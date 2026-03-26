Fimmtudagur 26.mars 2026

Fordómar lifi enn þá gagnvart fólki sem beri eftirnafn móður sinnar – Faðirinn sé ofbeldisfullur drullusokkur?

Kristinn H. Guðnason
Fimmtudaginn 26. mars 2026 17:30

Enn þá er mun algengara að nefna eftir föður en móður. Mynd/Þjóðkirkjan

Enn þá virðist eima eftir af fordómum gagnvart þeim sem bera eftirnafn móður í stað föður. Það er að sumir hrapi að þeirri ályktun að faðirinn sé drullusokkur sem hafi ekki komið að uppeldi barnsins.

„Móðir kærustu minnar og systir hennar hafa báðar mótmælt því að dóttir okkar beri eftirnafn móður sinnar í staðinn fyrir eftirnafn föður,“ segir upphafsmaður fjörugrar umræðu á samfélagsmiðlinum Reddit.

Eins og flestir vita þá bera flestir Íslendingar eftirnafn föður, en mun færri eftirnafn móður eða þá beggja foreldra. Hlutföllin eru hins vegar sífellt að breytast og hin hefðbundna leið að nefna eftir föður að gefa eftir. Hér er vitaskuld undanskilinn sá hópur sem ber ættarnafn.

„Þær segja að eina ástæðan fyrir því að einhver myndi nota eftirnafn móður er sú að viðkomandi sé lesbía eða að faðirinn sé drullusokkur,“ segir upphafsmaðurinn og spyr hvað fólki finnst.

Ekki eru allir sammála og segja að þetta hugarfar sé gamaldags. Núna séu breyttir tímar.

„Þetta er gamaldags hugsunarháttur. En þetta var vissulega hugarfarið í gamla daga. Að nefna eftir móðurinni gaf yfirleitt til kynna að faðirinn væri ekki inni í myndinni,“ segir einn í athugasemdum. „En flestir álykta þetta ekki í dag þó að eftirnöfn eftir föður séu enn þá langsamlega algengust. Pör sem vilja brjóta normið eru hins vegar líklegri til þess að nefna barnið eftir þeim báðum.“

Nefnir hann nafn Dags Bergþórusonar Eggertssonar, þingmanns og fyrrverandi borgarstjóra sem dæmi um þetta. Þá er einnig nefnt að fólk breyti nöfnunum sínum á þennan hátt á fullorðinsárum, það er bæti móðurnafninu við, jafn vel á efri árum.

Dagur ber nöfn beggja foreldra sinna.

Þá eru til dæmi um að foreldrarnir víxli nafngiftinni. Eða nefni syni eftir föður sínum og dætur eftir móður sinni.

„Ég veit um fjölskyldur þar sem foreldrar nefndu fyrsta barn eftir föður, það næsta eftir móður, svo eftir föður og svo eftir móður,“ segir einn. Þetta sé ekki nýtt af nálinni. Þetta fólk sé nú komið vel á fimmtugsaldur.

„Þetta er óvenjulegt en það það eru bara asnar sem hrapa að þessum ályktunum,“ segir ein. „Ég er nefnd eftir móður minni en ég elska föður minn, sem er enn þá hamingjusamlega giftur móður minni.“

Aðrir eru þó sammála punktinum sem upphafsmaðurinn nefnir og segjast enn þá taka eftir fordómum í samfélaginu gagnvart þeim sem bera eftirnafn móður.

