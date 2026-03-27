Föstudagur 27.mars 2026

Draumaverkefni á Íslandi – Óska eftir „mjög slæmum ljósmyndara“

Ragna Gestsdóttir
Föstudaginn 27. mars 2026 10:38

Í auglýsingu sem virðist markaðsbrella en um leið draumaverkefni auglýsir Icelandair eftir „mjög slæmum ljósmyndara“. Viðkomandi má hvorki vera metnaðarfullur né faglegur, heldur verður að vera sannarlega slæmur. Launin eru 10 daga ferð til Íslands og 50.000 dollarar.

Forsendurnar eru einfaldar: celandair vill sanna að Ísland eitt og sér sé svo áhrifamikið að jafnvel lélegur ljósmyndari geti komið heim með frábærar myndir. Ef að þú ert týpan sem tekur myndir sífellt úr fókus, lélegum uppstillingum og óvæntum meistaraverkum þá ert þú kanditat í verkefnið.

Umsækjendur eru beðnir um að svara stuttum spurningum og jafnvel enda inn mínútu myndband þar sem þeir útskýra hvers vegna þeirra tegund af slæmri ljósmyndafærni á skilið alþjóðlega viðurkenningu.

Kunnuglegur tónn fyrir Icelandair

Þessi tegund af kaldhæðnislegri herferð er ekki eitthvað nýtt hjá flugfélaginu, sem hefur byggt upp orðspor fyrir óhefðbundna markaðssetningu sem kyndir undir hlátur áhorfenda.
Think Tank Photo vakti athygli á auglýsingunni í á samfélagsmiðlum og lofaði því að tryggja að lélegi ljósmyndarinn fengi nýja tösku til að geyma myndavél sína í.

 

Slæmar myndir, gott tækifæri

Umsækjandinn sem verður valinn verður sendur í um það bil 10 daga ferðalag um Ísland, þar sem ferðakostnaður, gisting og samgöngur eru greiddar. Í ferðalaginu er gert ráð fyrir að viðkomandi skrái upplifunina með ljósmyndum og myndböndum, allt á meðan hann tekur þátt í víðtækari markaðsherferð.

Viðkomandi fær fasta greiðslu upp á 50 þúsund dali fyrir vinnuna, efnisgerð og leyfisveitingu. Myndirnar gætu verið notaðar í alþjóðlegri herferð og gætu birst í fleiri ritum eða sýningum. Þetta er með öðrum orðum sjaldgæft tækifæri fyrir lélega ljósmyndara sem hafa hingað til uppskorið hlátur vina sinna fyrir lélegar myndir úr fókus.

Ýmis hæfisskilyrði sem þarf að uppfylla

Hæfisskilyrðin eru ekki hefðbundin þegar kemur að ljósmyndun. Umsækjendur mega ekki vera atvinnuljósmyndarar, mega ekki hafa fengið greitt fyrir ljósmyndavinnu og helst ekki hafa mikinn áhuga á að bæta færni sína.

Í staðinn er Icelandair að leita að einhverjum sem getur notað síma eða einfalda myndavél án þess að ofhugsa verkefnið. Einnig er krafist ákveðinnar sjálfsþekkingar, þar sem umsækjendur ættu að vera vanir þeirri tilfinningu að skoða myndir sínar og velta fyrir sér hvað fór úrskeiðis, en verða svo furðu lostnir þegar myndatakan heppnast.

Hefðbundnari kröfur þarf einnig að uppfylla. Umsækjendur verða að vera að minnsta kosti 21 árs gamlir, hafa gilt vegabréf og geta ferðast á alþjóðavettvangi. Starfið felur einnig í sér útivist, þar á meðal gönguferðir á ójöfnu landslagi, þannig að grunnstig líkamlegrar færni er krafist. Þátttakendur sem valdir eru þurfa að taka þátt í kvikmyndatöku, ljósmyndun og annarri markaðsstarfsemi á meðan og eftir ferðina. Icelandair mun halda víðtækum réttindum til að taka upp og nota efni sem framleitt er í verkefninu. Umsækjendur verða einnig að uppfylla hefðbundnar lagalegar og ferðalegar kröfur, þar á meðal að hafa hreint sakavottorð, gild ferðaskilríki og geta farið að alþjóðlegum ferðareglum. Sigurvegarinn þarf að undirrita samning við verktaka og gæti þurft að hafa viðeigandi ferðatryggingu.

