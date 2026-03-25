Katrín Edda lýsir kaósinu við fasteignakaupin – „Þetta var algjört, en bara týpísk ég“

Katrín Edda Þorsteinsdóttir, vélaverkfræðingur hefur búið í Þýskalandi í 14 ár, en þangað flutti hún upphaflega til að fara í nám. Í ár eru miklar breytingar framundan og hún er að flytja heim ásamt Markúsi Wasserbaech eiginmanni sínum og tveimur börnum þeirra, Elísu Eyþóru og Aroni.
Katrín Edda hefur deilt með fylgjendum sínum á Instagram fyrirhuguðun flutningum og leit hjónanna að framtíðarheimili fjölskyldunnar. Hjónin tóku ákvörðun um að bjóða í hús í Hveragerði.
Húsið er í leigu og leigjendurnir eru að byggja sér hús í Hveragerði og óskuðu eftir að leigja áfram þar til sumarið 2026.
„Þetta var fullkomið fyrir utan að ég var í húsbílaferðalagi með Markúsi og börnunum okkar, brúðkaupi hjá vinkonu, að tala við bankann, ræða við tvö mismunandi fasteignasala, sækja um lán og greiðslumat. Redda öllu í kringum þetta, þetta var náttúrulega algjör kaos. Ég veit ekki hvort þið sáuð hvað var mikið að gera hjá mér í síðustu Íslandsferð.“
Katrín Edda seldi íbúð sem hún átti í Stigahlíð í Reykjavík.
„Fyrst þurfti ég að finna fasteignasala, haldið þið að ég þekki bara einhvern fasteignasala? Í húsbílaferðalagi úti á landi þurfti ég að redda fasteignasala.“
Þar sem að Markús eiginmaður Katrínar Eddu er þjóðverji þurfti líka að útvega honum íslenska kennitölu og rafræn skilríki.
„Af því hann er útlendingur að kaupa fasteign. Þetta var algjört, en bara týpísk ég. Long story short, þá keyptum við parhúsið í Hveragerði.“