„Ég tek eftir fordómunum og ég er á þrítugsaldri,“ segir einn sem efast um að hefðin að nefna eftir föður sé að hverfa svo glatt. „Og ég er ekki einhver íhaldssamur boomer.“ [innsk: Af hinni svokölluðu baby-boom kynslóð]

„Ég þekki tvo gaura sem bera eftirnafn móður. Feður þeirra eru annað hvort ekki til staðar eða ofbeldisfullir drullusokkar,“ segir annar. „Ef þú nefnir eftir móður skaltu ekki láta koma þér á óvart að fólk verði sjokkerað að heyra að þú sért enn þá til staðar. Myndi frekar ráðleggja þér að velja ættarnafn ef þú getur, en gerðu það sem þú vilt.“

 

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 2 klukkutímum
Fordómar lifi enn þá gagnvart fólki sem beri eftirnafn móður sinnar – Faðirinn sé ofbeldisfullur drullusokkur?
Fókus
Fyrir 7 klukkutímum
NCIS-stjarna tjáir sig eftir að hafa verið myrt í 500. þætti: „Ekki mín ákvörðun“
Fókus
Fyrir 11 klukkutímum
Árstíðarverur og Skólastjórinn tilnefndar til bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Sjáðu fyrstu stiklu sjónvarpsþáttanna um Harry Potter
Fókus
Í gær
Elvar fór brotinn út í lífið – „Ég horfði inn í það mikið svartnætti“
Fókus
Í gær
Hefur þrjú orð að segja um samstarfið við Markle
Fókus
Í gær
Slagsmálin við nágrannann úrskurðuð sjálfsvörn – Reacherstjarnan verður ekki ákærð
Fókus
Í gær
Katrín Edda lýsir kaósinu við fasteignakaupin – „Þetta var algjört, en bara týpísk ég“

Mest lesið

25 ára þolandi hópnauðgunar hafði betur gegn föður sínum og fær dánaraðstoð í dag – „Nú skulum við sjá hvort ég fái loksins að hvíla í friði“
Lýsir slæmri meðferð á Sjúkrahúsinu á Akureyri – Öskraði af kvölum á meðan þrír menn héldu honum niðri
Hálkuvarnir dugðu ekki til að koma í veg fyrir banaslys þar sem lítið barn lést
Lára Björk rifjar upp martröðina á búlgörskum spítala – „Biðin og mannvonskan kostaði mig fingur og tær“
Tók fyrir tilviljun viðtal við mann nokkrum mínútum áður en hann varð bráðkvaddur á skiptistöðinni í Hamraborg

Nýlegt

Nanna fór í hjáveituaðgerð og vildi ekki niðurgreiðslu – „Mér fannst það ekki rétt“
Elvar fór brotinn út í lífið – „Ég horfði inn í það mikið svartnætti“
Ætlar ekki að stunda kynlíf aftur fyrr en að maðurinn sem hún hatar verður rekinn úr starfi
„Ég fékk ákaflega skemmtilegt símtal rétt í þessu og brosi allan hringinn“
Ósáttur við að þurfa að borga kílómetragjaldið þótt bíllinn sé í útlöndum
Endurvekja áhuga á Salah fyrir sumarið – Liverpool hafnaði 150 milljóna punda tilboði frá þeim fyrir nokkrum árum
Halda því til streitu að Samhjálp fari á Grensásveg – „Í okkar samfélagi geta komið upp erfið atvik“
Máni segir framkomu íslenskra yfirvalda skítlega – Hvetur ríka knattspyrnumenn til að geyma peningana erlendis
Liverpool sagt vera í reglulegu sambandi við Alonso
Fókus
Í gær
Fyrrverandi eiginkona James Hetfield opnar sig um framhjáhaldssögurnar – Hver er þessi Evelyn?
Fókus
Fyrir 2 dögum

Sjö hugrakkir hundar sigra hjörtu netverja – „Við erum svo heppin að þeir komu heim og voru ekki étnir“

Sjö hugrakkir hundar sigra hjörtu netverja – „Við erum svo heppin að þeir komu heim og voru ekki étnir“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Ívar var rekinn af FM957 – „Besta sem komið gat fyrir“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Líf Hawk Tuah-gellunnar sett á hliðina eftir rafmyntasvindlið – „Ég fór ekki út úr húsi svo mánuðum skipti“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Ragnhildur segir okkur þurfa að útrýma þessu heilkenni strax

