning og þeir vilja virkilega hjálpa og vernda leikara,“ hélt Graham áfram. „En sem leikkona er ég stundum: Geturðu bara sent allt þetta fólk út úr herberginu?“

Graham minntist augnabliks á setti þegar henni fannst nándarráðgjafi fara út fyrir strikið.

„Eitt sinn hafði ég nándarráðgjafa og þeir fóru að leiðbeina mér um hvernig á að stunda kynlíf í senu,“ sagði Graham. „Þeir sögðu: „Þegar þú gerir þetta, þá geturðu gert þetta.“ Og ég sagði: „Þú ert ekki leikstjórinn, allt í lagi? Ég er ekki að biðja um athugasemdir um hvernig á að stunda kynlíf í senu. Ég sagði: „Þú getur bara sagt þetta við leikstjórann … því ég vil ekki að tveir ólíkir einstaklingar leikstýri mér.“ Það er ruglingslegt.“

Graham sló í gegn með myndunum Boogie Nights, Austin Powers: The Spy Who Shagged Me og Bowfinger. Nýjasta mynd hennar They Will Kill You er komin í kvikmyndahús.

Graham útskýrði að hún væri nógu örugg eftir áratuga langan feril til að þurfa ekki aðstoð nándarráðgjafa.

„Það gæti verið betra ef þú ert yngri og veist ekki hvernig á að standa með sjálfri þér og tala fyrir sjálfri þér. Á þessum tímapunkti finnst mér ég nógu sterk. Svo ég vil bara ekki hafa mikið af aukafólki í herberginu.“

Fyrrverandi eiginkona James Hetfield opnar sig um framhjáhaldssögurnar – Hver er þessi Evelyn?

Ívar var rekinn af FM957 – „Besta sem komið gat fyrir“
Líf Hawk Tuah-gellunnar sett á hliðina eftir rafmyntasvindlið – „Ég fór ekki út úr húsi svo mánuðum skipti“

Afhjúpar hvers vegna hún þolir ekki kynlífssenur – Setur eitt skilyrði fyrir að taka þátt í slíkri

Einkaspæjari varpar sprengju í máli Harry Bretaprins gegn bresku slúðurpressunni – Segir málið byggja á „haugalygi“

Nágrannarnir komnir með nóg af Markle og Harry

Gypsy Rose nýtur lífsins eftir fangelsisvistina – Mikið þyngdartap og ný hárgreiðsla

„Fókusinn á það hvað er að gerast í næsta húsi, hvort sem að það var að einhver væri orðinn ríkur eða einhver væri kominn í ræsið“