Tekið er við umsóknum til 30. apríl 2026. Gert er ráð fyrir að ferðin fari fram í júní.

Fókus
Fyrir 1 klukkutíma
Draumaverkefni á Íslandi – Óska eftir „mjög slæmum ljósmyndara“
Fókus
Fyrir 18 klukkutímum
Aftur uppnám í Ungfrú Ísland: Kristín Anna stígur fram og lýsir „íþyngjandi samningskvöðum“ – „Kom mér mjög á óvart“
Fókus
Fyrir 18 klukkutímum
Fordómar lifi enn þá gagnvart fólki sem beri eftirnafn móður sinnar – Faðirinn sé ofbeldisfullur drullusokkur?
Fókus
Í gær
NCIS-stjarna tjáir sig eftir að hafa verið myrt í 500. þætti: „Ekki mín ákvörðun“
Fókus
Í gær
Árstíðarverur og Skólastjórinn tilnefndar til bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs
Fókus
Í gær
Sjáðu fyrstu stiklu sjónvarpsþáttanna um Harry Potter
Fókus
Í gær
Elvar fór brotinn út í lífið – „Ég horfði inn í það mikið svartnætti“
Fókus
Í gær
Hefur þrjú orð að segja um samstarfið við Markle

Mest lesið

Látin eftir hetjulega baráttu við krabbamein – „Það er erfitt að útskýra fyrir börnunum að mamma þeirra komi ekki heim“
Urðar yfir Guðrúnu og kallar hana örvæntingarfullan og misheppnaðan stjórnmálamann – „Tími hennar er ekki liðinn, hann kom aldrei“
Fluttu á hótel þegar þau höfðu ekki lengur efni á að leigja – Spara 1,5 milljón árlega
25 ára þolandi hópnauðgunar hafði betur gegn föður sínum og fær dánaraðstoð í dag – „Nú skulum við sjá hvort ég fái loksins að hvíla í friði“
Stefán Einar hjólar í Bubba og Sigmund Erni: „Auðvitað stekkur þú strax til. Ekki við öðru að búast“

Nýlegt

Hálkuvarnir dugðu ekki til að koma í veg fyrir banaslys þar sem lítið barn lést
Fluttu á hótel þegar þau höfðu ekki lengur efni á að leigja – Spara 1,5 milljón árlega
Lýsir slæmri meðferð á Sjúkrahúsinu á Akureyri – Öskraði af kvölum á meðan þrír menn héldu honum niðri
Lára Björk rifjar upp martröðina á búlgörskum spítala – „Biðin og mannvonskan kostaði mig fingur og tær“
Stefán Einar hjólar í Bubba og Sigmund Erni: „Auðvitað stekkur þú strax til. Ekki við öðru að búast“
Flugfélag með væna pillu á Arteta á afmælisdegi hans
Telja að annað félag komi til leiks ef Barcelona kaupir hann ekki í sumar
Niðurlægðu yfirmann sinn í kjölfar framhjáhalds hans – Svona brást hann við
Veðbankar hafa litla trú á íslensku strákunum á morgun
Fjölskyldur látinna og fyrrverandi hermenn reiðir Trump – Smættar fórnina með Svampi Sveinssyni og Grand Theft Auto
Fókus
Í gær
Nanna fór í hjáveituaðgerð og vildi ekki niðurgreiðslu – „Mér fannst það ekki rétt“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Patrekur Jaime deilir 5 lífsráðum sem hann hefur lært á 26 árum – „Þú veist ekki læra af mistökunum“

Patrekur Jaime deilir 5 lífsráðum sem hann hefur lært á 26 árum – „Þú veist ekki læra af mistökunum“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Fyrrverandi eiginkona James Hetfield opnar sig um framhjáhaldssögurnar – Hver er þessi Evelyn?
Fókus
Fyrir 2 dögum
Sjö hugrakkir hundar sigra hjörtu netverja – „Við erum svo heppin að þeir komu heim og voru ekki étnir“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Ívar var rekinn af FM957 – „Besta sem komið gat fyrir“

