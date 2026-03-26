Árstíðarverur og Skólastjórinn tilnefndar til bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs

Í ár eru 13 verk tilnefnd til barna- og unglingabókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs. Á meðal verka eru myndabækur, skáldsögur og teiknimyndasögur. Í tilnefningum ársins er náttúran athugunarefnið, bæða ofan- og neðansjávar, um allar árstíðir og skapa frjóan jarðveg fyrir ímyndunaraflið. Fyrir unga lesandann lætur alvaran á sér kræla þegar þemu eins og söknuður, sjálfsmynd, aðskilnaður og ringulreið mótast af umhverfi hinna fullorðnu. Áskoranirnar sem takast þarf á við hvort sem manni líkar betur eða verr.
Tilnefningarnar eru eftirfarandi:
Birgitte Krogsbøll og Kamilla Wichmann (myndhöf.): Himlen er en helleflynder
Malin Klingenberg og Maria Sann: Gamlingarna
Tomi Kontio og Elina Warsta (myndhöf.): Koira nimeltään Kissa hyvästelee ystävän
Sólrún Michelsen och Annika Øyrabø (myndhöf.): Sjókæti (A–OY)
Karline Nathansen og Pernille Kreutzmann-Larsen (myndhöf.): Naja arferlu
Diljá Hvannberg Gagu och Linn Janssen: Árstíðarverur
Ævar Þór Benediktsson och Elín Elísabet Einarsdóttir: Skólastjórinn
Hilde Hagerup: Du eneste – historien om Gunvor Hofmo og Ruth Maier
Ingá Elin Marakatt og Inga-Wiktoria Påve (myndhöf.): Elsa, Jovnna ja Sirkus Max…
Johanna Gustafsson-Ahlzén: Det känns så fake
Tilkynnt verður um handhafa barna – og unglingabókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs 2026 hinn 20. október. Handhafa verðlaunanna verður afhent styttan Norðurljós á sérstakri verðlaunahátíð í tengslum við þing Norðurlandaráðs í Helsinki 27. október. Verðlaunin nema 300 þúsundum danskra króna.
Barna- og unglingabókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs voru veitt í fyrsta sinn árið 2013 að ósk norrænu menningarmálaráðherranna, sem höfðu um árabil viljað efla og vekja athygli á barna- og unglingabókmenntum á Norðurlöndum.
Verðlaunin eru veitt fyrir fagurbókmenntaverk fyrir börn og unglinga sem samið er á einu af norrænu tungumálunum. Verkið getur samanstaðið af bæði texta og myndum og skal uppfylla strangar kröfur um bókmenntalegt og listrænt gildi.