Draumaverkefni á Íslandi – Óska eftir „mjög slæmum ljósmyndara“

Í auglýsingu sem virðist markaðsbrella en um leið draumaverkefni auglýsir Icelandair eftir „mjög slæmum ljósmyndara“. Viðkomandi má hvorki vera metnaðarfullur né faglegur, heldur verður að vera sannarlega slæmur. Launin eru 10 daga ferð til Íslands og 50.000 dollarar.
Forsendurnar eru einfaldar: celandair vill sanna að Ísland eitt og sér sé svo áhrifamikið að jafnvel lélegur ljósmyndari geti komið heim með frábærar myndir. Ef að þú ert týpan sem tekur myndir sífellt úr fókus, lélegum uppstillingum og óvæntum meistaraverkum þá ert þú kanditat í verkefnið.
Umsækjendur eru beðnir um að svara stuttum spurningum og jafnvel enda inn mínútu myndband þar sem þeir útskýra hvers vegna þeirra tegund af slæmri ljósmyndafærni á skilið alþjóðlega viðurkenningu.
Þessi tegund af kaldhæðnislegri herferð er ekki eitthvað nýtt hjá flugfélaginu, sem hefur byggt upp orðspor fyrir óhefðbundna markaðssetningu sem kyndir undir hlátur áhorfenda.
Think Tank Photo vakti athygli á auglýsingunni í á samfélagsmiðlum og lofaði því að tryggja að lélegi ljósmyndarinn fengi nýja tösku til að geyma myndavél sína í.
Umsækjandinn sem verður valinn verður sendur í um það bil 10 daga ferðalag um Ísland, þar sem ferðakostnaður, gisting og samgöngur eru greiddar. Í ferðalaginu er gert ráð fyrir að viðkomandi skrái upplifunina með ljósmyndum og myndböndum, allt á meðan hann tekur þátt í víðtækari markaðsherferð.
Viðkomandi fær fasta greiðslu upp á 50 þúsund dali fyrir vinnuna, efnisgerð og leyfisveitingu. Myndirnar gætu verið notaðar í alþjóðlegri herferð og gætu birst í fleiri ritum eða sýningum. Þetta er með öðrum orðum sjaldgæft tækifæri fyrir lélega ljósmyndara sem hafa hingað til uppskorið hlátur vina sinna fyrir lélegar myndir úr fókus.
Hæfisskilyrðin eru ekki hefðbundin þegar kemur að ljósmyndun. Umsækjendur mega ekki vera atvinnuljósmyndarar, mega ekki hafa fengið greitt fyrir ljósmyndavinnu og helst ekki hafa mikinn áhuga á að bæta færni sína.
Í staðinn er Icelandair að leita að einhverjum sem getur notað síma eða einfalda myndavél án þess að ofhugsa verkefnið. Einnig er krafist ákveðinnar sjálfsþekkingar, þar sem umsækjendur ættu að vera vanir þeirri tilfinningu að skoða myndir sínar og velta fyrir sér hvað fór úrskeiðis, en verða svo furðu lostnir þegar myndatakan heppnast.
Hefðbundnari kröfur þarf einnig að uppfylla. Umsækjendur verða að vera að minnsta kosti 21 árs gamlir, hafa gilt vegabréf og geta ferðast á alþjóðavettvangi. Starfið felur einnig í sér útivist, þar á meðal gönguferðir á ójöfnu landslagi, þannig að grunnstig líkamlegrar færni er krafist. Þátttakendur sem valdir eru þurfa að taka þátt í kvikmyndatöku, ljósmyndun og annarri markaðsstarfsemi á meðan og eftir ferðina. Icelandair mun halda víðtækum réttindum til að taka upp og nota efni sem framleitt er í verkefninu. Umsækjendur verða einnig að uppfylla hefðbundnar lagalegar og ferðalegar kröfur, þar á meðal að hafa hreint sakavottorð, gild ferðaskilríki og geta farið að alþjóðlegum ferðareglum. Sigurvegarinn þarf að undirrita samning við verktaka og gæti þurft að hafa viðeigandi ferðatryggingu.
Tekið er við umsóknum til 30. apríl 2026. Gert er ráð fyrir að ferðin fari fram í júní.