Ívar var rekinn af FM957 – „Besta sem komið gat fyrir“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Líf Hawk Tuah-gellunnar sett á hliðina eftir rafmyntasvindlið – „Ég fór ekki út úr húsi svo mánuðum skipti“

Líf Hawk Tuah-gellunnar sett á hliðina eftir rafmyntasvindlið – „Ég fór ekki út úr húsi svo mánuðum skipti“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Ragnhildur segir okkur þurfa að útrýma þessu heilkenni strax
Fókus
Fyrir 2 dögum

Jay-Z opnar sig um áfallið: „Ég var óstjórnlega reiður“

Jay-Z opnar sig um áfallið: „Ég var óstjórnlega reiður“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Afhjúpar hvers vegna hún þolir ekki kynlífssenur – Setur eitt skilyrði fyrir að taka þátt í slíkri
Fókus
Fyrir 2 dögum
Einkaspæjari varpar sprengju í máli Harry Bretaprins gegn bresku slúðurpressunni – Segir málið byggja á „haugalygi“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Hvernig Chuck Norris komst að því að hann átti laundóttur

Hvernig Chuck Norris komst að því að hann átti laundóttur
Fókus
Fyrir 2 dögum

Englaborg leitar nýrra eigenda

Englaborg leitar nýrra eigenda
Fókus
Fyrir 3 dögum
Nágrannarnir komnir með nóg af Markle og Harry
Fókus
Fyrir 3 dögum
Jóhannes Haukur eftir Silfrið í gær: „Plís! Ég get ekki meir!!!“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Heyrði hásinina slitna í sigurleiknum: „Þegar maður er miðaldra prófar maður allt sem er töff“

Heyrði hásinina slitna í sigurleiknum: „Þegar maður er miðaldra prófar maður allt sem er töff“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Nýja kærastan er meira en tuttugu árum yngri
Fókus
Fyrir 3 dögum
Gypsy Rose nýtur lífsins eftir fangelsisvistina – Mikið þyngdartap og ný hárgreiðsla
Fókus
Fyrir 3 dögum
Stundaði kynlíf í sjúkrarúminu aðeins tveimur klukkutímum eftir barnsburð – Mænudeyfingin hjálpaði
Fókus
Fyrir 3 dögum

Ástin kulnuð í kjölfar föðurmissis

Ástin kulnuð í kjölfar föðurmissis
Fókus
Fyrir 3 dögum

„Fókusinn á það hvað er að gerast í næsta húsi, hvort sem að það var að einhver væri orðinn ríkur eða einhver væri kominn í ræsið“

„Fókusinn á það hvað er að gerast í næsta húsi, hvort sem að það var að einhver væri orðinn ríkur eða einhver væri kominn í ræsið“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Sebastian – Íslandsfrumsýning á Stockfish í kvöld
Fókus
Fyrir 3 dögum

Leikarinn grunaður um að berja nágranna sinn | Myndband

Leikarinn grunaður um að berja nágranna sinn | Myndband
Fókus
Fyrir 3 dögum
Hjón gátu ekki eignast barn þrátt fyrir tilraunir í fjögur ár – Kom í ljós að konan var enn hrein mey
Fókus
Fyrir 3 dögum
Eigandi OnlyFans er látinn 43 ára að aldri
Fókus
Fyrir 4 dögum

David Byrne með tónleika í Laugardalshöll

David Byrne með tónleika í Laugardalshöll
Fókus
Fyrir 4 dögum

Brynja sá rauðu flöggin en sonur hennar ekki: „Ég sagði stopp þegar hann kom heim með glóðarauga“

Brynja sá rauðu flöggin en sonur hennar ekki: „Ég sagði stopp þegar hann kom heim með glóðarauga“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Tvífari Jeffrey Epstein neyðist til að stíga fram og leiðrétta útbreiddan misskilning
Fókus
Fyrir 4 dögum
Upptaka úr búkmyndavél sýnir hvernig söngvarinn reyndi neyðarlega að koma því til skila að hann væri frægur