Ragnhildur segir okkur þurfa að útrýma þessu heilkenni strax
Fókus
Fyrir 2 dögum

Jay-Z opnar sig um áfallið: „Ég var óstjórnlega reiður“

Jay-Z opnar sig um áfallið: „Ég var óstjórnlega reiður“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Afhjúpar hvers vegna hún þolir ekki kynlífssenur – Setur eitt skilyrði fyrir að taka þátt í slíkri
Fókus
Fyrir 2 dögum

Einkaspæjari varpar sprengju í máli Harry Bretaprins gegn bresku slúðurpressunni – Segir málið byggja á „haugalygi“

Einkaspæjari varpar sprengju í máli Harry Bretaprins gegn bresku slúðurpressunni – Segir málið byggja á „haugalygi“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Hvernig Chuck Norris komst að því að hann átti laundóttur
Fókus
Fyrir 2 dögum
Englaborg leitar nýrra eigenda
Fókus
Fyrir 2 dögum

Nágrannarnir komnir með nóg af Markle og Harry

Nágrannarnir komnir með nóg af Markle og Harry
Fókus
Fyrir 2 dögum

Jóhannes Haukur eftir Silfrið í gær: „Plís! Ég get ekki meir!!!“

Jóhannes Haukur eftir Silfrið í gær: „Plís! Ég get ekki meir!!!“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Heyrði hásinina slitna í sigurleiknum: „Þegar maður er miðaldra prófar maður allt sem er töff“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Nýja kærastan er meira en tuttugu árum yngri
Fókus
Fyrir 2 dögum

Gypsy Rose nýtur lífsins eftir fangelsisvistina – Mikið þyngdartap og ný hárgreiðsla

Gypsy Rose nýtur lífsins eftir fangelsisvistina – Mikið þyngdartap og ný hárgreiðsla
Fókus
Fyrir 2 dögum
Stundaði kynlíf í sjúkrarúminu aðeins tveimur klukkutímum eftir barnsburð – Mænudeyfingin hjálpaði
Fókus
Fyrir 3 dögum
Ástin kulnuð í kjölfar föðurmissis
Fókus
Fyrir 3 dögum
„Fókusinn á það hvað er að gerast í næsta húsi, hvort sem að það var að einhver væri orðinn ríkur eða einhver væri kominn í ræsið“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Sebastian – Íslandsfrumsýning á Stockfish í kvöld

Sebastian – Íslandsfrumsýning á Stockfish í kvöld
Fókus
Fyrir 3 dögum

Leikarinn grunaður um að berja nágranna sinn | Myndband

Leikarinn grunaður um að berja nágranna sinn | Myndband
Fókus
Fyrir 3 dögum
Hjón gátu ekki eignast barn þrátt fyrir tilraunir í fjögur ár – Kom í ljós að konan var enn hrein mey
Fókus
Fyrir 3 dögum

Eigandi OnlyFans er látinn 43 ára að aldri

Eigandi OnlyFans er látinn 43 ára að aldri
Fókus
Fyrir 3 dögum
David Byrne með tónleika í Laugardalshöll
Fókus
Fyrir 3 dögum
Brynja sá rauðu flöggin en sonur hennar ekki: „Ég sagði stopp þegar hann kom heim með glóðarauga“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Tvífari Jeffrey Epstein neyðist til að stíga fram og leiðrétta útbreiddan misskilning

Tvífari Jeffrey Epstein neyðist til að stíga fram og leiðrétta útbreiddan misskilning
Fókus
Fyrir 3 dögum

Upptaka úr búkmyndavél sýnir hvernig söngvarinn reyndi neyðarlega að koma því til skila að hann væri frægur

Upptaka úr búkmyndavél sýnir hvernig söngvarinn reyndi neyðarlega að koma því til skila að hann væri frægur
Fókus
Fyrir 4 dögum
Leikarinn með átakanlega játningu – „Þetta hefur fengið mig til að loka mig af“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Borgarstjórinn brjálaður út í tónlistarkonuna – „Þessi unga kona mun aldrei fá að stíga á stokk“ 