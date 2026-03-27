Gagnrýnir vandræðalegan nýjan veruleika kynlífssena

Leikkonan Heather Graham segist haldin blendnum tilfinningum yfir „vandræðalegri“ nýrri nálgun Hollywood þegar kemur að tökum á kynlífssenum. Graham ræddi opinskátt um að vinna með nándarráðgjöfum í kjölfar #MeToo hreyfingarinnar.
„Ég held að MeToo-hreyfingin hafi verið frábær og ég held að það sé mjög góður ásetningur á bak við nándarráðgjafa. En það er skrýtið þegar maður hefur starfað alla tíð án þeirra og skyndilega er einhver manneskja í herberginu sem starir bara á mann þegar maður er að þykjast vera að stunda kynlíf,“ sagði hún við Us Weekly. „Það er svolítið vandræðalegt.“
„Ég veit að þeir hafa góðan ásetning og þeir vilja virkilega hjálpa og vernda leikara,“ hélt Graham áfram. „En sem leikkona er ég stundum: Geturðu bara sent allt þetta fólk út úr herberginu?“
Graham minntist augnabliks á setti þegar henni fannst nándarráðgjafi fara út fyrir strikið.
„Eitt sinn hafði ég nándarráðgjafa og þeir fóru að leiðbeina mér um hvernig á að stunda kynlíf í senu,“ sagði Graham. „Þeir sögðu: „Þegar þú gerir þetta, þá geturðu gert þetta.“ Og ég sagði: „Þú ert ekki leikstjórinn, allt í lagi? Ég er ekki að biðja um athugasemdir um hvernig á að stunda kynlíf í senu. Ég sagði: „Þú getur bara sagt þetta við leikstjórann … því ég vil ekki að tveir ólíkir einstaklingar leikstýri mér.“ Það er ruglingslegt.“
Graham sló í gegn með myndunum Boogie Nights, Austin Powers: The Spy Who Shagged Me og Bowfinger. Nýjasta mynd hennar They Will Kill You er komin í kvikmyndahús.
Graham útskýrði að hún væri nógu örugg eftir áratuga langan feril til að þurfa ekki aðstoð nándarráðgjafa.
„Það gæti verið betra ef þú ert yngri og veist ekki hvernig á að standa með sjálfri þér og tala fyrir sjálfri þér. Á þessum tímapunkti finnst mér ég nógu sterk. Svo ég vil bara ekki hafa mikið af aukafólki í herberginu.“