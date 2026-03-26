Sjáðu fyrstu stiklu sjónvarpsþáttanna um Harry Potter

Bið aðdáenda galdradrengsins Harry Potter styttist nú eftir væntanlegum sjónvarpsþáttum HBO en fyrsta stikla þáttanna er komin.
Dominic McLaughlin leikur Harry í þáttunum og í stiklunni má sjá hann fylgja í fótspor Daniel Ratcliffe í hlutverkinu ásamt erfiðleikum Harry í að búa hjá Dursley fjölskyldunni eftir að foreldrar hans eru myrtir af hinum alræmda Voldemort.
Stiklan sýnir ferska sýn á galdraheim J. K. Rowling sem Francesca Gardiner (Succession) og leikstjórinn Mark Mylod (Succession, Game of Thrones) hafa skapað.
Nákvæm dagsetning á sýningu þáttanna er ekki komin en búist er við að þáttaröðin verði frumsýnd á HBO Max um jólin, eða snemma árs 2027.
Radcliffe deildi með Good Morning America bréfi sem hann sendi til nýju leikaraliðsins.
„Ég vil ekki vera draugur í lífi þessara barna en ég vildi bara skrifa McLaughlin og segja: Ég vona að þú eigir frábæran tíma og enn betri en ég átti, ég skemmti mér konunglega, en ég vona að þið hafið það enn skemmtilegra. Ég sé bara þessar myndir af McLaughlin og hinum krökkunum og ég vil bara knúsa þau.“