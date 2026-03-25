Miðvikudagur 25.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Slagsmálin við nágrannann úrskurðuð sjálfsvörn – Reacherstjarnan verður ekki ákærð

Ragna Gestsdóttir
Miðvikudaginn 25. mars 2026 16:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Leikarinn Alan Ritchson verður ekki ákærður eftir hörð slagsmál við nágranna sinn sem náðust á myndband og gengu sem eldur í sinu um fjölmiðla vestanhafs.

Yfirvöld úrskurðuðu að um sjálfsvörn hefði verið að ræða hjá leikaranum og rannsókn á atvikinu með nágrannanum Ronnie Taylor sem átti sér stað í Brentwood, Tennessee, er lokið.

„Eftir að hafa skoðað tiltæk sönnunargögn, þar á meðal myndbandsupptökur og vitnisburði, ákváðu yfirvöld að engar ákærur yrðu gerðar.. Athafnir Ritchsons reyndust vera í sjálfsvörn,“ sagði Steven Pepin, lögreglustjóri í Brentwood, við Hollywood Reporter.

Pepin sagði einnig að Ritchson hefði neitað að höfða ákæru gegn Taylor.

„Þó að hugsanleg ákæra um gáleysi hafi verið skoðuð, neitaði Ritchson að höfða mál,“ sagði hann. „Með samþykki saksóknaraembættisins er málinu nú lokið og engar frekari aðgerðir verða gerðar.“

Átök Ritchson og Taylor áttu sér stað á sunnudaginn þegar tveir ungir drengir, sem virðast vera tveir af þremur sonum Ritchson og konu hans, Catherine, horfðu á af mótorhjólum sínum.

Ritchson sló Taylor, sem kraup á jörðinni, margoft. Taylor sagði við TMZ að átökin hefðu stafað af atviki á laugardaginn, þar sem leikarinn var sakaður um að hafa ekið of hratt á mótorhjólinu sínu ítrekað niður götuna þeirra.

„Á sunnudaginn, þegar ég var að þrífa hjólið mitt fyrir utan húsið mitt, ók hann fram hjá einu sinni, tvisvar, og í annað skiptið gekk ég í veg fyrir hann og sagði: Þú verður að stoppa. Einhver mun meiða sig,“ sagði Taylor.

Taylor sagði að samskipti þeirra hefðu stigmagnast hratt og viðurkenndi að hafa ýtt tvisvar við Ritchson.

„Ég held að í annað skiptið hafi hann farið af hjólinu sínu og hann sparkaði í mig,“ sagði hann. „Hann lamdi mig aftan á höfuðið og ég féll í jörðina og huldi mig.“

Á þriðjudaginn var þriggja mínútna myndband hlaðið inn á TikTok, sem virðist tekið með búkmyndavél Ritchson. Í myndbandinu stökk Taylor út á miðja götuna til að koma í veg fyrir að Ritchson og börnin tvö keyrðu mótorhjólin sín, sem olli því að Ritchson datt af hjóli sínu.

@frankpsyhogios6 Here is the video with no sound. #fyp #fypシ ♬ original sound – frankpsy

Nágrannarnir lentu síðan í hörðu rifrildi, eftir það steig Ritchson aftur á mótorhjólið sitt og gaf vélinni ítrekað inn og bað Taylor um að „færa sig úr vegi“. Taylor neitaði að gera það og ýtti tvisvar á mótorhjólið og Ritchson, sem leiddi til þess að Ritchson ýtti Taylor niður á jörðina, áður en hann kýldi og sparkaði í hann.

Ritchson neitaði að ræða atvikið í viðtali við Daily Mail á mánudaginn, en birti síðar tilvitnun sem eignuð var Napóleon Bonaparte á Instagram þar sem stóð: „Truflið aldrei óvin ykkar þegar hann er að gera mistök.“

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Alan Ritchson (@alanritchson)

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

