Fimmtudagur 26.mars 2026

Árstíðarverur og Skólastjórinn tilnefndar til bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs

Ragna Gestsdóttir
Fimmtudaginn 26. mars 2026 11:50

Í ár eru 13 verk tilnefnd til barna- og unglingabókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs. Á meðal verka eru myndabækur, skáldsögur og teiknimyndasögur. Í tilnefningum ársins er náttúran athugunarefnið, bæða ofan- og neðansjávar, um allar árstíðir og skapa frjóan jarðveg fyrir ímyndunaraflið. Fyrir unga lesandann lætur alvaran á sér kræla þegar þemu eins og söknuður, sjálfsmynd, aðskilnaður og ringulreið mótast af umhverfi hinna fullorðnu. Áskoranirnar sem takast þarf á við hvort sem manni líkar betur eða verr.

Tilnefningarnar eru eftirfarandi:

Danmörk

Askel Aden: KH Misha

Birgitte Krogsbøll og Kamilla Wichmann (myndhöf.): Himlen er en helleflynder

Finnland

Malin Klingenberg og Maria Sann: Gamlingarna

Tomi Kontio og Elina Warsta (myndhöf.): Koira nimeltään Kissa hyvästelee ystävän

Færeyjar

Sólrún Michelsen och Annika Øyrabø (myndhöf.): Sjókæti (A–OY)

Grænland

Karline Nathansen og Pernille Kreutzmann-Larsen (myndhöf.): Naja arferlu

Ísland

Diljá Hvannberg Gagu och Linn Janssen: Árstíðarverur

Ævar Þór Benediktsson och Elín Elísabet Einarsdóttir: Skólastjórinn

Noregur

Anna Fiske: Lille løve

Hilde Hagerup: Du eneste – historien om Gunvor Hofmo og Ruth Maier

Samíska málsvæðið

Ingá Elin Marakatt og Inga-Wiktoria Påve (myndhöf.): Elsa, Jovnna ja Sirkus Max…

Svíþjóð

Elin Lindell: Jenka och jag

Johanna Gustafsson-Ahlzén: Det känns så fake

Verðlaunahafinn kynntur 20.október

Tilkynnt verður um handhafa barna – og unglingabókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs 2026 hinn 20. október. Handhafa verðlaunanna verður afhent styttan Norðurljós á sérstakri verðlaunahátíð í tengslum við þing Norðurlandaráðs í Helsinki 27. október. Verðlaunin nema 300 þúsundum danskra króna.

Um barna- og unglingabókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs

Barna- og unglingabókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs voru veitt í fyrsta sinn árið 2013 að ósk norrænu menningarmálaráðherranna, sem höfðu um árabil viljað efla og vekja athygli á barna- og unglingabókmenntum á Norðurlöndum.

Verðlaunin eru veitt fyrir fagurbókmenntaverk fyrir börn og unglinga sem samið er á einu af norrænu tungumálunum. Verkið getur samanstaðið af bæði texta og myndum og skal uppfylla strangar kröfur um bókmenntalegt og listrænt gildi.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

